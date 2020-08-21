Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины на проведённом в режиме видеоконференции заседании в четверг, 20 августа, отказался продлевать лицензию телеканалу «Киевская Русь» («КРТ»). Об этом изданию Украина.ру сообщили журналисты телеканала

Ранее Нацсовет назначил несколько внеплановых проверок ООО «КРТ», одну из них — «за употребление в эфире языка вражды и подстрекательства к дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности». Хитрец с имиджем дурачка. Что звёзды говорят о Виталии Кличко © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Как сообщает издание «Вести», эта проверка была назначена на основании обращений Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и общественной организации "Альянс.Глобал".

«В обращениях речь шла о распространении лицензиатом при трансляции 12 июня передачи «Горячая линия» на тему: «ЛГБТ-парад: пропаганда или защита прав меньшинств?» (с повтором 13 июня), в ходе которой ведущие передачи не пытались помешать ее участникам выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику разных точек зрения и использовали лексику, применение которой считается нетолерантным в отношении ЛГБТ», — отмечает издание.

Ввиду изложенного Нацсовет не поддержал проект о продлении лицензии телеканалу КРТ. Отмечается, что к рассмотрению этого вопроса вернутся позже.

Очень символичным назвал блогер и телеведущий канала КРТ Руслан Коцаба тот факт, что «перед Днём флага, перед Днём независимости… закрывают украинский телеканал». Он отметил, что КРТ — один из старейших телеканалов, который в эфире спутникового вещания уже 18 лет. Журналист рассказал, что канал имеет православную тематику, и — да, там считают, что «голос натуралов тоже должен быть услышан».

Нацсовет вынес каналу пять предупреждений, но говорили, что эти предупреждения можно будет рассматривать только после завершения карантина, подчеркнул Коцаба.

«В связи с тем, что Кабинет министров продолжил карантин до 31 августа, эта ситуация зависла. И тут, видите, на заседании Нацсовета… все единогласно, обратите внимание, единогласно — проголосовали за то, чтобы не продолжить нам, телеканалу КРТ, лицензию», — отметил журналист, выступая в эфире канала News One.

Он добавил: «Вы можете представить себе цинизм ситуации — сейчас, когда все будут пиариться, все, кому не лень, на том, какая сейчас свобода слова, неслыханная свобода слова, на том, насколько сейчас все могут говорить, наш телеканал выключают из эфира».

Настоящую причину многочисленных внеплановых проверок канала и отказа в продлении лицензии следует искать в сфере политики, считает адвокат, правозащитник и журналист «КРТ» Андрей Гожый. «Впереди выборы. Мы — единственный телеканал, который критикует власть и псевдооппозицию, которую интересуют только собственные карманы. Налицо сговор и беспрецедентный случай закрытия оппозиционного канала из-за формального нарушения, совершенного 15 лет назад, — сказал Гожый изданию Украина.ру. — Неадекватность на лицо. Даже если вы убьете человека, то через 15 лет не будете отвечать — закончатся сроки давности. Однако это не все, то пресловутое нарушение касалось совершенно иной лицензии, срок которой давно закончился». Украина без свободы слова. Это признала даже Европа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам правозащитника, есть и мировоззренческие расхождения с нынешней украинской властью: «Канал «КРТ» — за мир, за дружбу с соседями и за семейные ценности, что идёт в разрез с политикой (президента Украины — Ред.) Зеленского».

Адвокат отметил, что проверка по «языку вражды» назначена, но не была проведена, и «они (члены Нацсовета — Ред.) в решении сослались на нарушение 2005 года».

Известный украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале отметил, что «…репрессии в отношении канала КРТ — продолжение политики Порошенко-Парубия и полная ответственность правящей власти, целый год допускавшей существование этого непуганого и преступного состава телерегулятора».

А вот что по этому поводу написал в соцсетях известный донецкий журналист Рамиль Замдыханов.

"Сегодня канал КРТ, где я имел честь когда-то работать, украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию лишил лицензии.

Меня постоянно одергивают за рукав мои украинские читатели, говоря, мол, замечай недостатки в республиках, а об Украине у тебя уже нет права рассуждать, так вот — в данном случае это право точно есть.

С полным на то основанием говорю, что недолгие годы работы на этом телеканале считаю одним из лучших периодов своей жизни. И низко кланяюсь тем, кто оказался в свое время причастным к моему решению уйти на ТВ.

Не все было просто тогда, особенно после победы Ющенко, когда Национальный совет по телевидению и радиовещанию впервые стал слишком уж национальным. И тогда проверяющие из Киева проведывали нас каждый месяц, а то и чаще, скрупулезно высчитывая процент неукраиноязычного продукта в эфире. Выносили предупреждения за нарушения, и каждое из них могло стать основанием для лишения лицензии.

Но в какой-то момент то ли здравый смысл, то ли инстинкт самосохранения останавливал телеинквизиторов того времени от вынесения окончательного вердикта, и каналу позволяли дышать дальше.

А вот теперь времена изменились настолько, что уже не остановились и убили.

В этот раз, к слову, не за русский язык. Поводом стала передача "Горячая линия" на тему "ЛГБТ-парад: пропаганда или защита прав меньшинств?", в ходе которой, как утверждает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека и представители общественной организации "Альянс.Глобал", "ведущие передачи не пытались помешать ее участникам выражать язык вражды в отношении ЛГБТ, не поддержали полемику равных точек зрения и использовали лексику, применение которой считается нетолерантным в отношении ЛГБТ".

Не рискую тут комментировать содержание обвинения, как мы знаем, официальная позиция "Фейсбука" в этом отношении не менее радикальна, но sapienti sat.

Признаюсь, ничто в этом мире так не разрушает меня, как острое чувство несправедливости, и вот это как раз тот самый случай.

С другой стороны, было бы странно рассчитывать, что в нынешних условиях судьба канала могла сложиться как-то иначе.

Напоследок.

Я как-то рассказывал историю, которая приключилась со мной в Киеве в 2006 году, когда я оказался на каком-то семинаре региональных телекомпаний, проводимом в преддверии очередных украинских парламентских выборов. Едва я открыл дверь в заведение, где проходило мероприятие, как столкнулся с незнакомым мне человеком, который, судя по взгляду, меня-то как раз знал.

— Канал КРТ! — процедил он, пристально глядя мне в глаза. И представился: — Тернопиль!

Протянул ладонь для рукопожатия.

— Дивимось! — т.е. "смотрим". — Ненавидимо, але дивимось!

Судя по произошедшему через 15 лет, ненависть на Украине окончательно победила".

Напомним, 30 июля журналисты телеканала КРТ провели митинг у здания Нацсовета, протестуя против планов регулятора лишить их лицензии на вещание. Тогда на журналистов напали национал-радикалы из «Нацкорпуса» и С14.

На телеканале считают, что причиной проверок и гонений со стороны Нацсовета стали освещение парада Победы в Минске, марша с несением штандартов четырёх Украинских фронтов на параде на Красной площади, а также мнения гостей канала о событиях, связанных с Майданом, войной на Донбассе и сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года. В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

В обнародованном в июле заявлении КРТ говорится о том, что «действия Нацсовета являются видом цензуры и наступления на свободу слова», а сам Национальный совет «давно превратился в репрессивный карательный орган».

Телеканал тогда сообщал, что готовит обращения в украинские и международные суды, а также в международные правозащитные организации.