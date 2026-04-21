МАХ сменил название
13:36 21.04.2026 (обновлено: 14:02 21.04.2026)
Национальная цифровая платформа Мах сменила название на "Макс" в RuStore, Google Play и на официальном сайте приложения. Об этом 21 апреля сообщили РИА Новости
Однако в App Store название осталось прежним - на английском языке.
Как отмечал в начале апреля гендиректор VK Владимир Кириенко, название нацплатформы Max произошло от слова "максимум". Это максимум возможностей для населения, общества и государства, говорил он.
VK запустил бета-версию цифровой платформы Max в марте прошлого года. Через нее пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы. Приложение доступно в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Национальный мессенджер на базе Max развивает "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
