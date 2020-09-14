«Единая Россия» победила на выборах губернаторов и выборах в региональные законодательные органы с большим отрывом. Положение правящей партии на Украине, где местные выборы пройдёт 25 октября, не столь уверенное, но она может изучить секрет успеха своих российских коллег

В единый день голосования, который проходит в России во второе воскресенье сентября, жители 83 регионов избрали представителей власти разного уровня: губернаторов, мэров, а также депутатов городских дум и советов, региональных парламентов, Государственной Думы (довыборы по одномандатным округам в Пензенской, Курской, Ярославской областях и республике Татарстан).

Заявки на участие в голосовании подало около 171 тысячи кандидатов (около 40 тысяч самовыдвиженцев и свыше 130 тысяч партийных деятелей, представляющих 36 политических партий), но ЦИК РФ зарегистрировал 156 тысяч из них, около 8 тысяч получили отказ, а 7 тысяч утратили статус кандидата.

По информации Центризбиркома, уверенную победу одерживает правящая партия «Единая Россия». Что касается выборов губернаторов, то все 12 кандидатов одерживают победу в своих регионах:

Александр Цыбульский в Архангельской области с результатом 69,65%,

Александр Богомаз в Брянской области — 71,7%,

Ростислав Гольдштейн в Еврейской автономной области — 82,5%,

Владислав Шапша в Калужской области — 71,26%,

Сергей Ситников в Костромской области — 64,79%,

Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае — 83,07%,

Александр Дрозденко в Ленинградской области — 83,61%,

Иван Белозеров в Пензенской области — 78,72%,

Рустам Минниханов в Татарстане — 83,33%,

Василий Голубев в Ростовской области — 65,58%,

Михаил Развозжаев в Севастополе — 85,72%,

Александр Никитин в Тамбовской области — 79,79%.

Единственный регион, где выиграл представитель другой партии, — Смоленская область, где избиратели поддержали члена ЛДПР Алексея Островского.

В Иркутской области, Камчатском крае, Пермском крае, республике Коми и Чувашской республике победили самовыдвиженцы — Игорь Кобзев, Владимир Солодов, Владимир Уйба и Олег Николаев соответственно. Евросоюз не признает выборы в Севастополе © скриншот с видео "8 Channel"

В региональных законодательных органах «Единая Россия», как сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак вечером 13 сентября на онлайн-встречи, посвящённой подведению итогов выборов, получает, по предварительным данным, большинство везде, где проводилось голосование. Сохранить большинство мандатов удалось не во всех городских законодательных собраний: в Томске и Новосибирске хоть и заняла первое место, но получила меньше 50% голосов, а в Тамбовской городской думе стала второй, уступив партии «Родина».

Как «Единая Россия» объединила Россию

Эксперты выделяют несколько факторов, которые обеспечили такую уверенную победу «Единой России».

Во-первых, по словам генерального директор ВЦИОМ Валерия Фёдорова, на партию эффективно работала действующая электоральная машина. Голосование, как и на референдуме по конституционным поправкам, проходило в течение трёх дней из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что эта система доказала свою эффективность и позволила большему количеству избирателей выразить свою позицию и поддержать ту или иную партию или кандидата. По словам главы Политической экспертной группы Константина Калачёва, работавший политтехнологом «Единой России» в регионах и участвовавший в закрытых заседаниях политологов по вопросу организации президентских выборов 2018 года, за 3 дня правящая партия смогла полностью мобилизовать свой электорат, а оппозиции этого сделать не удалось в частности из-за дефицита ресурсов.

«Второй фактор связан с тягой к стабильности. Это правящая партия, которая олицетворяет поддержку президента и правительства. У Владимира Путина и Михаила Мишустина весьма высокие рейтинги, и голосование за «Единую Россию» воспринимается как демонстрация поддержки как правительству, так и президенту», — продолжает Валерий Фёдоров. Погребинский объяснил, почему в Донбассе больше всего доверяют Путину и Соловьеву © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В условиях экономического спада и роста безработицы, вызванных карантином, власти страны приняли беспрецедентные меры по поддержке населения, семей с детьми, медицинских работников, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом, а также крупных предприятий, среднего и малого бизнеса. Непростая ситуация стала проверкой на прочность не только для федеральных, но и для региональных чиновников.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает, что в период пандемии оппозиция утратила свою востребованность, поскольку люди ждали реальной помощи, а не критики власти.

Третий фактор, который выделил Валерий Фёдоров, — это обновление губернаторского корпуса. Он пояснил, что большинство временно исполняющих обязанности руководителей регионов — это новые люди, представители другого поколения, которые не боятся общаться с избирателями, демонстрируют открытость и хорошо владеют основными коммуникационными инструментами.

Этому способствует «школа губернаторов» — программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенная в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления при содействии Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Высшей школы экономики. Среди победителей губернаторских выборов 5 выпускников этих курсов: Александр Цыбульский (Архангельскую область), Михаил Развожаев (Севастополь), Владимир Солодов (Камчатский край), Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область) и Владислав Шапша (Калужская область). На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Критики «школы» говорят, что власти готовят своих ставленников, чтобы их руками управлять тем или иным регионом. Ставленники были и раньше — после распада СССР молодую политическую элиту для России, Украины и других постсоветских республик готовили не власти этих самых стран, а американцы — с перспективой получить лояльных Вашингтону руководителей.

И вот это страшно, а лояльность властей на местах властям федеральным повышает эффективность принятия и реализации решений. Хотя, конечно, есть регионы, где со своей работой на отлично справляются политики, представляющие оппозиционные партии.

Что касается российской «школы губернаторов», то её главная задача, как ранее объяснял первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, заключается в том, чтобы посмотреть, как ведёт себя управленец в стрессовой ситуации, поскольку работа управленца — это всегда стресс.

А что скажет оппозиция?

Оппозиционные силы, конечно же, не довольны исходом голосования, потому что хотели бы укрепить свои позиции в регионах. Почему им не удалось достичь цели, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснили 14 сентября на совместной пресс-конференции.

«Избираем губернаторов: неужели страшно губернатору Ленинградской области пойти на выборы с нашим оппонентом? Убирают его, зато 80 с лишним процентов. Неужели трудно было согласиться, чтобы наш кандидат Быков участвовал в выборах на Камчатке? Убирают, получают 80%. Неужели сложно было посоревноваться в священном для меня городе Севастополе, который отец защищал, где был смертельно ранен. Что делают? Распускают два совета для того, чтобы наш кандидат Роман Кияшко не вышел на эти выборы, и так далее», — заявил Зюганов. Зеленский объяснил, почему предстоящие местные выборы «сверхважные» © пресс-служба президента Украины

Камчатская краевая избирательная комиссия отказала Валерию Быкову в регистрации из-за того, что он не смог собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов, а также представил подписи депутатов только из 8 районов и городских округов вместо необходимых 11. По схожей причине Севастопольский горизбирком отказал Роману Кияшко. Он представил подписи от депутатов шести муниципальных образований, а не от восьми, как положено по процедуре. Как утверждает КПРФ, во всём виновата «Единая Россия», по инициативе которой распустили 2 из 10 действовавших на момент начала избирательной кампании муниципальных советов, в результате чего Кияшко не смог получить подписи от каждого из оставшихся 8 муниципалитетов.

Жириновский также был недоволен «победами одиночек»: «(врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав — ред.) Гольдштейн убрал всех кандидатов, никого. Один».

ЛДПР в регионе своего кандидата вообще не выдвигала, от КПРФ хотел баллотироваться хабаровчанин Максим Кукушкин, но он не предоставил избирательной комиссии сведения о своих доходах, счетах и недвижимости, а это обязательное условие для регистрации в качестве кандидата.

По словам Гольдштейна, победить ему помогла в том числе ситуация в соседнем Хабаровском крае, где после ареста губернатора Сергея Фургала, представляющего ЛДПР, начались акции протестов. По его словам, жители Еврейской автономной области "увидели это безумие, которое творилось в Хабаровске", и не хотели повторения этого.

Представители оппозиционных партий заявляли о массовых нарушениях в ходе голосования, ЦИК признал, что единичные случаи были, но они не могли повлиять на конечные результаты.

На нынешних выборах применялась система «Умное голосование», разработанная оппозиционером Алексеем Навальным в 2018 году, суть которой сводится к следующему: нужно проголосовать за кандидата, у которого больше шансов обойти представителя от «Единой России», при этом не важно, что из себя представляет этот альтернативный кандидат.Имена тех, за кого нужно проголосовать, избиратели узнают, введя свой адрес на сайте проекта.

Представители штаба Навального баллотировались в городские советы Новосибирска и Липецка, городскую думы Чебоксар, Томска и Костромы, городской совет подмосковного города Егорьевск. Как сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш, по предварительным данным, в большинстве округов Томска выиграли кандидаты (19 человек), которых поддержала система «Умное голосование». Среди них и координатор местного штаба оппозиционера Ксения Фадеева.

Источник РБК в «Единой России» объяснил этот результат тем фактом, что именно в Томске Навального могли отравить. Кроме того, сторонники Навального проходят в законодательное собрание Новосибирска, речь идёт о 5 представителях оппозиционной коалиции «Новосибирск-2020» во главе с лидером местного штаба блогера Сергеем Бойко.

13 сентября секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что всего в выборах по всей стране участвовало больше тысячи кандидатов по системе «Умного голосования». Авторы проекта прогнозировали, что победу одержат около 25% их протеже.

«А в целом по Сибири они получат десяток мандатов. Эта технология не сработала, потому что люди голосуют сердцем и умом», — заявил Турчак.

Политолог Анна Федорова разделяет мнение, что проект провалился, а то, что участники «Умного голосования» выиграли на отдельных участках, так это благодаря их известностью и социальному капиталу, а не технологий оппозиционеров. Украина перед выборами. Парламентские партии проигрывают, а «Слуга народа» теряет больше всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Местные выборы через месяц — 25 октября — пройдут и на Украине. «Слуга народа», как показал опрос социологической группы «Рейтинг», проведённого с 29 августа по 3 сентября, хоть и лидирует среди всех партий, но о таких результатах, как у «Единой России», ей остаётся только мечтать. Среди респондентов, уже определившихся с политическими предпочтениями, за правящую партию готовы проголосовать 25,7%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 16,7%, «Европейскую солидарность» — 15,6%, «Батькивщину» — 9,4%, Радикальную партию — 6%, «Голос» — 4,3%, «Сила и честь» — 4%.

Если изучить настроения жителей отдельных городов, то картина для «слуг народа» нерадостная. В Киевском городском совете они пока имеют перспективу стать третьей по численности фракцией после «Удара» мэра столицы Виталия Кличко и «Европейской солидарности» бывшего президента страны Петра Порошенко. Аналогичная ситуация в Харькове: лидирует по опросам «Блок Кернеса — Успешный Харьков» мэра Геннадия Кернеса, на втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В интервью изданию Украина.ру политолог Марат Баширов связал ослабление позиций «Слуги народа», триумфально победившей на парламентских выборах в прошлом году, с падением рейтингов президента Украины Владимира Зеленского, которое произошло из-за невыполнения предвыборных обещаний по наступлению мира в Донбассе и улучшения качества жизни населения.

Ситуации в обеих странах наглядно показывают, что правящая партия может рассчитывать на широкое представительство в регионах, когда глава государства проводит социально ориентированную политику, дающую людям уверенность в завтрашнем дне.