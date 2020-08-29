Несмотря на решение Конституционного суда Украины, глава НАБУ Сытник наверняка будет продолжать цепляться за должность. А у правоохранительных органов Украины появился повод открыть еще одно уголовное дело против Петра Порошенко

В пятницу, 28 августа, Конституционный суд Украины (КСУ) признал незаконным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Сытник был назначен директором НАБУ в апреле 2015 года указом тогдашнего президента страны Петра Порошенко.

В мае 2020 года в КСУ обратились ряд народных депутатов Верховной Рады, которые оспорили право главы государства назначать директора антикоррупционного бюро. По их мнению, это не входит в число полномочий президента и нарушает положение Конституции, запрещающее узурпацию власти.

По данным интернет-издания «Страна.ua», в ходе голосования по данному вопросу 10 судей КСУ встали на сторону парламентариев. Таким образом, указ Порошенко о назначении Сытника признан неконституционным. Главу НАБУ Сытника оригинально поздравили с днем рождения © Facebook, НАБУ | Facebook, НАБУ | Перейти в фотобанк

Решение КСУ сразу же породило целый ряд вопросов — юридических и политических. Даже представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский заявил: «Что с этим делать, до конца непонятно. Вопросов больше, чем ответов».

Он добавил, что решение суда еще не означает скорого увольнения главы НАБУ, а для смены Сытника нужны определенные законодательные изменения.

Вениславский также уточнил, что все указы и действия Сытника до настоящего момента все равно считаются легитимными, так как решения Конституционного суда не имеют ретроспективной силы.

НАБУ и САП: «братья», ставшие врагами

Примечательно, что в середине августа подал в отставку глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий. В общественном сознании САП и НАБУ идут через запятую, и не зря.

САП и НАБУ — это специально созданные после победы Евромайдана и, по идее, максимально независимые от любых украинских властей органы. Их функцией являлось держать в подчинении стран Запада украинские органы власти. «Антикоррупционную триаду» должен был увенчать антикоррупционный суд.

Роли украинских правоохранителей распределялись следующим образом: НАБУ разыскивает взяточников, САП открывает уголовные дела и юридически сопровождает их. А антикоррупционный суд выносит свой вердикт. Рекордный пиар антикоррупционеров Украины. Как Сытник и Холодницкий «прикрыли» Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По замыслу США система должна была работать идеально. На деле она быстро сломалась. САП и НАБУ погрязли в коррупционных скандалов, а вдобавок весной 2018 года начали публично выяснять отношения между собой.

Впрочем, наличие влиятельных «крыш» у Сытника и Холодницкого позволило им сохранять посты. Причём если Холодницкий уже подал в отставку, Сытник вполне еще может задержаться в кресле главы НАБУ. Даже несмотря на решение Конституционного суда.

«Зависший» Сытник

Для понимания ситуации с Сытником стоит понять, что вообще признал КСУ, говорит украинский политолог Алексей Якубин. Суд постановил, что на тот момент президент страны Порошенко превысил свои полномочия, назначив Сытника, что назначение главы НАБУ было не в его компетенции.

Но проблема в том, что это уже произошло, и ключевая дискуссия состоит в том, что именно отменил Конституционный суд: сам факт указа, а правовые отношения остались в действии? Или же суд отменил легитимность Сытника, который после указа Конституционного суда формально не может выполнять функции главы НАБУ? Однозначного ответа нет.

«Насколько я понимаю, НАБУ пытается уцепиться за ту часть решения, что это никак не влияет на ситуацию с Сытником, потому что он уже был назначен. Но, на мой взгляд, все это подрывает легитимность Сытника как главы НАБУ», — заявил Якубин. Антикоррупционера закидали гранатами в Одессе, он открыл ответный огонь © commons.wikimedia.org, пехотинец

По факту теперь недовольные Сытником могут обращаться в Госбюро расследований и регистрировать против него дела о самовольном захвате власти и присвоении полномочий. Это будет означать, что пока еще действующему главе НАБУ будет сложнее предпринимать какие-либо шаги на своей должности.

«Это попытка не мытьем, так катанием вынудить Сытника уйти с должности и сделать своеобразный рефреш всех антикоррупционных органов, НАБУ и САП», — отмечает эксперт.

Повод для нового уголовного дела против Порошенко

По словам Якубина, у НАБУ в обществе — подмоченная репутация неэффективного органа, на который уже шестой год выделяются колоссальные суммы. Уже вся антикоррупционная инфраструктура есть, но НАБУ не может перейти к решительным действиям.

«Я бы отметил еще одну деталь. Решение Конституционного суда по времени совпало с тем, что один из представителей Госдепа [заместитель госсекретаря США Стивен Биган] как раз пребывал в Украине. До этого он ездил и в Россию, и в Прибалтику (встречался с Тихановской). А американцы, особенно демократическая часть истеблишмента, долгое время считались покровителями НАБУ.

Не является ли это решение КС сигналом части со стороны Госдепартамента, не связанного с демократами, о том, что не пора ли Сытнику и всему этому проекту говорить: «До свидания»? Я бы не исключал, что есть и такой фактор. Это не просто совпадение», — рассказал политолог.

Бой антикоррупционеров с тенью: борьба с коррупцией на Украине стала сверхприбыльным бизнесом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сытник будет цепляться за эту должность, но указ позволяет говорить о том, кто может быть исполняющим обязанности главы НАБУ, а там есть желающие, тот же Гиви Углава из старого грузинского десанта», - сообщил Якубин.

Опорочили саму идею борьбы с коррупцией

В целом, уверен эксперт, на Украине вопрос борьбы с коррупцией уже превратился в «отживший дискурс». Когда везде говорят о коррупции, уже перестаешь различать, что коррупция, а что нет. А антикоррупционные органы не только не смогли доказать, что такое борьба с коррупцией, но и сами размывали это понятие.

«У них нет никакой политической поддержки населения. Социология показывает, что они находятся в числе лидеров по рейтингу антидоверия.

Во многом это связано с тем, что когда эти органы создавались, они ставили своей целью контроль над политическим классом Украины, в том числе извне. Но те, кто попал в эти органы, реализовывали только свои меркантильные интересы», — заявил политолог.

Он добавил, что очень часто борьбой с коррупцией прикрывалась борьба транснациональных корпораций против местных олигархов. То есть замещение одних на других, и всё: «это даже подорвало позитивные идеи о том, что борьба с коррупцией нужна».

«На мой взгляд, еще до появления всех этих органов у Украины была достаточная законодательная база, для того чтобы можно было бороться с коррупцией.

А сейчас скорее наблюдаются разброд и шатание, когда у Генпрокуратуры отобрали функцию надзора, и теперь вообще непонятно, куда людям жаловаться, если они хотели бы получить какую-то санкцию со стороны правоохранительных органов. У Генпрокуратуры нет такой функции, у НАБУ — тоже, а ГБР конкурирует с НАБУ по сути за одни и те же полномочия», — сказал Якубин.