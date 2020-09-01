Католики с вилами и православные с митрополитом. Что ожидает Белоруссию в сфере религии

В понедельник, 31 августа, в Белоруссию не пустили главу местных католиков, митрополита Минско-Могилёвского Тадеуша Кондрусевича. Тем временем у местных православных сменилось руководство

«На пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну», — передавало издание Sputnik Беларусь слова епископа-помощника Минско-Могилёвской архиепархии Юрия Кособуцкого.

Происшествие возмутило некоторых белорусских католиков. Одни предположили, что митрополита могут довести до инфаркта, а другие призвали не мириться с произошедшим.

«Инфаркт будет у кого-то другого, когда католики с любовью в сердцах и вилами в руках выйдут под каждый исполком страны с требованием остановить беззаконие!» — заявил настоятель костёла в Россонах, что в Витебской области, ксёндз Вячеслав Барок.

Позже случившееся прокомментировал сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих», — заявил Лукашенко 1 сентября.

По словам президента РБ, глава белорусских католиков неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Белоруссию и попал в список невъездных, который общий у Белоруссии и России.

«Не только он один, просто он — более известная фигура», — уточнил Лукашенко, добавив, что появилась информация о возможности наличия у Кондрусевича не одного гражданства.

Кроме того, особый акцент Лукашенко сделал на межконфессиональном мире в Белоруссии. Лукашенко объяснил, почему главного католика Белоруссии не пускают домой © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

«Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев — кто бы здесь ни был — мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость — конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться», — подчеркнул белорусский президент.

Однако на деле в Белоруссии в этом вопросе всё не так уж радужно.

Красный костёл и недовольство католиков

Говоря о межконфессиональном мире в Белоруссии, Лукашенко упомянул произошедшее в Красном костёле в Минске — костёле Святого Симеона и Святой Елены.

«Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду, — продолжил президент. — Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площади Независимости, где расположен Красный костел. — Ред.). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали. Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму — это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем», — заявил Лукашенко.

Речь о произошедшем 26 августа, когда во время протестов на площади Независимости белорусский ОМОН закрыл двери Красного костёла, куда, как сообщали некоторые СМИ, забежала часть протестующих. Перед этим в костёл, как сообщали СМИ, согнали людей, находившихся на крыльце, в том числе и журналистов.

Поддерживающие белорусскую оппозицию аккаунты в соцсетях мигом припомнили, кто ещё запирал белорусов в одном здании и подпирал двери.

Помните кто ещё закрывал белорусов в одном здании и двери подпирал? — Чай з варэннем (@belteanews) August 26, 2020

​А глава белорусских католиков выразил решительный протест.

«Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костёла святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Подобные действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряжённости ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе в то время, как католическая церковь призывает к примирению и диалогу с целью разрешения невиданного в нашей стране социально-политического конфликта», — заявил Кондрусевич.

Он также заявил, что произошедшее является грубым нарушением права на свободу вероисповедания. Белорусские католики призывают к протестам «с вилами в руках» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

С другой стороны, церковное руководство белорусских католиков изначально было на стороне протестующих. Так, ксёндзы активно посещали митинги, а некоторые из священников ещё до выборов называли их «белорусским Армагеддоном», как всё тот же ксёндз Барок, заявивший, что 9 августа белорусы борются за совесть человека.

«Потеряем свою совесть сегодня, и завтра мы будем жить в обществе не людей, а нелюдей», — предупреждал Барок.

В другом видео он заявил, что он — «священник Христов, а не дорогой священнослужитель Лукашенки».

Сейчас власть и её сторонники пытаются купировать эту проблему. Так, на Telegram-канале «Жёлтые сливы» появилось видеообращение «Византийского католического патриархата» (ВКП) к главе белорусских католиков, в котором Кодрусевича обвиняют в том, что он «разжёг пожар в Беларуси, а теперь, когда он уже разгорелся, лицемерно прикидывается миротворцем». При этом нужно понимать, что ВКП — это на самом деле Украинская правоверная греко-католическая церковь, или «догналиты» — раскольническая структура, отделившаяся от Украинской греко-католической церкви в 2009 году.

В то же время нелегко эти выборы дались и белорусским православным.

Сохранить единство

Прошедшие 9 августа выборы в Белоруссии отразились и на местных православных, и чуть было не стали причиной раскола в церкви. Так, если архиепископ Новгрудский и Слонимский Гурий запретил клиру участвовать в политических акциях и забастовках, а епископ Борисовский Вениамин призвал воздержаться от гнева и мстительности и выразил надежду, что и подстрекатели к противостоянию, и виновные в чрезмерном насилии понесут наказание, то архиепископ Гродненский (а это проблемная для Лукашенко область) и Волковысский Артемий осудил и итоги выборов, и действия силовиков по разгону протестов. Повторяется история Каина и Авеля – лидер белорусских католиков обратился к власти и протестующим © REUTERS, Vasily Fedosenko

Позже — 25 августа — для православных как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Священный Синод РПЦ принял прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности.

Митрополит Павел после выборов поздравил Лукашенко с победой. Однако позже ряд СМИ заявил, что он отозвал прошение, из-за чего Минской епархии пришлось это опровергать. 14 августа, когда действия силовиков решительно осудил архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий, митрополит Павел призвал Лукашенко остановить насилие. В то же время он призвал рядовых белорусов к сдержанности и мудрости и осудил использование крестных ходов в политических целях.

«Сегодня, к сожалению, подстрекатели пытаются использовать наши церковные традиции, призывают нас выходить на крестные ходы. Но если они уместны, если они традиционны, тогда они принесут пользу. А когда нас пытаются использовать в своих каких-то политических целях, то эти крестные ходы не на пользу послужат», — отметил он.

Уже после своей отставки в интервью «Комсомольской правде» митрополит Павел, которого назначили главой Кубанской митрополии, заявил, что задача церкви — сохранить «целой и невредимой Белорусскую православную церковь и Беларусь», а также «объединить епископат, всех верующих людей». Белорусская православная церковь осудила насилие и безосновательные задержания на протестах © REUTERS, Stringer

«Сегодня сложилась такая ситуация, что Белорусская православная церковь должна еще более сплотиться, еще более усилить свои молитвы. Епископат, священнослужители, миряне должны быть все вместе. Я не случайно призывал и призываю сейчас всех верующих в этой сложной ситуации поступать в соответствии с Конституцией и Евангелием, которое мы проповедуем. А Конституция дает право каждому человеку выражать свой голос, но правильным путем. Не путем забастовок и каких-то митингов. Своим голосом. Недовольны чем-то — надо обращаться, как это делается в демократических государствах, в соответствующие судебные инстанции, выражать свое недовольство. А выходить на митинги — это не православный и не конституционный метод. И надо поступать по-евангельски. Мы сегодня призываем не выходить на баррикады, не нарушать законодательство и Конституцию. Молиться, любить друг друга, призывать Бога, чтобы Господь помог исправить эту ситуацию», — подчеркнул он.

Сейчас Минскую митрополию возглавляет Вениамин — бывший епископ Борисовский и Марьингорский. При этом за ним — теперь уже митрополитом Минским и Заславским — сохранено временное управление Борисовской епархией.

В отличие от Павла, который родился в Караганде, а в Белоруссию прибыл в 2013 году из Рязани, Вениамин родился в Белоруссии и там же служил всю свою жизнь.

Новый глава Белорусской православной церкви призвал белорусов молиться за Отечество.

«Молитва — это именно такой труд, который самый тяжелый на Земле и самый результативный. Сейчас по большому счёту никто не знает во всей полноте где выход из этой ситуации и что будет дальше. Дальше будет то, что даст Бог. То, что даст Бог по нашей с вами молитве. Во множестве сегодня вы собрались в храме, но скажите, остальные где? Мы знаем, где остальные в это время находятся. Мы знаем, что других волнует и тревожит. Но если мы не поможем нашему Отечеству молитвой, скажите, кто поможет?» — обратился епископ Вениамин к собравшихся в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска 30 августа.

Тем временем эксперты уже сделали вывод из происходящего. Размежеваться, чтобы объединиться. Что «Вместе» сулит оппозиции Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Наиболее любопытный в белорусском кризисе — это религиозный фактор. Живо всплывают образы 16-17 века. Не дай бог, конечно, вроде бы все угрозы пока купируются. Но смену экзарха православной церкви я бы рассматривал в контексте религиозного сепаратизма среди православных, Гродненская епархия оказалась слабым звеном, были попустительства сторонникам автокефалии и церковным либералам в руководстве. А сейчас вот в страну не впустили обратно главу католиков. Вероятно, готовится и его смена, очень многие ксендзы открыто стали на сторону протестующих. И лично меня это убеждает, что протесты у нас готовились по сценарию польской Солидарности. Ну и его авторы понятны», — отметил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Но нужно помнить: неосторожное вмешательство государства в дела разных конфессий может быть чревато далеко идущими последствиями. Белорусам же остаётся пожелать мира и согласия вне зависимости от вероисповедания.