"Русских на Украине выбили, теперь будет другая война". Эксперты и политики о настоящем и будущем - 21.04.2026 Украина.ру
"Русских на Украине выбили, теперь будет другая война". Эксперты и политики о настоящем и будущем
В экспертном сообществе обсуждают, насколько близко или далеко завершение украинского конфликта, как сам характер войны изменили новые средства убийства людей. Думают и над тем, куда ведут Украину вместо НАТО.
"Русских на Украине выбили, теперь будет другая война". Эксперты и политики о настоящем и будущем

"Освящённый" скачками на Майдане и даже закреплённый при президенте-олигархе Петре Порошенко* в украинской Конституции курс на вступление Украины в НАТО был заведомой профанацией, никто в украинской власти всерьёз на это не рассчитывал", - считает украинский аналитик и прогнозист Владимир Стус.
"Все понимали, что Украина не вступит в НАТО, но это говорили. Это морковка перед ослом", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. По его мнению, понимали это хозяева страны, а массы (значительная часть) обманулись. На деле же внесение изменений в Конституцию Украины относительно курса в НАТО — это "то же самое, как если конституционным большинством внесут изменения в Конституцию об изменении законов Ньютона".
В результате достаточной помощи Киев от стран НАТО не получил, констатировал аналитик. По его мнению, сейчас мы имеем дело с началом "новой Тридцатилетней войны" - воевать придётся долго. Глобализация рухнула, ускоренное развитие закончено. Помимо прочего, страны НАТО теряли - и уже потеряли - технологическое преимущество, сейчас ясно, что Европу обходит Китай и не только.
К 2025 году НАТО было на грани потери своей дееспособности. Если же говорить о перспективе, то этот блок распадётся по объективным причинам, равно как по столь же объективным причинам распадётся и Евросоюз, сказал Стус, напомнив, что не так давно мы все (старшее поколение) были свидетелями распада СССР. Кто бы из советских людей поверил в такую перспективу всего за несколько лет до этого? Однако это произошло. И референдум, в ходе которого большинство советских граждан высказались за сохранение страны, ничего не изменил.
Аналитик напомнив об этом факте и задал вопрос — нужен ли украинцам Альянс, если этот блок находится на грани развала? По его мнению, следует подумать и о каких-то других возможных вариантах. Политика Киева в конечном счёте будет избавлена от евроатлантических иллюзий, полагает он.
Внутри Украины власть олигархов заканчивается, она "уже пошла вразнос". Народ вооружён и умеет пользоваться оружием. Экономическая ситуация аховая. И рано или поздно украинцы осознают всю бесперспективность пути в ЕС - "и вместо этого будут ориентироваться на отношения с благоприятными странами", заявил Стус.
Но это всё потом, в будущем, до которого надо ещё дожить. А что с текущей войной? Запад последовательно выполняет свои планы, поэтому война на Украине продолжится, заявил покинувший страну известный украинский социолог Евгений Копатько. По его мнению, Киеву продолжат поставлять и предоставлять и средства, и оружие. Если речь об американском оружии, то его США теперь просто продают Европе, а та покупает и поставляет киевскому режиму — просто платят теперь за это оружие европейцы.
К тому же следует учитывать сам характер войны. Так, военными экспертами подсчитано, что большая часть (до 80 процентов) потерь воюющие несут о ударов дронов.
"Этого близко не было в 2022 году. Значит, ресурса для войны хватит", - сказал социолог в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он пояснил, что война стала "вязкая", людей на ЛБС нужно не так много, "не нужно там миллионы людей держать". Сама ЛБС "расширена" в глубину на десятки километров (зона действия БПЛА — ред.), в результате тыл — далеко, это не то, что было раньше.
"В этих условиях вполне ресурса украинского хватит для того, чтобы вести войну долго, потому что в России тоже мобилизации нет на сегодняшний день", - отметил социолог. При этом, по его словам, сейчас на Украине спецы подсчитывают население, чтобы понять, сколько ещё людей можно отправить на войну — при этом предполагается, что если не хватит внутренних ресурсов, то будут привлечены ресурсы "внешние" (например, попробуют вернуть на Украину часть беженцев, укрывшихся в странах ЕС).
Для европейцев борьба с Россией уже носит экзистенциальный характер, не нужно обманываться надеждами, что в ЕС "народ против". Вот против Дональда Трампа — это да, это показывают результаты опросов. Трампа не любят ни в евроэлитах, ни среди населения стран ЕС, подчеркнул социолог, добавив, что и "Россию не любят тоже".
Могут те или иные страны хитрить ради получения российских ресурсов, но общей картины это не меняет - "Европа консолидируется". А война уже идёт здесь и сейчас, верить каким-либо обещаниям — например, что США выйдут из НАТО и т. п., не стоит, "Минск" должен был бы научить. Наоборот, европейская часть НАТО "взрослеет", Трамп переложил на европейцев ответственность, заставил их платить за оружие для Киева. Так что Европа будет заниматься Россией - пока что руками Украины (киевского режима — ред.), считает Копатько.
Он добавил, что способов давить на Зеленского или вообще заменить его у американцев вполне достаточно, раз они не делают этого, значит, им выгодно тянуть резину - это к вопросу о пресловутом "духе Анкориджа". Что касается Украины, то мы уже длительный период наблюдаем её социальную деградацию — и "точка невозврата давно уже пройдена по многим позициям".
Первое место по убыли населения у Украины — это приговор, многие и многие не связывают больше свою жизнь со своей страной. А впереди ждут новые испытания, прогнозирует Копатько. По его словам, все идёт к жесточайшему кровавому конфликту уже внутри страны: "это другая гражданская война, русских уже выбили… а вот эта ненависть внутри этого социума, который вырос на Майдане" и находится теперь в глубочайшем кризисе, эта ненависть накапливается. И добром это не закончится.
А пока самоубийственный процесс продолжается. Пока Киеву и Москве переговариваться не о чем, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, встреча лидеров Украины (киевского режима — ред.), о возможности которой вдруг заговорили, вряд ли даст результат - "столько ненависти накопилось". Разве что встретятся и договорятся о чём-то наедине.
О чём бы ни договорились, а украинский народ "примет любую модель, которую поддержит власть", утверждает политолог. В то же время, по его мнению, встреча лидеров нужна, если есть готовность к компромиссам и взаимным уступкам, если же такой готовности нет, то и встречаться нет смысла.
О "светлом европейском будущем". Отвечая на вопрос о том, разве можно утверждать, что Украину уже берут в Евросоюз, Бортник заявил, что если членство Украины в ЕС будет условием мирной сделки, то "Трамп и Путин вдвоём продавят Европейский Союз".
Украинский эксперт добавил, что и в таком случае Украину примут в ЕС со многими ограничениями, снятие которых растянется на многие годы, однако сам тот факт, что берут - "будет важным компенсационным пакетом для украинского общества".
Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале, что России следует пересмотреть свою позицию относительно вступления соседних стран, включая Украину, в ЕС. По его словам, дело в том, чо ЕС может быстро преобразоваться в полноценный военный альянс, враждебный России.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украина: зачистка территории, замена населения. Эксперты и политики о ситуации в стране"
14:04Глава МВД Украины предложил отправить всех полицейских в окопы. Главные новости к этому часу
14:01США оставили Эстонию без "хаймерсов": в чем причина
13:59Кто чей прокси?
13:49Мадьяр отстранит от власти президента Венгрии
13:36МАХ сменил название
13:27ВСУ собирают наёмников в Изюме
13:21Москва возобновит "Дружбу" с Венгрией
13:19Российские "Герани" атакуют вражеские объекты в Одесской области. Новости СВО
13:18Украинцы нападают на военкомов - Bloomberg может пояснить
13:15США бессильны против москитного флота Ирана
13:00Нефтедоллар качается, Венгрия движется к России, ВСУ атакуют кошек. Хроника событий на 13.00 21 апреля
12:48"Русских на Украине выбили, теперь будет другая война". Эксперты и политики о настоящем и будущем
12:40Обстановку на Херсонском направлении докладывает "Дневник десантника"
12:38Карлсон извинился за призывы голосовать за Трампа. Главные новости к этому часу
12:36 "Он придурок". Политическая агония "прогнившего" Кира Стармера
12:35Энергетические войны: Ормузский пролив опять перекрыт, множатся проекты его обхода
12:33Дмитриев озадачен способностью США справиться с жестким отказом "самого Зеленского"
12:28Кино Донбасса выходит на международный уровень, развитие армрестлинга в ДНР. 21 апреля, утренний эфир
12:20Украинцев в Киеве никто не защитит от людоедского замысла - Небензя
12:12Беспомощность и трусость полиции. Что говорят на Украине о расстреле людей в Киеве
Лента новостейМолния