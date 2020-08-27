В среду, 26 августа, в Минске выстроились очереди. Они чем-то напоминали те, в которых стояли сторонники кандидатов в президенты Белоруссии. Однако на этот раз это были очереди из людей, желавших отозвать депутатов Палаты представителей Национального собрания РБ.
В Минске выстроились очереди из людей, которые хотят добиться отставки депутатов. pic.twitter.com/ZEuaOotYkU— TUT.BY (@tutby) August 26, 2020
Инициатором этого выступил Координационный совет оппозиции.
«Уважаемые друзья! События, происходящие в последнее время, показывают, что белорусы осознали: мы сами хотим определять свою судьбу! Нас большинство, и мы вместе. Вместе стремимся к переменам. В то же время 109 белорусов, 109 из 110 депутатов Палаты представителей глядят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов они убегают от журналистов на улицы», — заявил 26 августа бывший министр культуры, член президиума Координационного совета Павел Латушко.
По его словам, вместе депутаты могут сделать «почти всё», а поодиночке — «защитить своё честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности».
«Но что, если депутат остался в стороне? Когда промолчал и не сделал? Он становится статистом. Гражданином без голоса. У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязанности и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели», — заявил Латушко.
Он призвал сторонников оппозиции посетить сайт «Сознательные люди», где прописан путь, как отозвать депутата.
«Депутат, который молчит, — не наш депутат», — завершил свой призыв Латушко.
Таким образом, оппозиция решила добиваться своего не только массовыми протестами. Тем временем власть решила взяться за протест всерьёз.
По украинскому пути или по своему?
Майдан 2013-2014 годов запомнился еще и бунтом на местах — тогда ряд местных советов, преимущественно на Западной Украине, поддержали действия оппозиции. Кроме того, в самом украинском парламенте значительная часть депутатов поддержала Майдан.
Белоруссия пошла по другому пути. Через два дня после выборов — 11 августа — Национальное собрание выпустило заявление, в котором осудило протесты и поддержало курс страны.
«Абсолютное большинство граждан поддерживает действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность. Мы категорически осуждаем попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране. Нельзя допустить, чтобы молодежь Беларуси стала «разменной монетой» в желании раскачать ситуацию», — говорилось в обращении белорусских парламентариев.
Там же отмечалось, что каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие.
«Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций», — указывалось в заявлении белорусского парламента.
Спустя десять дней — 21 августа — спикеры обеих палат Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращение в адрес председателей парламентов всех стран-членов ЕС. В нём подчеркнули, что некоторые заявления Запада граничат с вмешательством во внутренние дела Белоруссии, а выборы президента республики прошли в соответствии с Конституцией, большинство же проголосовавших поддержало действующий курс.
За три дня до этого — 18 августа — стало известно, что Палата представителей не будет собираться для обсуждения происходящего в стране, о чём сообщил лидер Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Алексей Сокол.
В общем, на помощь парламента оппозиции рассчитывать не стоит. И тогда оппозиция решила поменять парламент — точнее, его нижнюю палату, избрав туда своих сторонников.
Дело в том, что члены палаты представителей избираются по мажоритарной системе. И их, теоретически, можно отозвать. Для этого избиратели округа, по которому был избран депутат, должны провести собрание, предварительно составив письменное заявление и подав его в местный Совет депутатов. При этом в заявлении должны быть указаны мотивы избирателей. Под заявлением должны стоять подписи 150 избирателей округа.
После регистрации заявления в течение 10 дней принимается решение о проведении собрания. При положительном решении избирателям сообщают дату, время и место проведения. В случае отклонения предложения инициаторы собрания получают копию решения и в трёхдневный срок могут обжаловать его в районном или в городском суде, которое будет окончательным.
Если же собрание всё же разрешили провести (или так постановил суд), инициаторы письменно уведомляют о нём депутата и передают информацию в Палату представителей о месте, времени и дате собрания, а также о своих мотивах.
На самом собрании должны присутствовать не менее 300 избирателей округа, при этом каждый из них регистрируется лично. Может выступить на собрании и сам депутат. По итогу собрания составляется протокол. И если больше половины присутствующих на собрании (т.е. не менее 151 человека) проголосовали за отзыв депутата, составляется протокол, который передается в ЦИК. Там в течение 15 дней принимают решение о регистрации инициативной группы.
Инициативная группа, получив удостоверения, в течение 45 дней собирает подписи избирателей своего округа об отзыве депутата. По закону, таких подписей должно быть не менее 20% от списочного состава избирателей. Затем ЦИК в течение 15 дней проверяет эти подписи и, в случае если они подлинные, назначает дату голосования об отзыве депутата. При этом она должна быть не ранее одного месяца и не позднее двух месяцев после решения ЦИК о голосовании.
Голосование об отзыве депутата считается состоявшимся, если в нём приняли участие более половины избирателей. И если более половины проголосовавших (т.е. 25% + один голос от состава избирателей округа) высказывается за отзыв, депутат отзывается и назначаются новые парламентские выборы по избирательному округу.
Зачем такой долгий путь оппозиции? Дело в том, палата представителей может сместить с должности президента Белоруссии. Правда, для этого нужно решение верхней палаты — Совета Республики. Но эта палата формируется депутатами местных советов, а также восемь её членов назначаются президентом Белоруссии. Теоретически, если оппозиция получит подконтрольный парламент, она может отозвать действующего президента Александра Лукашенко с должности.
Другое дело, что это произойдёт весьма нескоро.
Впрочем, нынешняя власть тоже не сидит сложа руки.
Последние предупреждения
Последние дни ознаменовались вызовом членов президиума Координационного совета оппозиции в Следственный комитет Белоруссии. В среду, 26 августа, там побывала нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Кроме того, туда вызвали, пожалуй, самую влиятельную из оставшихся в Белоруссии оппозиционерок — координатора избирательного штаба Виктора Бабарико — Марию Колесникову.
Пока оппозиционеров вызывают в статусе свидетелей по делу о захвате государственной власти и причинении вреда национальной безопасности Белоруссии. Однако в любой момент этот статус могут изменить на подозреваемых.
При этом Конституционный суд 25 августа заявил, что само создание Координационного совета оппозиции противоречит основному закону.
«Создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов Президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным», — заявил председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич.
В тот же день ряд СМИ обнародовал постановление Совета безопасности Белоруссии «О мерах по стабилизации обстановки в Республике Беларусь», принятое накануне. Согласно этому документу, органы государственной власти Белоруссии получили ряд поручений.
Совмин обязали обеспечить бесперебойное функционирование экономики и реализацию поручений президента, а также разъяснить на местах негативные последствия забастовок и поддержать руководителей ключевых предприятий.
Минобороны Белоруссии обязали пристально отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве. МВД — не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске, «обеспечить выполнение требования людей восстановить мир и тишину» и «защитить рабочие коллективы от шельмования».
КГБ поручили «выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования в Республике Беларусь».
В свою очередь, МИД обязали предупредить руководство западных государств об ответственности за разжигание беспорядков и донести до них информацию о ситуации в Белоруссии.
Государственный пограничный комитет обязали усилить охрану границы и не допустить проникновения в Белоруссию «боевиков, оружия, боеприпасов, средств экстремистской деятельности, денег для финансирования беспорядков.
Руководителям правоохранительных органов поручили проводить регулярные встречи с личным составом, а также информировать население о «недопустимости давления на органы власти, учителей и других граждан».
Средствам массовой информации поручили «разъяснять людям, что «неконституционные действия — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».
В общем, 25 и 26 августа власти Белоруссии дали оппозиционерам последнее предупреждение: с протестами и давлением пора завязывать. Впрочем, протестующие не намерены останавливаться. Они используют эпизод с закрытием правоохранителями людей в красном костёле 26 августа для мобилизации своих сторонников на акции в четверг 27 августа. Кроме того, в ближайшие дни будет оглашены планы оппозиции.
«Завтра (27 августа. — Ред.) мы расскажем план марша на воскресенье, а в пятницу предложим вам глобальный и важный стратегический план того, как уже этой осенью народ сможет вернуть власть в свои руки», — написал вечером 26 августа ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live.
Оппозиция не намерена сдаваться.