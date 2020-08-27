В среду, 26 августа, в Минске начали собирать подписи за отзыв депутатов Национального собрания. Накануне Конституционный суд Республики Беларусь признал создание Координационного совета оппозиции неконституционным

В среду, 26 августа, в Минске выстроились очереди. Они чем-то напоминали те, в которых стояли сторонники кандидатов в президенты Белоруссии. Однако на этот раз это были очереди из людей, желавших отозвать депутатов Палаты представителей Национального собрания РБ.

В Минске выстроились очереди из людей, которые хотят добиться отставки депутатов. pic.twitter.com/ZEuaOotYkU — TUT.BY (@tutby) August 26, 2020

​Инициатором этого выступил Координационный совет оппозиции.

«Уважаемые друзья! События, происходящие в последнее время, показывают, что белорусы осознали: мы сами хотим определять свою судьбу! Нас большинство, и мы вместе. Вместе стремимся к переменам. В то же время 109 белорусов, 109 из 110 депутатов Палаты представителей глядят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов они убегают от журналистов на улицы», — заявил 26 августа бывший министр культуры, член президиума Координационного совета Павел Латушко.

По его словам, вместе депутаты могут сделать «почти всё», а поодиночке — «защитить своё честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности».

«Но что, если депутат остался в стороне? Когда промолчал и не сделал? Он становится статистом. Гражданином без голоса. У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязанности и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели», — заявил Латушко. Внушение или наказание? Зачем Алексиевич и других оппозиционеров вызвали в Следственный комитет Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Он призвал сторонников оппозиции посетить сайт «Сознательные люди», где прописан путь, как отозвать депутата.

«Депутат, который молчит, — не наш депутат», — завершил свой призыв Латушко.

Таким образом, оппозиция решила добиваться своего не только массовыми протестами. Тем временем власть решила взяться за протест всерьёз.

По украинскому пути или по своему?

Майдан 2013-2014 годов запомнился еще и бунтом на местах — тогда ряд местных советов, преимущественно на Западной Украине, поддержали действия оппозиции. Кроме того, в самом украинском парламенте значительная часть депутатов поддержала Майдан.

Белоруссия пошла по другому пути. Через два дня после выборов — 11 августа — Национальное собрание выпустило заявление, в котором осудило протесты и поддержало курс страны.

«Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность. Мы категорически осуждаем попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране. Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала «разменной монетой» в желании раскачать ситуацию», — говорилось в обращении белорусских парламентариев. Польский империализм. Зачем Польше война с Россией © CC0, Pixabay

Там же отмечалось, что каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие.

«Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций», — указывалось в заявлении белорусского парламента.

Спустя десять дней — 21 августа — спикеры обеих палат Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес председателей парламентов всех стран-членов ЕС. В нём подчеркнули, что некоторые заявления Запада граничат с вмешательством во внутренние дела Белоруссии, а выборы президента республики прошли в соответствии с Конституцией, большинство же проголосовавших поддержало действующий курс.

За три дня до этого — 18 августа — стало известно, что Палата представителей не будет собираться для обсуждения происходящего в стране, о чём сообщил лидер Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Алексей Сокол.

В общем, на помощь парламента оппозиции рассчитывать не стоит. И тогда оппозиция решила поменять парламент — точнее, его нижнюю палату, избрав туда своих сторонников.

Дело в том, что члены палаты представителей избираются по мажоритарной системе. И их, теоретически, можно отозвать. Для этого избиратели округа, по которому был избран депутат, должны провести собрание, предварительно составив письменное заявление и подав его в местный Совет депутатов. При этом в заявлении должны быть указаны мотивы избирателей. Под заявлением должны стоять подписи 150 избирателей округа.

После регистрации заявления в течение 10 дней принимается решение о проведении собрания. При положительном решении избирателям сообщают дату, время и место проведения. В случае отклонения предложения инициаторы собрания получают копию решения и в трёхдневный срок могут обжаловать его в районном или в городском суде, которое будет окончательным.

Если же собрание всё же разрешили провести (или так постановил суд), инициаторы письменно уведомляют о нём депутата и передают информацию в Палату представителей о месте, времени и дате собрания, а также о своих мотивах.

На самом собрании должны присутствовать не менее 300 избирателей округа, при этом каждый из них регистрируется лично. Может выступить на собрании и сам депутат. По итогу собрания составляется протокол. И если больше половины присутствующих на собрании (т.е. не менее 151 человека) проголосовали за отзыв депутата, составляется протокол, который передается в ЦИК. Там в течение 15 дней принимают решение о регистрации инициативной группы. Белорусский журналист объяснил, почему государству не стоит недооценивать масштабы «карусели» протеста © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Инициативная группа, получив удостоверения, в течение 45 дней собирает подписи избирателей своего округа об отзыве депутата. По закону, таких подписей должно быть не менее 20% от списочного состава избирателей. Затем ЦИК в течение 15 дней проверяет эти подписи и, в случае если они подлинные, назначает дату голосования об отзыве депутата. При этом она должна быть не ранее одного месяца и не позднее двух месяцев после решения ЦИК о голосовании.

Голосование об отзыве депутата считается состоявшимся, если в нём приняли участие более половины избирателей. И если более половины проголосовавших (т.е. 25% + один голос от состава избирателей округа) высказывается за отзыв, депутат отзывается и назначаются новые парламентские выборы по избирательному округу.

Зачем такой долгий путь оппозиции? Дело в том, палата представителей может сместить с должности президента Белоруссии. Правда, для этого нужно решение верхней палаты — Совета Республики. Но эта палата формируется депутатами местных советов, а также восемь её членов назначаются президентом Белоруссии. Теоретически, если оппозиция получит подконтрольный парламент, она может отозвать действующего президента Александра Лукашенко с должности.

Другое дело, что это произойдёт весьма нескоро.

Впрочем, нынешняя власть тоже не сидит сложа руки.

Последние предупреждения

Последние дни ознаменовались вызовом членов президиума Координационного совета оппозиции в Следственный комитет Белоруссии. В среду, 26 августа, там побывала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Кроме того, туда вызвали, пожалуй, самую влиятельную из оставшихся в Белоруссии оппозиционерок — координатора избирательного штаба Виктора Бабарико — Марию Колесникову.

Пока оппозиционеров вызывают в статусе свидетелей по делу о захвате государственной власти и причинении вреда национальной безопасности Белоруссии. Однако в любой момент этот статус могут изменить на подозреваемых. Затягивание протеста или проигрыш оппозиции? Что значит «мирная революция» от Тихановской © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

При этом Конституционный суд 25 августа заявил, что само создание Координационного совета оппозиции противоречит основному закону.

«Создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов Президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным», — заявил председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич.

В тот же день ряд СМИ обнародовал постановление Совета безопасности Белоруссии «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь», принятое накануне. Согласно этому документу, органы государственной власти Белоруссии получили ряд поручений.

Совмин обязали обеспечить бесперебойное функционирование экономики и реализацию поручений президента, а также разъяснить на местах негативные последствия забастовок и поддержать руководителей ключевых предприятий.

Минобороны Белоруссии обязали пристально отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве. МВД — не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске, «обеспечить выполнение требования людей восстановить мир и тишину» и «защитить рабочие коллективы от шельмования».

КГБ поручили «выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования в Республике Беларусь».

В свою очередь, МИД обязали предупредить руководство западных государств об ответственности за разжигание беспорядков и донести до них информацию о ситуации в Белоруссии. О Лукашенко откровенно и без иллюзий. Какое будущее есть у президента Белоруссии, его страны и как быть России? © REUTERS, Stringer

Государственный пограничный комитет обязали усилить охрану границы и не допустить проникновения в Белоруссию «боевиков, оружия, боеприпасов, средств экстремистской деятельности, денег для финансирования беспорядков.

Руководителям правоохранительных органов поручили проводить регулярные встречи с личным составом, а также информировать население о «недопустимости давления на органы власти, учителей и других граждан».

Средствам массовой информации поручили «разъяснять людям, что «неконституционные действия — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

В общем, 25 и 26 августа власти Белоруссии дали оппозиционерам последнее предупреждение: с протестами и давлением пора завязывать. Впрочем, протестующие не намерены останавливаться. Они используют эпизод с закрытием правоохранителями людей в красном костёле 26 августа для мобилизации своих сторонников на акции в четверг 27 августа. Кроме того, в ближайшие дни будет оглашены планы оппозиции.

«Завтра (27 августа. — Ред.) мы расскажем план марша на воскресенье, а в пятницу предложим вам глобальный и важный стратегический план того, как уже этой осенью народ сможет вернуть власть в свои руки», — написал вечером 26 августа ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live.

Оппозиция не намерена сдаваться.