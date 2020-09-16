Власти Германии обсуждают возможные санкции, которые могут повлиять на строительство газопровода, но это «не приведет к совершенно новой политике» в отношении России

Из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным в Германии представители власти и оппозиции ФРГ заявили о возможной остановке строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом в интервью Financial Times заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Северный поток — 2» не является европейским проектом. Я должен сказать, что Европейская комиссия никогда не демонстрировала сильного энтузиазма по поводу этого проекта», — заявил Боррель.

По его словам, судьбу газопровода должна решать Германия.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».

Сейчас власти Германии обсуждают возможность введения санкций против России, но, по их словам, это "не приведет к совершенно новой политике" в отношении Москвы. В ФРГ не хотят вызвать затягивание переговоров по ситуации на Украине и в Сирии. Об этом со ссылкой на источники в службе безопасности Германии сообщила американская газета The New York Times.

Немецкие власти из-за предполагаемого отравления Навального рассматривают возможность ввести против России различные санкции, в том числе заморозку активов и запрет на въезд в отношении ряда лиц. По информации издания, власти ФРГ надеются, что их предложение поддержат все страны — участницы Евросоюза. «Я все ещё почти ничего не умею»: Навальный написал первый пост в Instagram после комы © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Это (предполагаемое отравление) ужасная вещь, мы должны ответить на нее санкциями, однако это не приведет к совершенно новой политике в отношении России», — сказал собеседник издания.

«Суровая реальность такова: нам нужна Россия на Украине, в Ливии, Сирии. Мы же не хотим, чтобы все рухнуло», — заявил он.

По словам источника газеты, на окончательное решение касательно введения санкций против России может повлиять выздоровление Навального. Врачи ожидают, что он поправится полностью, сказал он.

Накануне клиника «Шарите» в Берлине, в которой лечат оппозиционера, сообщила, что Навальному стало лучше. В ней заявили, что политика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и он уже может покидать больничную койку.

По словам источников газеты The New York Times, пациент «полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится». Он уже побеседовал с немецким прокурором о случившемся и отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование, сообщил собеседник издания. По его словам, после выздоровления Навальный планирует вернуться в Россию.

Во вторник стало известно, что пациент впервые после поступления в больницу выложил фотографию и обращение к своим подписчикам в Instagram. Президент Австрии – Зеленскому: «Северный поток – 2» не имеет отношения к Навальному © пресс-служба президента Украины

Ранее с резонансным заявлением относительно политики санкций в отношении России и газопровода «Северный поток — 2» выступил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет консервативная иранская газета Kayhan. По его словам, он ранее никогда не сталкивался с ситуацией, когда страны, находящиеся под экономическими санкциями, подобные России, меняли бы в зависимости от этого свою политику.

«Мой политический опыт свидетельствует, прежде всего, о том, что политика введения санкций может только усугубить ситуацию и лишь затруднит тем странам, от которых мы хотим добиться изменения политического курса, возможность занять правильную позицию и проводить правильную политику. Я, по крайней мере, никогда ранее не наблюдал, чтобы страны, подобные России, кардинально перестраивали бы свою политику из-за введения против них экономических санкций» — продолжил Альтмайер.

Здесь уместно напомнить, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель давно испытывает сильное давление со стороны своих однопартийцев, требующих приостановить работы по строительству «Северного потока-2» — грандиозного, в масштабах не только Германии, но и всей Европы, международного проекта. Причем проекта, который уже реализован практически на 90%.

Уже было решено, что нитка газопровода должна быть сдана в эксплуатацию не позднее начала 2021 года. Но, тем не менее, официальный представитель бундесканцлера не стал исключать введения санкций в отношении России, что также может повлиять на завершение строительных работ.

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что балтийский газопровод является необходимым инфраструктурным и энергетическим проектом. Германия отказывается от атомной и угольной энергетики и делает ставку на возобновляемую энергию. Но ФРГ является высокоразвитой индустриальной страной с более чем 80 миллионами жителей. Ей, как минимум на переходный период, нужен газ для надежного обеспечения Германии энергией. «Северный поток – 2»: политика бьёт по экономике, «Газпром» засекретил информацию о проекте © REUTERS, Axel Schmidt/File Photo

Если ФРГ откажется от российского газа, единственной альтернативой останется сланцевый газ из США. С точки зрения экологии, это однозначно худшая альтернатива. Кроме того, этот СПГ был бы еще и дороже. Мануэла Швезиг настаивает на том, чтобы «стороны при обсуждении вопросов энергообеспечения вели себя честно».

Еще до «дела Навального» США активно пытались остановить проект «Северный поток — 2». Сотрудники немецкого порта Мукран обеспокоены угрозой американских сенаторов ввести против них санкции. Это показывает, как жестко действуют США, при этом наращивая собственный импорт российской нефти.

Идет ожесточенная борьба за экономические интересы. Германия должна быть в состоянии самостоятельно решать, откуда и каким образом будет получать энергоносители.

Германский политик отметила, что поддерживает требование по последовательному и транспарентному расследованию этого дела российскими политическими кругами и российскими судебными органами. Но не может предвосхищать результаты этого расследования.

Остановка строительства газопровода оказалась бы болезненной не только для России, но и для ФРГ. Этот газопровод нужен для энергообеспечения Германии. Кроме того, в проекте участвуют немецкие компании, считает она.

«Мне не кажется убедительным, когда люди, которые всегда выступали против газопровода, теперь жестко требуют остановки строительства. Этот проект почти завершен. Кстати, его противники до сих пор не ответили на вопрос о том, откуда нам в противном случае брать энергоносители», — подчеркнула Мануэла Швезиг.

При подготовке статьи использованы материалы сайтов inosmi.ru и rbc.ru