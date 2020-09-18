Уходящая неделя оказалась богата событиями. Перемирие на Донбассе снова под угрозой срыва, а украинские политики заговорили о невозможности выполнения Минских договорённостей в разумные сроки. Всё это происходило на фоне накаляющейся ситуации вокруг Белоруссии

«Минск-2»: Не при нынешней власти

При нынешнем правительстве Украины не стоит ждать прорыва в выполнении минских договоренностей. Об этом 17 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.

По его словам, об этом публично говорит сам президент Владимир Зеленский, вице-премьер Алексей Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Они заявляют, что Минские соглашения нужны, их нельзя разрывать, потому что на этих соглашениях и на обвинении России в их невыполнении зиждется политика Евросоюза и США по продолжению санкций против Российской Федерации», — сказал Лавров. При нынешней власти в Киеве прорыва по Минским соглашениям не будет - Лавров © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Он добавил, что такое извращенное понимание сути Минских соглашений глубоко проникло в сознание европейских коллег, включая Францию и Германию.

По словам главы МИД РФ, будучи соавторами Минских соглашений вместе с Россией, украинцами и Донбассом, они не могут не понимать, что Украина искажает свои обязательства, пытается от них отойти и навязать другое прочтение Минских соглашений. В свою очередь украинский министр по делам временно оккупированных территорий Донбасса Алексей Резников заявил в Верховной Раде, что на реинтеграцию Донбасса уйдёт как минимум 25 лет.

Кто подыгрывает Украине

Означает ли это угрозу демонтажа «Минска-2»? Как считает политолог, директор Института Украинской политики Руслан Бортник, сейчас «наблюдается определенный кризис в переговорном процессе, но ни одна из стран не будет выходить из Минских соглашений, но будет пытаться вытолкнуть из них другую». По его словам, эта ситуация напоминает борьбу сумо, где главная задача не совершить бросок, а вытолкнуть противника за круг.

«Поэтому стороны будут пытаться вытолкнуть друг друга из Минских соглашений, чтобы обвинить и привлечь на свою сторону европейских игроков», — сказал политолог в интервью изданию Украина.ру.

Но есть нюансы, касающиеся как раз европейских партнёров. Бортник отметил, что в упомянутом интервью Лавров «фактически признал, что Германия и Франция не просто потакают, а подыгрывают Украине, что они разделяют как минимум часть украинских позиций».

«Вот это ключевая угроза переговорному процессу, поскольку такая трактовка поведения Берлина и Парижа с российской стороны дискредитирует их посредническую роль и переводит их в статус участника конфликта. Таким образом, подрывается основа самого переговорного формата, который базируется на посреднической роли Германии, Франции и России», — сказал политолог. Руслан Бортник: Лукашенко боится Майдана больше, чем интеграции с Россией © Facebook, Ruslan Bortnik

Минские соглашения, «нормандский формат» и все остальное — они фактически мертвы, но все интенсивно делают вид, что они продолжают свое существование, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Что касается заявления Резникова про срок в 25 лет на интеграцию Донбасса, то эксперт с иронией отметил: «надо быть уверенным, что Украина просуществует 25 лет, по крайней мере в том виде, в каком она существует уже сейчас без Донбасса и без Крыма».

Чего ожидать в таких условиях в зоне конфликта на востоке Украины? Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарёв отметил в интервью изданию Украина.ру, что, по его мнению, наиболее вероятен сценарий заморозки конфликта в Донбассе, «потому что в горячей фазе не заинтересована ни та, ни другая сторона».

«Остановите своих безумных политиков»

Геополитическая битва за Белоруссию становится всё острее. Борьба ведётся как на земле, так и в других сферах, в том числе в виртуальном пространстве. На земле укрепляют погранконтроль. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной. Кроме того, белорусский лидер обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом не дать своим «безумным политикам» развязать войну.

«Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом самых красивых, продвинутых, патриотичных людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне», — сказал Лукашенко, выступая перед участницами женского форума «За Беларусь». Жизнь после встречи Путина с Лукашенко: чем должна заняться Россия в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Заявление президента Белоруссии о закрытии границ оценил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Он в эфире радио LRT заявил, что это решение, по его мнению, вызвано желанием (Лукашенко. — Ред.) любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то угрозы.

Что касается борьбы в виртуальном пространстве, то сразу 29 стран во главе с США призвали власти Белоруссии воздержаться от отключения интернета и соблюдать обязательства страны в области прав человека. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепом США, передает 18 сентября «Интерфакс».

«Мы призываем белорусские власти воздерживаться от отключения и блокирования или фильтрации ресурсов и соблюдать международные обязательства Белоруссии в области прав человека, в том числе в соответствии со статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах», — сказано в заявлении.

Подписанты «глубоко обеспокоены» и осуждают «недавно появившиеся сообщения о продолжающемся частичном и полном отключении интернета, а также целенаправленном блокировании контента правительством Белоруссии после фальсифицированных президентских выборов 2020 года».

Под документом, помимо США, подписались правительства Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Великобритании, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

Любопытно, что правительства этих стран не замечают блокирования украинскими властями российских сайтов, СМИ и соцсетей. Введённые при Петре Порошенко запреты были продлены уже при Зеленском. Однако такую цензуру, по всей видимости, считают «правильной». Кирилл Вышинский: В ответ на цензуру Google России нужно создать свое интернет-пространство © РИА Новости, Владимир Песня

Кредит не для спасения

Для Белоруссии главным событием недели стала встреча президентов РФ и РБ Владимира Путина и Александра Лукашенко и кредит от России в размере 1,5 млрд долларов. По словам Руслана Бортника, цель этого кредита — не спасти белорусское руководство, а ситуативно поддержать стабильность в Беларуси, «немножко уменьшить кризис».

С этим согласен Богдан Безпалько, отметивший, что Лукашенко «не добился ощутимых результатов на переговорах с Путиным: кредит, который анонсирован, на самом деле в значительной степени является рефинансированием уже существующих кредитов и, возможно, выплаты за существующий долг Белоруссии перед «Газпромом» в размере $330 миллионов».

«Так что реальных, живых денег сам Лукашенко не получит, на что он очень рассчитывал», — констатировал эксперт.

Интеграция и реформы для Лукашенко

После встречи президентов РФ и РБ эксперты говорят о возможном ускорении процесса реализации проекта Союзного государства. Под это Лукашенко обещает реформу. Выполнит ли обещание?

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis

Причины понятны. По словам эксперта, «пока что страх перед майданом немного больше, чем страх перед интеграцией в Союзное государство с Россией». Но при этом на вопрос о месте белорусских элит в этом объединении пока тоже нет консолидированного ответа, и потому «белорусская элита будет пытаться сохранить определенное дистанцирование и определённую субъектность в отношении России».

Всё же интеграция неизбежна, считает Андрей Золотарёв. По его словам, «действия Запада и украинского руководства делают безальтернативным для Лукашенко вариант сближения с Москвой», однако «в процессе может начаться трансфер власти».

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются после того, как в стране 9 августа состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК республики, победу на выборах одержал Лукашенко, с результатом 80,08% голосов. За его оппонента от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. После этого в стране начались акции протеста.