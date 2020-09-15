Несмотря на происходившие в последнее время инциденты и обострения на линии разграничения, переговоры в подгруппах Контактной группы по урегулированию конфликта продолжаются

Во вторник, 15 сентября, участники подгруппы по гуманитарным вопросам работали в режиме видеоконференции. Как сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, в повестке дня — вопросы обмена удерживаемыми лицами, организации гуманитарных коридоров на линии разграничения и поиска пропавших без вести.

Вопрос обмена удерживаемыми — сложный вопрос. Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в интервью телеканалу «Украина», что конкретные даты следующего обмена пленными в Донбассе будут обсуждаться на следующей неделе.

По его словам, «на сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек». Донбасс: проблемы с водой и срыв переговоров © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Однако министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова назвала подобные заявления украинских чиновников не более чем бессмысленным сотрясением воздуха. Она напомнила, что по вине Киева все ещё не могут считаться полностью завершенными предыдущие два обмена, поскольку республика так и не получила от украинских представителей документы, подтверждающие процессуальную очистку освобожденных.

Кроме того, Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной Рады от 15 июля о местных выборах, которое идёт вразрез с Минскими соглашениями. Согласно этому постановлению, выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса смогут состояться только после передачи Украине контроля над границей.

«Если руководству Украины действительно хочется на деле приблизить проведение обмена удерживаемыми лицами, рекомендуем осуществить наше требование об отмене нарушающих Комплекс мер актов украинского парламента и выполнить взятые на себя обязательства по полноценному завершению уже состоявшихся обменов», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Анализируя документы состоявшейся недавно встречи политических советников в Берлине, издание «Страна» отмечает: «Россияне предложили Киеву взять на себя обязательства по изменению «постановы» (постановления Рады о выборах — Ред.). Туда предполагалось внести пункт о том, что выборы в ОРДЛО могут пройти после создания к этому необходимых условий по Минским соглашениям. Также РФ требовала исключить заявления официальных лиц Украины о пересмотре Минска-2».

Но позиция украинской стороны была такова: «Верховная Рада является конституционно суверенным органом. И все, что зависело от переговорщиков — просьба к Раде пересмотреть документ, — уже сделано». Донбасс и перспектива ядерной войны © commons.wikimedia.org, Tech. Sgt. Evelyn Chavez (U.S.A.F.)

«Россия также пыталась внести в итоговый документ встречи увязку смены постановления Рады с продвижением в других вопросах. Другие стороны это не согласовали. Однако по факту Москва с данной позиции не уходит. То есть без изменения постановления Рады дальнейшие движения будут крайне проблематичны», — констатирует издание.

Тем не менее, в рамках работы подгрупп вопрос об обмене обсуждается, а это значит, что есть надежда на то, что какое-то решение будет найдено. Но процесс идёт трудно.

Как сообщила представитель ДНР Дарья Морозова по итогам видеоконференции, накануне украинская сторона направила письмо, в котором заявила о намерении помиловать девять ранее удерживаемых граждан.

«Однако воспринимать этот документ как перспективный мы не можем. Письма аналогичного содержания мы уже неоднократно получали от Киева, но действий за ними не последовало», — отметила Морозова.

Она с сожалением констатировала, что в ходе переговоров не удалось пока добиться прогресса в вопросе процессуальной очистки лиц, перемещённых на территорию ДНР в ходе предыдущих обменов.

По словам Морозовой, этот вопрос «остается ключевым в рамках обсуждения гуманитарной подгруппы в течение уже нескольких месяцев». ДНР выполнила свои обязательства в этом направлении и ожидает того же от украинской стороны, отметила омбудсмен. Однако, по её словам, в ответ от представителей Украины звучат лишь обещания.

«К сожалению, все это подтверждает опасения, что Киев, вопреки всем договоренностям, намерен продолжать уголовное преследование наших граждан. В такой ситуации публичные заявления украинской стороны о готовности к проведению очередной фазы обмена — откровенная провокация», — резюмировала Морозова.

По информации МИД ДНР, к консультациям в формате видеоконференции приступили во вторник также участники подгруппы по политическим вопросам мирного урегулирования. Донбасс: Зеленскому не хватает власти, чтобы закончить войну © пресс-служба президента Украины

Вообще на 15 сентября запланированы видеоконференции всех четырех рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе, напоминает ДАН. Итоги переговоров Контактная группа подведет в среду16 сентября.

Что дальше? Напомним, по итогам берлинской встречи советников замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что вопрос о саммите «даже не обсуждался».

Но, возможно, ситуация изменится. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Австрию 15 сентября заявил на брифинге, что все лидеры стран «нормандского формата» подтверждают готовность к встрече.

По его словам, в ближайшие десять дней должна состояться повторная встреча политических советников, а после неё будет организовываться встреча президентов.

Если это так, то выход из тупика в вопросе обмена удерживаемыми лицами, по всей вероятности, всё же будет найден.

Конкретно с Вышинским: год свободы, новый дом в России, санкции против Украины © Скриншот из видео Украина.ру Олег Сенцов. В Россию прилетели журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и бывший командующий ПВО Славянской бригады Владимир Цемах.

Украина и республики Донбасса обменялись пленными во время коронавирусного карантина в апреле этого года. Донецк и Луганск получили 10 и 7 человек соответственно, а Киев — в общей сложности 20 человек.

Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной произошел 29 декабря 2019 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, а Донецк и Луганск передали властям Украины 76 человек.