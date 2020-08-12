Министерство иностранных дел Украины заявило о задержании в Белоруссии девяти украинцев и избиении украинского фотографа. При этом, как сообщают Τelegram-каналы, о задержании украинцев было известно и ранее

В Белоруссии в ходе акций протестов задержали девять граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца, сообщило издание «Суспiльне Новини» со ссылкой на данные МИД Украины.

«По данным посольства Украины в Беларуси, 12 августа в 9:00 утра был избит украинский фотокорреспондент Associated Press, который был доставлен в одно из медицинских учреждений с легкими травмами. Он был выписан в тот же день после получения помощи. В посольство не обращался», — ответила изданию пресс-служба МИД Украины. Белорусские власти назвали количество задержанных и пострадавших за минувшую протестную ночь © REUTERS, Jedrzej Nowicki/Agencja Gazeta/via REUTERS

Кроме того, посольство Украины в Белоруссии также получило сообщение о задержании в Витебске девяти украинских граждан в связи с административными правонарушениями. Благодаря действиям диппредставительства они были освобождены на следующий день.

Больше информации о задержанных украинцах нет. Между тем, о том, что в Белоруссии задержали украинцев, стало известно раньше, чем 12 августа.

«Молчанка» от МИД

О задержании украинских граждан стало известно еще 10 августа.

«Наш источник в МИД Украины сообщает, что среди задержанных в Минске есть граждане Украины. Сейчас по закрытым каналам будут решать этот кейс», — сообщил тогда Τelegram-канал «Легитимный» 10 августа в 12.58.

Примечательно, что практически одновременно — в 12.40 — белорусское государственное информационное агентство «БелТА» обнародовало слова президента Белоруссии Александра Лукашенко. Интернет вернулся в Минск. Почему Лукашенко больше не боится Τelegram © REUTERS, Vasily Fedosenko

«В общем, пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил», — заявил Лукашенко, комментируя протесты в ночь на 10 августа.

Однако всё это время министерство иностранных дел Украины молчало. Лишь спустя некоторое время в тот же день — в 21.00 — на сайте МИД Украины появилось совместное заявление министров иностранных дел стран «Люблинского треугольника» — Польши, Литвы и Украины.

«Как министры иностранных дел «Люблинского треугольника», мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Белоруссии после президентских выборов и призываем правительство воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных прошлой ночью. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство закона, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Белоруссии, которую мы полностью поддерживаем», — говорилось в сообщении.

Это сложно считать косвенным признанием Украины факта задержания своих граждан. Однако само пожелание, чтобы задержанных во время беспорядков отпустили — весьма красноречиво.

А на следующий день МИД Белоруссии выпустил заявление, в котором говорилось об иностранном вмешательстве в события в стране.

«Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси. Готовы к конструктивному, а главное — объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа», — указывалось в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства. МИД рассказал о задержанных в Белоруссии украинцах © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

МИД РБ призвал иностранных партнеров проявить не только принципиальность, но и ответственность.

В общем, для того, чтобы догадаться, что среди задержанных в Белоруссии вполне могут быть и украинцы, не стоило быть семи пядей во лбу. Тем более, об украинском «десанте» в Белоруссию говорили и некоторые радикалы.

По добру аль по худу?

Официально украинские радикалы не поддерживают протесты в Белоруссии.

«Для Украины наверное было бы выгодно, чтобы в Белоруссии остался Лукашенко потому, что вся его оппозиция спонсируется из России. И на самом деле восстание в Белоруссии оно имеет под собой подоплеку того, что народ восстал, но поддерживается это всё из России и полностью ей курируется. Опять же, это мнение, которое нужно проверять прежде, чем высказывать. Но об этом говорят такие люди, как Серёжа Коротких — тот же «Боцман». А раз говорит он, то он точно знает. И рядом с ним есть люди из этой страны, и сам он провел много времени», — заявил 11 августа одесский журналист Станислав Домбровский.

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Коротких — ближайший соратник лидера «Национального корпуса» Андрея Билецкого. И наверняка мнение Коротких разделяет и остальное руководство «Нацкорпуса».

О том, что против Лукашенко не стоит выступать украинским националистам, заявлял и Дмитрий Корчинский, который тоже имеет авторитет среди ультраправых. Он назвал Лукашенко «единственной личностью в Белоруссии».

«Ницшеанский человек выдвинутый в Ничто, как в свое время Гитлер, Рузвельт, Сталин — все эти люди. Он даже похож на Ницше — у него усы как у Ницше, усы как у Сталина, усы как у меня <…> Если раньше Московия давила на Лукашенко газом и нефтью, ценами, тарифами, то сейчас она может давить на Лукашенко угрозой бунта. И это, кстати, дешевле», — заявил Корчинский еще 10 августа.

Он привел пример: украинские националисты не любят президента Украины Владимира Зеленского. Но вряд ли им стоит поддерживать «восстание ватников», как выразился Корчинский, против украинского президента.

«Опасность проигрыша Лукашенко — это опасность в той или иной форме утраты независимости. А нам нужна сейчас белорусская независимость. И потому, что она самоценная, и потому, что это крайне выгодно нам», — подчеркнул Корчинский.

Однако, судя по всему, с ним согласны не все украинские националисты.

«Наши люди, украинцы в Минске. Добирались почти сутки и с третьей попытки удалось заехать, но не через Украину. Интернет лежит, мобильный работает через раз. Сейчас уже связались в группами сопротивления кровавому режиму Лукашенко. Ждут сигнала», — вечером того же дня написал Игорь Мосийчук — один из бывших лидеров «Социал-Националистической Ассамблеи», одно время входивший даже в батальон «Азов».

В свою очередь такая радикальная группировка, как «Гонор», связанная с футбольными фанатами «Динамо-Киев» и среди украинских националистов имеющая славу «соросовских радикалов», заявила о солидарности с белорусскими протестующими, а также дала им ряд тактических советов при организации протестов.

Всё это позволяет предположить, что среди задержанных в Белоруссии могут быть и радикалы. Кроме того, стоит обратить внимание, что одним из городов, где протестующие ведут себя довольно агрессивно, является Брест, который находится на границе с Польшей и недалеко от границы с Украиной. Именно там белорусским силовикам пришлось даже применить оружие.

«В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Поэтому не исключено, что в ближайшее время еще появится информация о новых задержанных украинцах.