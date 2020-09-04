На Украине оппозиция борется с президентом, и в Белоруссии оппозиция тоже борется с президентом. Но ситуации в двух соседних странах – это, как говорят в Одессе, две большие разницы

Традиционно лето считается «мёртвым сезоном» для украинской и мировой политики. Однако в 2020 году всё оказалось иначе.

Украина страдала от коронавируса и экономических проблем, «партия войны» с Петром Порошенко и радикалами пыталась раскачать ситуацию в стране, а президент Владимир Зеленский — удержать власть под контролем.

По факту сторонникам «войны до победного конца» удавалось саботировать мирные инициативы, а власть так и не смогла (если хотела) продавить прорывных решений по Донбассу.

При этом, разумеется, можно только порадоваться реально продолжающемуся перемирию в регионе. Огонь в Донбассе прекращен. А продвижения к миру, увы, нет © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

Белоруссия: новая жизнь после выборов

Для Белоруссии же начиная со дня президентских выборов, 9 августа, началась новая политическая реальность. ЦИК объявил победителем выборов Александра Лукашенко, по стране начались (и частично продолжаются до сих пор) рекордные по массовости уличные протесты.

Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Политические итоги горячего лета в Украине и Белоруссии подвели политические эксперты. Невидимые радикалы. Как Украина вовлечена в события в Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Украина: вечный «день сурка»

Главное, что произошло на Украине, и этого уже не отменить, это ликвидация государственности, а все остальное — это результаты. В этом уверен обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«Если у вас температура опустилась до 34 градусов и вы начали плохо пахнуть, то, очевидно, вы умерли. Но то, что вы плохо пахнете и температура опустилась, это совершенно второстепенное явление по сравнению с тем, что вы умерли. Вот так и здесь», — привёл аналогию политолог.

Что касается политической осени, здесь Украину ожидает «день сурка», отметил эксперт. То есть жители страны «опять будут голосовать за какого-нибудь своего «спасителя», только в данном случае на местных выборах».

«Они сейчас местные выборы рассматривают фактически как даже не референдум о доверии Зеленскому, а как возможность дать старт приходу к власти какой-нибудь другой политической структуры, соответственно, опять сейчас будут голосовать за какого-то абстрактного «спасителя», который должен прийти, и все само собой должно переустроиться. А потом будет очередное разочарование», — убеждён Ищенко. Ростислав Ищенко: На Украине ликвидация государственности, а в Белоруссии кончилась абсолютная власть Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Донбасс: дело идёт к заморозке конфликта

Главная политическая тенденция лета — это тупик по Донбассу, считает директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Тупик по Донбассу говорит о том, что дело идет к заморозке конфликта, скорее всего, чем к его разрешению», — заявил политолог.

В свою очередь снижение рейтингов Зеленского — это, скорее, надуманная проблема, отмечает эксперт. Поскольку даже снижение рейтингов не позволяет ни одной политической силе и ни одному политику даже приблизиться к нему.

Говоря о политическом будущем страны, Бондаренко напомнил, что на Украине каждая осень — достаточно горячая, «но я не думаю, что она завершится какими-то серьёзными потрясениями».

«Будут какие-то хороводы националистов, будут разного рода громкие заявления Петра Порошенко и прочих его коллег. Но я думаю, что главный фокус будет сосредоточен именно на выборах в местные органы власти», — сообщил политолог. Кость Бондаренко: Тупик по Донбассу говорит о том, что дело идёт к заморозке конфликта © РИА Новости, Нина Зотина

Рейтинги власти падают, положение экономики ухудшается

Львиная доля надежд украинцев, которые адресовались Зеленскому и дали ему такой внушительный результат на президентских выборах, связаны с достижением мира в Донбассе и экономическим улучшением. Но ни первого, ни второго не случилось, поясняет российский политтехнолог Марат Баширов.

Отсюда и падение рейтинга, и реакция его политических соперников.

«Падение рейтингов лично Зеленского и его партии отразится на итогах местных выборов.

Пока на Украине еще не появилась так называемая третья сила, которая могла бы оттягивать на себя голоса и была бы дееспособной, то есть у нее была бы политическая воля. Поэтому стоит ожидать снижения количества людей, которые пойдут голосовать, потери голосов партией «Слуга народа», — сказал Баширов.

При этом резкое ухудшение экономического положения может повлиять на то, что националисты будут вести себя более агрессивно, сообщил эксперт. Зеленский так и не доехал до Одесской области. Названа причина © пресс-служба президента Украины

Локальный успех Лукашенко, но с необходимостью реформ

Если исходить из того, что протесты в Белоруссии организовывали польские спецслужбы и ориентированная на Польшу внутрибелорусская оппозиция, в том числе среди белорусской власти, то, безусловно, они своей цели не достигли. Об этом говорит Ростислав Ищенко.

«Результат оказался диаметрально противоположным. В результате сейчас свои позиции в Белоруссии Россия укрепила.

Значит, что касается Лукашенко, то он достиг локального успеха, он подавил выступления. Но дело в том, что Лукашенко абсолютно все равно, как будет меняться система власти в Белоруссии: ее разрушат, как на Украине, в результате государственного переворота, или Белоруссия будет реформироваться в общее с Россией пространство.

Дело в том, что абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась. Он может поиграть еще полгода-год, но если он не начнет реформы, то его рано или поздно свергнут. А если он начнет реформы, то ему придется уйти самому, потому что вне режима личной власти он управлять не умеет», — рассказал политолог.

Стабилизация вместо революции

В Белоруссии протесты были изначально обречены: у них не было ни лидеров, ни какой-либо видимой цели, это протесты ради протестов, считает Кость Бондаренко. Они изначально не привели бы к достижению цели, добавил политолог. Антон Розенвайн: Вероятность Третьей мировой из-за инспирирования НАТО переворота в Белоруссии высока © kp.ru

«Цена, которой Лукашенко удалось удержать власть, еще не сформулирована, все будет зависеть от переговоров с Путиным», — сказал эксперт.

В дальнейшем Бондаренко ожидает «постепенной стабилизации и постепенных изменений в общественно-политической жизни страны, а не революции».

«Я думаю, что это последняя каденция Лукашенко, да и сам Лукашенко чудесно понимает, что для него главное — это сохранить власть на ближайшие пять лет, а не думать о следующей пятилетке», — заявил политолог.

«Лукашенко быстро перестроился»

Лукашенко проявил недюжинные способности в части удержания власти, говорит Марат Баширов. Вместе с тем Лукашенко удержался от кровавого варианта сохранения власти, отметил политтехнолог.

«Были перегибы в первую неделю, но после этого он сделал выводы. То, что сейчас происходит с ним, это разительная перемена. С одной стороны, власть признает, что порядка 20-30% граждан Белоруссии настроены оппозиционно, с другой — они нащупали верную ноту в диалоге со своими сторонниками.

По отношению к первым они применяют силу, но вместе с тем начали идеологическую работу с ними, предлагая изменения в Конституцию, а со вторыми это апелляция к традиционным ценностям. Для меня удивительно, когда человек, долгое время управлявший страной в жестком административном стиле, так быстро перестраивается», — сообщил Баширов.

