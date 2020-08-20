Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) согласовала четыре новых участка разведения сил и 20 участков разминирования. Об этом в четверг, 20 августа сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины

Сообщается, что очередное заседание ТКГ прошло в режиме видеоконференции при участии нового главы украинской делегации — экс-президента Украины Леонида Кравчука и его первого заместителя в делегации, экс-премьер-министра Витольда Фокина.

«Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик подчеркнул, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного нарушения», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение 24 дней на Донбассе вследствие боевых действий не погиб ни один украинский военный.

В группе по безопасности были достигнуты договорённости относительно 20 участков разминирования в рамках обновлённого плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита «нормандской четвёрки» от 9 декабря 2019 года, сообщили в Офисе президента. На Банковой предполагают, что это даст возможность приблизить проведение саммита «нормандской четвёрки» в Берлине.

Кроме того, по информации Офиса президента Украины, в гуманитарной группе был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Сообщается также, что «с целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию», украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула, в частности, необходимость работы над законодательством с целью имплементации «формулы Штайнмайера».

Ранее Москва потребовала от Киева активизировать усилия по имплементации «формулы Штайнмайера». Согласно плану, предложенному немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Интеграция «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство является одним из обязательств Киева, однако реализовать его достаточно сложно, поскольку внутри страны против этого выступают национал-радикалы.

Тем временем и в республиках Донбасса признают, что дополнительные меры усиления и контроля действующего перемирия приносят положительные результаты, а нарушения режима прекращения огня стали немногочисленными. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел непризнанной ДНР Наталья Никонорова, передаёт Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Мы рассчитываем, что украинская сторона проявит ещё больше воли, чтобы нарушения режима прекращения огня и дополнительных мер его усиления и контроля прекратились полностью и в Донбассе наконец-то установился долгожданный мир», — сказала глава МИД ДНР, комментируя итоги заседания Контактной группы.

«Дополнительные меры были согласованы Контактной группой 22 июля. Цель — до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта добиться устойчивого перемирия. Оно формально действует в регионе уже год, с 21 июля 2019 года, а до него еще было более 20 попыток поставить точку в гражданском противостоянии в регионе. Однако всякий раз обстрелы возобновлялись, и за шесть лет только в ДНР погибли почти пять тысяч человек», — напоминает Донецкое агентство новостей.

Отметим, что режим тишины на Донбассе и сейчас относительный. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию республики: обстрел велся на горловском направлении, применялся гранатомет (РПГ).

В свою очередь, в пресс-службе штаба Операции объединённых сил (ООС) отмечают, что за истекшие сутки зафиксировано три нарушения со стороны «ВС РФ», но «во всех случаях единичные выстрелы были провокационными» и не угрожали жизни украинских военнослужащих.