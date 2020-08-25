Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не собирается превращать Белоруссию «во вторую Украину». Однако Польша лишь усиливает медиаактивность на минском направлении

В субботу, 23 августа, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El País заявил, что ситуация в Белоруссии несравнима с украинским событиями. «Тогда был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют гражданских прав и свобод. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину», — заявил Боррель.

«Мы должны содействовать политической реформе, но избегать того, чтобы казаться фактором, оказывающим искажающее воздействие, как нас могут воспринять с российской стороны… Сегодняшняя проблема белорусов не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, что является основными ценностями Европейского союза и что, мы поэтому будем поддерживать», — отметил он. Боррель подчеркнул, что ЕС «особенно заинтересован» в том, чтобы «белорусы могли жить в режиме политических свобод» и «иметь хорошие отношения» со всеми соседями.

Белорусская "независимость" по-польски

Однако дело как раз в том, что западный сосед Белоруссии, страна-член ЕС — Польша — на протяжении многих десятилетий прикладывает всё большие усилия для того, чтобы оказать «искажающее воздействие» на Белоруссию. Сейчас на слуху созданный в Варшаве меньше двух лет тому назад «независимый» Telegram-канал NEXTA, а также оплачиваемый из польского госбюджета телеканал «Белсат». Однако стоит вспомнить, что первое СМИ, нацеленное на белорусскую аудиторию, было основано в Польше ещё в 1998 году. Речь о радиостанции «Радыё «Рацыя», вещающей из города Белосток и финансируемой МИД Польши. В том же году в Варшаве был запущен и веб-портал белорусской оппозиции «Хартия'97», который сразу же получил финансирование через польский государственный Фонд международной солидарности (Fundacja Solidarnośći Międzynarodowej), и до сих пор является главным «проводником демократических изменений» в Белоруссии. Якуб Корейба: За что Запад готов сказать Лукашенко спасибо © из архива Якуба Корейбы

Следующий всплеск польской медиаактивности на белорусском направлении пришёлся на 2005 год, когда Варшава готовила «джинсовую революцию» в Минске после очередных президентских выборов в Белоруссии. «Революция» была назначена на март 2006 года, а в сентябре 2005-го в Варшаве было создано Euroradio — «Европейское радио для Белоруссии». Формально эта радиостанция является некоммерческой организацией, которая, однако, сразу же получила польское госфинансирование. Причём как напрямую из государственного бюджета Польши, так и через вышеупомянутый Фонд международной солидарности, свою лепту внесли и американцы — через USAID. Euroradio вышло в эфир в феврале 2006-го и пыталось быть организующей и направляющей силой первой минской «Плошчы».

Но поскольку «джинсовая революция» успехом не увенчалась, в Варшаве решили создать новый медиаинструмент влияния на ситуацию в Белоруссии. Польское государственное телевидение (TVP) в июне 2006 года начало подготовку к созданию телеканала «Белсат TV». Канал был создан как структурная единица TVP и впервые вышел в эфир 10 декабря 2007 года, во Всемирный день прав человека. С момента запуска «Белсат TV» возглавляет Агнешка Ромашевская-Гузы, работающая в системе TVP с 1992 года. Она, в частности, была заместителем руководителя главной информационной программы канала — «Новости» (Wiadomości), была выпускающим редактором «Новостей», исполняла обязанности директора телеканала «Полония» (Polonia), входящего в структуру TVP, и директора редакции TVP в Белостоке. Польша должна признать свою ответственность за ситуацию в Белоруссии - эксперт © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Формально создание «Белсат TV» стало результатом договора, подписанного в 2007 году между Министерством иностранных дел Польши и TVP, предусматривающего многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала. Как сообщил на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, с того времени его страна потратила на «Белсат» около 40 миллионов злотых (более 10 миллионов долларов). Но после недавних протестов в Белоруссии польские власти решили значительно увеличить финансирование «независимых СМИ» в этой стране. Выступая 14 августа в Сейме Польши, премьер Моравецкий объявил о запуске польско-американской программы помощи «белорусскому гражданскому обществу». Сколько будет помощи от Польши, а сколько от США, точно не известно, но поляки пока говорят о 50 миллионах злотых (более 13,5 миллионов долларов).

Конечно, на СМИ пойдут не все эти деньги, поскольку программа предусматривает ещё и предоставление убежища белорусским оппозиционным активистам в Польше. «Они получат возможность учиться и работать в Польше. Мы открыли для Белоруссии наши сердца и хотим открыть наши границы и наши вузы», — прямо заявил польский премьер. Однако основная цель — всё же влияние на умы людей, остающихся в Белоруссии.

Деньги для СМИ в соседней стране Варшава будет распределять через всё тот же Фонд международной солидарности. Как отметил Моравецкий, через этот фонд «польские неправительственные организации получат возможность поддержать усилия белорусов в деле создания независимой прессы и свободного обмена информацией». «Когда в Белоруссии в любой момент может быть отключён интернет, важно, чтобы количество каналов, по которым белорусы могут контактировать со свободным миром, было бы как можно больше», — сказал глава польского правительства. Будет увеличено и финансирование уже работающих медиа — премьер Польши прямо назвал портал «Хартия'97», «Радыё «Рацыя» и «Белсат». Алексей Дзермант: Польша попытается урвать что-нибудь для себя в случае обострения ситуации в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Кто стоит за кадром

К польскому Фонду международной солидарности стоит присмотреться более пристально. На его сайте прямо написано: это государственный фонд, созданный в 1997 году по инициативе президента Польши (тогда им был Александр Квасьневский). Цель Фонда — поддержка демократических изменений, гражданского общества, свободных медиа и правозащитных организаций, а приоритетная область деятельности — страны Восточного партнёрства, в особенности Белоруссия. Президентом Фонда является Рафал Дзенцеловски, который течение многих лет был вице-президентом Фонда «Помощь полякам на Востоке», членом Совета Фонда «Свобода и демократия», а ныне является членом консультативного комитета при президентах Польши и Украины. В совет Фонда входят действующие политики от правящей в Польше партии «Право и Справедливость», а его председателем является замглавы МИД Польши Павел Яблонски. Логотип Фонда международной солидарности — как главного спонсора — можно увидеть практически на всех сайтах польских СМИ, целевой аудиторией которых является Белоруссия.

Правда, есть одно исключение — Telegram-каналы NEXTA и NEXTA live, которые начиная с 9 августа подстрекают к массовым беспорядкам в Белоруссии. Однако раскручивать бренд NEXTA начала «Хартия'97» ещё весной 2019 года, наградив его собственника, видеоблогера Степана Путило, премией за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича сразу в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество». В то время его Телеграм-каналы только набирали популярность, а известен он был как автор одноимённого YouTube-канала. Да и на ютубе Путило начал выкладывать новости только в 2017-м, через два года после создания канала, который до того был скорее сатирическим по отношению к Лукашенко. После этого у Степана начались проблемы с правоохранительными органами Белоруссии, в феврале 2018-го в доме его родителей Минске провели обыск, и с тех пор блогер в Белоруссию не приезжал, получив политическое убежище в Польше.

«Что касается семантики NEXTA — это игра слов и смыслов: поколение next (англ. "следующий") и белорусское слово «нехта» — таинственный образ, кто-то из белорусов, кто думает так же, как и я», — заявил Степан Путило после вручения премии «Хартии'97», и позже этот тезис был повторен множество раз. Уже тогда своей главной целью он назвал усиление интереса белорусской молодёжи к политике и охват как можно большей аудитории. Некоторое время Степан Путило работал на телеканале «Белсат» (там же спортивным комментатором служит его отец), но позже полностью посвятил себя проекту NEXTA. Сейчас его местом работы указан журнал «Новая Польша» — проект Центра польско-российского диалога и согласия, финансируемого МИД Польши.

В 2019 году на всех интернет-площадках NEXTA, включая Telegram-каналы, появился документальный фильм об Александре Лукашенко «Уголовные материалы» с резкой критикой президента Белоруссии. Фильм был снят очень профессионально, и очевидно, что каналы Путило только распространяли его. Однако собственник NEXTA стал закадровым голосом фильма, который достаточно быстро вывели в топ белорусских трендов YouTube. А в феврале 2020 года к команде NEXTA присоединился ещё один белорусский оппозиционер, профессиональный журналист Роман Протасевич, в прошлом сотрудник упомянутого выше Euroradio. Как и Путило, Протасевич живёт в Польше, где также попросил политического убежища. Он стал главным редактором NEXTA и вторым «лицом» проекта, всего же в редакции, по словам главреда, работает только четыре человека.

Финансы и "черные пауки"

Протасевич заявляет, что Telegram-каналы NEXTA и NEXTA live существуют исключительно на доходы от рекламы — ведь у них ныне более двух миллионов подписчиков. «Специфика рекламного рынка в Telegram такова, что посты остаются в ленте на определенное время, то есть на 24, 48 или 72 часа, после чего они удаляются. То есть рекламу в ленте увидеть невозможно. Никаких денег, грантов, финансирования третьих лиц и государств мы не получаем и не планируем», — сказал журналист в комментарии изданию Esquire. При этом в дни массовых акций в Белоруссии канала рекламу не публикуют.

Однако в последние недели появляется всё больше свидетельств того, что за проектом NEXTA стоит не просто польское государство, а «Центральная группа психологических действий» (Centralna Grupa Dzialań Psychologicznych), которая подчиняется Управлению разведки и электронной борьбы сухопутных сил Войска Польского. Это отдельная воинская часть, дислоцирующаяся в городе Быдгощ, благодаря своей эмблеме известная под названием «Чёрные пауки». Её основные задачи — оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей. Один из отделов подразделения специально создан для работы в «государствах с конфликтными ситуациями».

«Чёрные пауки» — это специалисты-полиглоты с опытом проведения психологических операций в рамках миссий НАТО в Ираке и Афганистане. Они относятся к войскам специального назначения, на развитие которых Минобороны Польши выделило в прошлом году на 20% больше средств, чем для других родов войск (353 миллионов злотых — почти 100 миллионов долларов). Офицеры «Центральной группы психологических действий» входят в командный состав войск спецназначения НАТО, размещённых у границ России и Белоруссии. При этом доклад польского Военного центра общественного образования «Стратегическая коммуникация и общественные отношения» указывает, что армия Польши при проведении психологических операций использует социальные сети «для инициирования систематических изменений политического характера» и трансляции на общество официальной позиции Варшавы.

А эта позиция ныне состоит в поддержке антиправительственных выступлений в Белоруссии, в первую очередь с использованием медиа. Поэтому в Брюсселе могут сколько угодно говорить о недопустимости «украинизации» Белоруссии, однако в Варшаве будут делать по-своему. В упомянутом выступлении в Сейме премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна, которая приняла украинцев с «территорий, охваченных войной», ныне «может стать вторым домом для репрессированных, потерпевших белорусов». К счастью, в Белоруссии «война», спровоцированная Польшей, пока является только медийной — в отличие от Украины.