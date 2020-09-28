Рано утром в воскресенье, 27 сентября, обострилась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Азербайджан начал наступление на территорию непризнанной республики. В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Счет погибших с обеих сторон уже исчисляется десятками. Особенно пристально за происходящим следят на Украине

Утром в воскресенье, 27 сентября, в Нагорном Карабахе возобновилась война, начавшаяся почти 30 лет тому назад. Около 7:00 (8:00 по Москве — Ред.) премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал наступление на территорию Нагорного Карабаха.

«Уважаемые граждане Республики Армения, граждане Республики Арцах (Нагорный Карабах — Ред.), члены диаспоры. Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития», — написал Пашинян в Facebook.

За несколько минут до этого пресс-секретарь непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян заявил о массированном обстреле мирных населенных пунктов, в том числе и Степанакерта.

«Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население укрыться. При этом заявляем, что наш ответ будет соразмерным. Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, лично на Ильхаме Алиеве», — написал Погосян в Facebook.

Практически одновременно Министерство обороны Армении начало публиковать кадры уничтожения азербайджанской военной техники, участвовавшей в операции.

​Чуть позже Азербайджан официально объявил о начале «контрнаступательной операции», обвинив в эскалации конфликта армию Армении и заявив, что обстрел и наступление были предприняты азербайджанцами в ответ на обстрел армянами сел на азербайджанской территории. Кроме того, Минобороны Азербайджана стало демонстрировать и свои успехи в конфликте.

Нынешнее обострение обстановки серьёзно отличается от того же обострения 2016 года. Фактически речь о полномасштабной войне, в которой помимо Армении и Азербайджана участвуют и другие государства, являющиеся к тому же важными военными союзниками Украины.

Вторая Грузия?

Многие наблюдатели уже сравнивают происходящее в Нагорном Карабахе с тем, что происходило в Южной Осетии в августе 2008 года.

«Итого в сухом остатке у нас вполне себе полноценное 08.08.08 в Нагорном Карабахе», — указано в Telegram-канале ориенталиста Игоря Димитриева. Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

К такому выводу его могло привести то, что эскалация многолетнего конфликта началась поутру с масштабной артподготовки со стороны государства, претендующего на территорию непризнанной республики.

Кроме того, как утверждают некоторые источники, нападение на Нагорный Карабах планировалось заранее.

«В социальных сетях накануне стали распространяться видеоролики с призывом не снимать передвижения азербайджанских войск. При этом ролики распространялись не просто на добровольной основе. Распространением материалов о "сохранении военных секретов" занимались проправительственные молодежные организации и другие ресурсы пропаганды правительства Азербайджана. В том числе с призывом не выкладывать фото и видеоматериалы с прифронтовой зоны выступил Турал Гянджалиев, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, вся работа которого сводится к антиармянской деятельности», — сообщил редактор Karabakh Records Тарон Оганесян.

В воскресенье, 27 сентября, Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

«Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты. Будьте готовы к защите нашей священной Родины», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Искандарян рассказал, какое место в многовекторности Армении отведено России © Sputnik /Asatur Yesayants | Sputnik /Asatur Yesayants | Перейти в фотобанк

При этом в Армении добровольцы уже утром 27 августа стали стекаться на центральные площади Еревана.

Азербайджан, поначалу заявлявший о том, что контролирует ситуацию, позже — около 16.00 по местному времени (около 17.00 по Москве — Ред.) вынужден был ввести военное положение в ряде городов и районов страны. При этом дополнительную мобилизацию в стране официально не проводят.

Пашинян уже позвонил президентам России Владимиру Путину и Франции Эммануэлю Макрону. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заручился поддержкой Турции. Его пресс-служба уже сообщила о звонке президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. А Минобороны Турции выпустило заявления по событиям в Нагорном Карабахе.

«В борьбе за территориальную целостность мы будем всеми средствами поддерживать наших братьев азербайджанских тюрок. Мы решительно осуждаем это гнусное нападение Армении», — гласило заявление.

Собственно то, что воевать армянам приходится и c турками, заявили в Нагорном Карабахе.

«Против нас воюют имеющимися у турецкой армии современным вооружением — беспилотниками и самолетами. Те F-16, которые уже более месяца находятся на территории Азербайджана под предлогом совместных учений, используются с утра и до сих пор», — отметил на заседании Совбеза непризнанной республики её президент Араик Арутунян.

При этом, согласно некоторым источникам, речь может идти не только о военной технике.

«Элитный турецкий спецназ «Бригада Командос» готовится к отправке в Азербайджан. Источники Wargonzo в Стамбуле сообщают, что Турция собирается задействовать в операции на азербайджано-армянском фронте спецподразделение регулярных войск. Источники связывают это с провалом блиц-крига ВС Азербайджана. После вступления в боевые действия турецкого спецназа можно будет считать, что война перейдет в принципиально иную политическую стадию», — сообщил Telegram-канал Wargonzo утром 28 cентября. Азербайджанский эксперт сказала, чего именно хочет Турция в карабахском конфликте © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

А до этого этот же Telegram-канал публиковал видео отправки на фронт в Нагорном Карабахе предположительно протурецких боевиков из Сирии, привезённых в Азербайджан. Позже на канале появились данные о потерях джихадистов.

«Организация по защите прав человека "Африн" (Human Rights Organisation — Afrin) опубликовала ряд имен и названий подразделений, участвующих в боевых действиях против Армии обороны Армении в Арцахе. Согласно данным этой организации, убито около 80 боевиков. Сирийские боевики попали в Азербайджан через Турцию, ниже приведен список потерь. Al-Sharqiya Army lost 19 боевиков. Al-Hamzat Division, 4 боевика. Division 51 lost 9 боевиков. Jaish alNukhba lost 11 боевиков. The Levant Front lost 22 боевика. Al-Furqan Brigade lost 32 боевика. Al-Mu'tasim Division, lost 6 боевиков», — указывалось в сообщении.

Впрочем, пристально следят за происходящим в Нагорном Карабахе не только в Турции и Сирии, но и на Украине. И для этого есть ряд причин.

Украинский интерес

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который был признан обвиняемым в подготовке теракта в Крыму, по старой украинской традиции обвинил в эскалации в Нагорном Карабахе Россию.

«В конфликте Армении и Азербайджана тяжело обвинять любую сторону потому, что главный враг тут — Россия», — написал он в Facebook.

А вот главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов намекнул на события в Донбассе.

«Для Украины это наглядная демонстрация, можно ли «устать от войны». Если этого требуют национальные интересы — то война требует длинной воли и сильной армии, а не мира любой ценой. Война между Арменией и Азербайджаном за Карабах длится уже более 30 лет. Эту войну много раз называли «замороженной», но она фактически остается не решенной и без мирного договора между странами. Годы затишья и скрытого противостояния — а затем все по новой. Война остается войной, уговоры слабых ее не остановят. Только эффективные боевые действия могут обеспечить дипломатам возможность ведения эффективных переговоров. И главный вывод для нас — «прекращения огня» войну не заканчивают», — завершил он свою информационную сводку, посвященную обострению в Нагорном Карабахе.

Украинские же военные эксперты наблюдают за применением турецкой военной техники. И в первую очередь — беспилотников Bayraktar, которые Турция поставляет и Украине. Бомбы для Донбасса. Взрывоопасные плоды турецко-украинской дружбы © Facebook, Операція об'єднаних сил | Facebook, Операція об'єднаних сил | Перейти в фотобанк

«Байрактары» азербайджанские и минус 3 ЗРК «Оса» НКР. Унылые волонтеры и писатели, что нельзя работать против постсоветского ПВО — поешьте шоколада. Я знаю, что на шоколад не похоже, а что делать? Надо брать еще. Когда придет понимание, что это расходник и при потере планера не нужно гонять эвакуацию и экипаж всегда остается целым, остается станция управления, а планер не так и дорог — тогда им можно делать вещи. За 10 минут — 15 человек расчетов минус», — указал эксперт Кирилл Данильченко.

Очевидно, что успех Азербайджана — даже частичный — вдохновит украинскую сторону на эскалацию конфликта в Донбассе. И помимо хорватской «Бури» у украинской "партии войны" появится другой пример для подражания.