Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский призвал отключить Россию от межбанковской платежной системы SWIFT, обвинив ее во вмешательстве в дела Белоруссии. При этом поляк обвинил Россию в том, что делает сама Польша

Во вторник, 25 августа, евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил о необходимости новых санкций в отношении России из-за происходящего в Белоруссии.

«Режим не выдержит без поддержки Россией. Сейчас нужны уже не слова, а действия. На втором этапе, когда Россия не будет вмешиваться военным путём, но собирается вмешаться уже гибридным путём. И это вмешательство происходит на наших глазах. Структуры белорусского государства захватываются Россией, как, например, государственное телевидение, сотрудники спецслужб и военные советники спецназа. Россия платит более низкую цену, чем при прямой военной интервенции. Мы должны действовать, чтобы повысить цену для России за дальнейшее вмешательство. Нужно наказывать не меч, а руку и нейтрализовать вмешательство. В конце я скажу, что действительно необходимо: жесткие санкции против России за это вмешательство в дела Белоруссии. Прямо сейчас их нужно, к примеру, исключить из финансовой системы SWIFT. Для ЕС и США лучше всего действовать сообща и быстро», — заявил Сариуш-Вольский. Сергей Смирнов: Возможно, осенью в Белоруссии будут «голодные бунты» © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Тема отключения России от SWIFT поднималась в 2014 году. И тогда многие отмечали, что это крайний шаг.

«По моему личному мнению, это будет означать войну, если такой вид санкций будет введен», — указывал в декабре 2014 года в интервью изданию Handelsblatt глава ВТБ Андрей Костин.

Но зачем Польше сейчас портить и без того непростые отношения России и Запада?

Польский империализм, или С больной головы на здоровую

Если проанализировать выступление Сариуш-Вольского в Европарламенте, то легко заметить, что те грехи, в которых он обвиняет Россию, присущи на самом деле Польше. К примеру, именно Польша спонсирует белорусские оппозиционные СМИ. При этом делает это открыто.

Так, 14 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая перед депутатами Сейма, заявил, что руководство страны приняло решение поддержать белорусскую оппозицию.

«Белорусским гражданам сегодня нужны не пустые заверения, а конкретные факты. И Польша предлагает конкретный план солидарности с Белоруссией. Мы планируем выделить 50 млн злотых (свыше $13 млн. — Ред.) на реализацию этой программы на первом этапе, кроме средств, которые уже выделяются на различные программы, например, на «Белсат», — заявил Моравецкий.

При этом на оппозиционное СМИ «Белсат» за последние годы выделили более $10 млн. Усмирение украинцев Пилсудским. Как поляки галичан и волынян европеизировали © commons.wikimedia.org, Public Domain/State Archives of Lviv Region

В общем, польский премьер на высшем уровне признал факт вмешательства в дела суверенного государства.

Наблюдатели также подметили еще одну особенность выступления Сариуш-Вольского. Среди прочего он потребовал от коллег по Европарламенту «правильно» называть лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

«Когда иностранцы произносят на русский манер — «Тихановская», они фактически признают, что Белоруссия входит в российскую сферу интересов, белорусы очень плохо реагируют на это», — заявил поляк 25 августа.

Однако существующие в Белоруссии нормы правописания однозначны: фамилия Тихановской пишется с «я» на конце.

«Добрый день, хотел бы уточнить, что поляк неправ. В двух версиях мовы (и официальной, и в используемой оппозицией) фамилия Ціханоўская, а вот в польском и украинском без —я на конце. Поляк сам великодержавный шовинист», — процитировал российский журналист Александр Коц своего подписчика из Белоруссии.

Чтобы исключить обвинения в «пророссийскости» этого мнения, достаточно обратиться к сайтам белорусских оппозиционных СМИ. Так, «Наша Ніва» пишет фамилию лидера оппозиции как «Ціханоўская». Даже щедро финансируемый Польшей «Белсат», и тот указывая фамилию Тихановской не забывает о «-я» на конце.

«Сёння, 21 жніўня, Святлана Ціханоўская ў Вільні праводзіць вялікую прэсавую канферэнцыю», — сообщил 21 августа сайт о пресс-конференции Тихановской.

Таким образом Сариуш-Вольский пытается ополячить фамилию лидера белорусской оппозиции.

Учитывая отношение к Белоруссии в Польше как к своим историческим землям, такое поведение польского депутата свидетельствует о том, что имперские амбиции Польши не изжиты. Более того, они как никогда живы, а польская правящая элита, судя по всему, планирует восстановить влияние Польши времен Второй Республики. Для этого она использует даже тех, кого поляки угнетали на протяжении многих веков. Не повторить Галичину. Зачем Лукашенко отправился в Гродно © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Польское пушечное мясо

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews дал совет своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

«Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я уверенный человек. Как мне всех успокоить? Я бы сказал: «через месяц пройдут новые выборы. Я буду в них участвовать. Кто хочет — участвуйте!» <…> И уже после этих результатов вопросов не осталось бы. И я уверен в этом», — заявил он.

Вряд ли Лукашенко придётся по нраву этот совет, ведь белорусский президент во время проходивших протестов не раз давал понять: новых выборов не будет.

Впрочем, отношения Украины и Белоруссии и так донельзя испорчены. И причина этого — вмешательство украинцев в дела соседней республики, а также история с «российскими чвкашниками».

«Наш источник сообщает, что в белорусских СИЗО находится более пятидесяти украинских граждан. Их данные даже не вносят в протоколы, и не сообщают нашему МИДу о задержании наших граждан. Многих задержанных хотят обвинить в попытке организации «переворота» в Белоруссии», — писал популярный на Украине Τelegram-канал «Легитимный» еще 13 августа — после первой волны жестких стычек протестующих с милицией Белоруссии.

При этом в целом отношения двух стран этот Telegram-канал характеризует как наихудшие за всю историю.

«Наш источник сообщает, что взаимоотношения Украины и Беларуси сейчас самые плохие за все времена независимости. Беларусь в лице Лукашенко становится «токсичной» для нашего правительства, а ещё и личная обида Президента Зеленского, который воспринял «финт Батьки» с ЧВКшниками, как личное предательство и подставу. Стоит заметить, что сейчас идет «давление» из вне на Офис президента по «белорусскому кейсу». Всё это в комплексе отыгрывает на взаимоотношения двух стран», — отмечалось в публикации от 25 августа.

Более того, по данным канала, в Верховной Раде уже есть 226 голосов для принятия постановления о непризнании законности белорусских выборов.

«Уже партия «Голос» решила «хайпануть» и хочет поставить 1 или 2 сентября на голосование проект постановление о том, чтобы официально не признавать легитимность выборов в Беларуси. За это готовы отдать свои голоса, партия Голос, ЕС-БПП, БЮТ и часть партии «Слуга народа», фракция «Доверие» и «За майбутне» пока не определились», — отмечалось в другой публикации от 25 августа. Украинский президент сравнил белорусские протесты и Майдан © пресс-служба президента Украины

Электоральная база «Голоса» — Галичина — регион, ранее входивший в состав Польши. Столицу Галичины — Львов — многие поляки считают своим — польским городом. Кроме того, именно Польша выступила «застрельщиком» в международной поддержке белорусских протестов. Однако не поляки, а украинские радикалы (в сети были доступны видео с задержанными украинцами), стали «пушечным мясом» протестов.

При этом можно вспомнить о том, какую поддержку оказывали поляки Майдану, а позже — украинским военным в Донбассе. Ополченцы не раз заявляли о воюющих против них польских военных, в том числе из спецназа Grom.

По меркам Европейского союза, современная Польша — это почти что средневековое государство: там нарушаются права меньшинств, высокая клерикализация общества, крайне высокий уровень национализма и ксенофобии, нулевая толерантность к мигрантам и зависимость судов от государства. К тому же, Польша активно действует против европейских интересов, проводя в регионе проамериканскую политику и выстраивая свой блок внутри ЕС.

Если представить, что завтра ЕС наладит отношения с Россией и Белоруссией, именно Польша станет первой мишенью для критики со стороны европейцев. А потому полякам крайне выгоден конфликт Европы и России, представление последней агрессором. Это позволяет наращивать в самой Польше американское военное присутствие (что в других обстоятельствах однозначно вызвало бы протест Брюсселя), а также отвлекает внимание ЕС от того, что происходит в самой Польше. Именно поэтому Варшава и желает войны с Россией.

Правда, как показала история с Белоруссией, вести эту войну поляки будут чужими руками: украинскими и белорусскими.