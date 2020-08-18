Сейчас для Лукашенко крайне важно показать своим сторонникам, что он не Янукович, не готовится бежать из страны. А для Белоруссии сейчас есть два основных варианта развития событий, говорят политические эксперты

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом. Многолетнюю подготовку к протестам в Белоруссии просто проспали? © Скриншот из видео Украина.ру

Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водомёты и стреляла резиновыми пулями.

Рекордные акции и возможные новые выборы

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошли сразу две акции. На одной собрались сторонники Лукашенко, перед ними выступил он сам. Заявил, что новых выборов не будет и сказал, что рядом с западными границами страны лязгают гусеницы танков НАТО. Также стало известно, что Белоруссия начала военные учения на границе с Литвой.

Позже в Минске прошел Марш Свободы — массовая акция оппозиции. В ней приняли участие как минимум 100 тысяч человек.

Уже в понедельник, 17 августа, Светлана Тихановская в своем новом видеообращении на YouTube заявила, что готова стать национальным лидером. А Лукашенко в тот же день произнёс примечательную фразу: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

Однако уже через несколько часов мнение изменил: допустил, что выборы в Белоруссии могут пройти после принятия новой Конституции.

«Ее [Конституцию] должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал Лукашенко во время визита на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). «Лицемерие как оно есть»: Европа ополчилась на Лукашенко © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

О политическом будущем Лукашенко, а также о развитии ситуации в Белоруссии изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Два варианта развития событий

Судя по последним заявлениям Лукашенко, он не намерен давать шанс «комитетам национального спасения» и вступать с ними в диалог, говорит обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Он поясняет, что Лукашенко готов разговаривать с представителями протестующих, находящихся внутри страны, но не готов обсуждать никаких условий, требований радикального характера и не готов, конечно же, ни к каким вторым выборам.

«Я думаю, он в зависимости от других обстоятельств будет пытаться уличные протесты нивелировать, а без получения внешней или какой-то иной поддержки они рано или поздно утихнут. Поскольку сотни тысяч это, конечно, много и важно, но без резкой радикализации это не приведет к столь желаемым политическим изменениям», — считает Асафов.

Есть и второй вариант, подчёркивает эксперт: если вмешаются внешние акторы, «их меньше, чем пальцев на одной руке, тогда неизвестно, что будет».

«Они могут вмешиваться так же, как вмешивались в события на Украине, шантажируя Лукашенко различными инструментами санкционного характера.

Параллельно усиливать оппозицию, которая в такой картине должна перейти к классическим механизмам цветной революции, то есть к радикальному противостоянию на улице. Если совпадение этих факторов будет, тогда политические изменения возможны», — заявил политолог. В Белоруссии перемирие? Или передышка перед новой атакой на власть? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Скорее всего, продолжится нормализация обстановки»

Бюджет на протестную кампанию в Белоруссии уже выделен, значительная его часть уже освоена и даже распилена, поэтому массовые беспорядки там будут продолжаться, считает публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман.

По крайней мере, считает он, «месяца два они постараются безобразничать», при этом будет и мелкие локальные стычки, и большие разборки.

Лукашенко же, прогнозирует Вассерман, будет подчеркивать, что без него будет еще хуже.

Также публицист высказался о вероятной реакции Запада.

«Заявлений в пользу оппозиции будет еще немало, и оппозиция этому порадуется. Но на обстановку внутри Белоруссии это вряд ли серьезно повлияет.

Скорее всего, там продолжится нормализация обстановки. Конечно, там будут еще забастовки, организованные руководителями предприятий, просто потому, что они мечтают приватизировать то, чем руководят, а Лукашенко им запрещает. И, на мой взгляд, правильно делает, что запрещает, потому что приватизация в девяти случаях из десяти оборачивается распродажей за гроши», — заявил Вассерман.

В целом, отмечает он, забастовки и другие акции на положении дел в Белоруссии всерьез не скажутся, «и будет там нормальная власть». Анатолий Вассерман о белорусском народе и Лукашенко: Сейчас одно от другого неотделимо © РИА Новости, Александр Натрускин

«Лукашенко нужно раскалывать протестующих»

Сейчас Лукашенко важно продемонстрировать белорусам, что он не Янукович, что он не собирается сбегать из страны и готов стоять до конца, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Он считает, что Лукашенко правильно надеется, что в Белоруссии у него много сторонников: «это люди, которые не хотят резких перемен и тем более не хотят майдана, с которым у них ассоциируется нынешний протест под бело-красным флагом».

«Часть сторонников Лукашенко была крайне недовольна тем, как подавлялись эти акции протеста, посчитав, что Лукашенко немножко потерял берега, Лукашенко зарвался, что он лишил их права выбора, потому что они хотели права выбора, а не ареста оппозиционных кандидатов незадолго до голосования.

Они тоже вышли, и Лукашенко всем своим людям должен был сказать, можете на меня надеяться, можете не бояться, я не уйду просто так, меня вынесут вперед ногами», — заявил Мирзаян.

По его мнению, большинство белорусов, вышедших на протест, выступают именно против стиля управления Лукашенко.

«О геополитическом выборе заявляет наиболее активная агрессивная часть протестующих, но их меньшинство. И в этом, на самом деле, одно из преимуществ Лукашенко.

Нужно раскалывать протестующих, и, вероятно, он будет пытаться делать это через геополитический разлом, то есть он будет акцентировать внешнеполитическую часть протеста. [] Будет акцентировать вопрос: хорошо свергнете меня, а что будете делать дальше?» — сообщил политолог.

Лукашенко продолжает идти путём Януковича © REUTERS, Stringer

«Запад почувствовал белорусскую кровь, он почувствовал, что Лукашенко ранен, его можно сейчас забивать. Потому Лукашенко и демонстрирует несгибаемую волю, говорит, что я сейчас не уйду. Потому что если действительно поверят, что его можно добивать, то количество западных ресурсов, вложенных в белорусский протест, вырастет многократно», — убеждён эксперт.

Он добавил, что «шансы Лукашенко уйти, конечно, выше, чем остаться», но есть большой вопрос — «как разыграть эти шансы?»