В понедельник, 21 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал народного депутата Александра Юрченко на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 3 миллиона гривен

Это первый из народных депутатов, кто попался на взятке и кого с легкостью «слили» в «Слуге народа». Партии, которая привела в парламент бывшего активиста, зарабатывавшего «войной» с застройщиками Киева и мальчика на побегушках депутатов прошлого созыва. Впрочем, Юрченко еще рано списывать со счетов.

200 тысяч долларов за отходы

Суд арестовал депутата Рады по подозрению в коррупции © Facebook, Олександр Юрченко Александра Юрченко - Ивана Фищенко. Помощник депутата взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за изменения в законопроекте, связанные с бытовыми отходами. В Верховной Раде нардеп занимает пост главы подкомитета по вопросам обращения с бытовыми отходами.

НАБУ следила за Юрченко не один месяц, собрало достаточно доказательств. Выяснилось, что депутат сам инициировал внести изменения в законопроект и буквально выбивал с заинтересованного, по его мнению лица, вознаграждение в 200 тысяч долларов.

Несмотря на это, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что оснований для объявления подозрения самому Юрченко пока нет. Но 17 сентября после заявления президента Владимира Зеленского всё изменилось. Венедиктова подписала подозрение Юрченко в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц

«Если человек получил взятку — должен сидеть. Мне все равно, какая это партия. Я рад, что нашли первого взяточника, хотя взяточников среди чиновников много. Мы до всех доберемся. Я рад, что задержали человека, который в партии «Слуга народа» и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный. Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил и обязательно сядет в тюрьму, потому что очищение власти мы должны все проводить и начинать с себя», — сказал Зеленский на брифинге во Львовской области.

«Хватит стелить себе соломку». Зеленский пригрозил своей команде © president.gov.ua

«Никакого отношения к тому, что представлено в материалах досудебного расследования, я не имею. Никакие средства я не брал. Никого к предоставлению мне каких-либо средств не подстрекал и не вымогал», — заявлял депутат на скамье подсудимых.

«На меня возложены обязательства бороться с группами влияния. Это — цена борьбы за справедливость. Уголовное преследование имеет целью давление на тех, кто хочет, чтобы в Украине работало законодательство, регулирующее отходы», — утверждал Юрченко.

Защита депутата заявляла, что детектив НАБУ под прикрытием якобы провоцировал преступление. Но эти доводы ему не помогли. Прокуроры альтернативой ареста требовали залог в 6,5 миллиона гривен (около 17,1 миллиона рублей), явно рассчитывая на то, что он не выйдет из СИЗО. К тому же накануне у Юрченко во время обысков нашли незарегистрированный пистолет, который он даже не прятал. Пистолет лежал на пассажирском сиденье машины нардепа.

Более того, санкции на обыск авто у детективов не было и им пришлось всю ночь дежурить возле машины, пока на следующее утро не привезли постановление суда. Да еще и бороться с Юрченко и его адвокатом, которые пытались отогнать сотрудников НАБУ от машины.

Активный депутат

История умалчивает, каким образом 32-летний активист со стажем Александр Юрченко попал в партию «Слуга народа», от которой прошел в парламент по мажоритарному округу Голосеевского района Киева. Но к этому времени он уже получил дурную славу.

Юрченко окончил факультете инженерных технологий ВМУРЛ «Украина» в 2012 году. В 2012 же году поступил в Институт последипломного образования Киевского национального университета им. Шевченко по специальности «правоведение», что стоило немалых денег.

Депутат-коррупционер Юрченко сможет избежать СИЗО. Названа сумма залога © Facebook, Олександр Юрченко

В 2009-2015 годах Юрченко был главным администратором международной юридической компании ООО «Clifford Chance», которая в свое время оказывала консультационные услуги «Сбербанку России». Однако позже компания попала в черный список и в громкий скандал. В докладах британского парламента крупнейшие юридические компании Linklaters и Clifford Chance фигурируют как пособники по отмыванию «грязных денег».

Очень активный молодой человек, собрав небольшую группу «активистов», также вел беспощадную борьбу с застройщиками столицы. Но получалось, что ни одна из строек с которой боролся Юрченко не была остановлена, а борьба против них прекращалась после личной встречи с застройщиком. Общественной деятельностью Александр Юрченко занялся с 2011 года. Является членом комитета ОО «Люстрация», с 2014 года — председателем обособленного подразделения ОО «Всеукраинская люстрация».

Однако Юрченко никак не мог определиться с партийной принадлежностью. В ВР VII созыва (2012—2014 годы) был помощником-консультантом (на общественных началах) народного депутата Александра Шевченко (совладелец горнолыжного курорта «Буковель», главным собственником которого является олигарх Игорь Коломойский). В ВР VIII созыва в 2014 году Юрченко стал помощником-консультантом (на общественных началах) народных депутатов Елены Сотник (фракция Объединение «Самопомощь») и председателя партии «УКРОП» Тараса Батенко. С 2015 года Александр Юрченко стал помощником-консультантом (на общественных началах) нардепа-мажоритарщика от «БПП» Андрея Денисенко, который позже перешел в «УКРОП».

В 2015 году Юрченко неудачно баллотировался в Киевсовет от партии «УКРОП» по округу №3 в Голосеевском районе Киева, после чего возглавил районную партийную организацию «УКРОПа». В 2015 году являлся членом инициативной группы Голосеевского района представительства ОО «Объединение «Самопомощь» в Киеве. С 2016 года — соучредитель и председатель правления ОО «Чёрная Рада». В 2016 году баллотировался от УКРОПа в депутаты поссовета Коцюбинское, но пролетел.

Родители Юрченко и его супруга регулярно работают на выборах. Так, в 2019 году семья Юрченко — Николай Игоревич, Татьяна Яковлевна и Леся Ивановна — были наблюдателями на президентских выборах от Шевченко Александра Леонидовича. А в 2014-м Николай Юрченко входил в состав избирательной комиссии от кандидата на пост президента Олега Тягнибока.

Провокация взятки может не пройти

В декларации за 2018 год Александр Юрченко показал доход от реализации недвижимости в размере 1 млн 17 тыс. 900 гривен и социальную помощь.

Мусор и падающий рейтинг «Слуг народа». О чём говорит скандальное «дело Юрченко» © Facebook Олександр Юрченко

Жена Юрченко в 2019 года получила 426 тыс. 660 грн: в том числе 416 тыс. 340 грн — зарплата в ООО «Артериум» и в корпорации «Артериум», 10 тыс. 320 грн — соцпомощь. Накопления Юрченко к концу года составили 50 тыс. долл. США, его супруги — 400 тыс. грн — у обоих только наличными.

По сути, Юрченко — ничем не примечательный депутат. Но с большим опытом, ведь работа в ВР не на одного депутата и был явно в курсе, как нужно грамотно и правильно решать вопросы. Но прокололся. Хотя, как считает адвокат Ростислав Кравец, скорее всего, Юрченко выйдет сухим из воды.

«Перспектива этого дела крайне туманна, потому что и в украинском и в европейском законодательстве есть прямая ответственность за провокацию взятки. Исходя из информации в СМИ, в данном случае была провокация к даче взятки. Поэтому даже украинские суды в дальнейшем могут не признать обвинение и оправдать фигурантов. И привлечь прокуроров и детективов НАБУ, участвовавших в этом деле, к уголовной ответственности за провокацию взятки. Более того, у нардепа есть все шансы дойти до Европейского суда по правам человека и признать незаконным подобное обвинение. Хотя это растянется на годы.

Правоохранительные органы, в данном случае НАБУ, вместо того, что расследовать преступления, решили их создавать, чтобы добиться эффектного результата — показателей. Но даже не подумали, что это может обернуться против них», — отмечает адвокат.

По состоянию на данный момент помощник нардепа Юрченко уже внёс полтора миллиона гривен залога и покинул стены СИЗО. А нардеп Юрченко пока в СИЗО остался. К слову, примечательно, что в прошлом году Юрченко, как член партии «Слуга народа», проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности.