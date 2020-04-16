Обмен пленными между республиками Донбасса и Украиной. Фоторепортаж

Обмен начался с ДНР. На КПВВ «Майорск».
«Мы смогли забрать у Украины 10 человек, ей передали 9 человек. С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку всех переданных Украине лиц», — рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По её словам, изначально в список было внесено 11 человек, однако один из них отказался участвовать в обмене.
«Я очень рад, что сейчас первая часть наших граждан Украины уже освобождена. Это часть, которая находилась на временно оккупированной (территории. — Ред.) Донецкой области… Сейчас проводятся действия, чтобы освободить людей с временно оккупированной, к сожалению, Луганской области», — отреагировал на этот обмен президент Украины Владимир Зеленский.
Позже рядом с подконтрольным Украине городом Счастье состоялся обмен с ЛНР. Луганск передал Киеву 10 человек, а взамен получил 7 человек.
Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Украиной произошел 29 декабря 2019 года.
Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, а Донецк и Луганск передали властям Украины 76 человек.