Медведев оценил военные перспективы ЕС нецензурным польским мемом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале 21 апреля высказался о военных "перспективах" ЕС, сделав отсылку к известному мему польского происхождения "Bóbr kurwa!"

В посте он рассуждает о том, вступятся ли США за Европу в случае начала конфликта с Россией, и приходит к отрицательному ответу. Поэтому, отмечает Медведев, ЕС стоит здраво оценить собственные силы, "прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю"."Voilà, bóbr kurwa!" - подытожил Медведев, завершая пост.Фраза "Bóbr kurwa!" стала вирусной после публикации видеозаписи, автор которой, поляк по происхождению, встретив крупного бобра, выражает в связи с этим крайнее удивление и восторг.Медведев не первый раз прибегает к этой фразе в контексте геополитических событий. В 2024 году этими словами он прокомментировал закрытие Польшей генконсульства РФ в Познани.

