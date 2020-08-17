В ходе назначенных на 25 октября местных выборов киевляне, а также 220 000 осевших в Киеве внутренних мигрантов должны избрать главу города и депутатов горсовета. Фаворитом киевлян на данный момент остается действующий мэр города Виталий Кличко

Кличко готовы поддержать, по данным опросов, относительное большинство горожан — от 38 до 43%. Почти столько же киевлян, по данным июльского опроса службы «Ретйинг», положительно оценивают деятельность Кличко на посту мэра. Как отмечают социологи, за последний год (с августа 2019) уровень поддержки Кличко увеличился почти вдвое. Жители Донбасса без права голоса. К чему приведёт скандальное постановление ЦИК Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все прочие кандидаты не набирают и 10%. Виталию Кличко придется столкнуться на выборах с Андреем Пальчевским, мультимиллионером, популярным телеведущим, бывшим российским военным и владельцем клиники «Евролаб». На прошлогодних выборах Пальчевский поддерживал Владимира Зеленского и его партию, но весной этого года организовал свою партию под названием «Победа Пальчевского», которая сейчас наиболее активно ведет предвыборную агитацию. Пальчевский является также давним другом президента Владимира Зеленского, поэтому его выдвижение многие считают региональным клоном партии «Слуга народа». В то же время Пальчевский последнее время позиционирует себя в качестве оппозиционного политика, собирая голоса тех, кто раньше поддерживал в Киеве «Партию регионов» и даже коммунистов.

На выборах же в горсовет симпатии киевлян распределены следующим образом: за партию Кличко УДАР готовы проголосовать от 11 до 19%, по данным разных опросов. Президентскую партию «Слуга народа» намерены поддержать от 15 до 19%.

Партию экс-президента Порошенко «Европейская солидарность» поддерживают от 11 до 20%, «Батькивщину» — от 5 до 9%, «Оппозиционную платформу» — от 8 до 11,5%.

Кроме того, от 6 до 7% намерены отдать голос новой партии «Победа Пальчевского». Все остальные политические силы, по данным опросов, не преодолевают 5%-ный барьер, но такие шансы могут появиться у «Партии Шария» и партии «Сила и честь» экс-руководителя СБУ Игоря Смешко.

При выборе мэра киевляне, как правило, консервативны и склонны поддерживать действующего мэра. Как объясняет директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко, многие жители Киева на выборах опасаются изменений к худшему.

«Киевляне, как жители города, в котором все более-менее нормально, голосуют с позиции "лишь бы не хуже". А в ситуации, когда есть разочарование новой центральной властью, эта мотивация и дальше будет работать. К тому же нет ни одного кандидата, который мог бы похвастаться результатами на уровне многомиллионного города и перебить то, что уже есть. Думаю, только в ситуации, если бы возник очень серьезный скандал, это бы могло пошатнуть поддержку Кличко», — говорит Петренко. «Слуги народа» перед выборами: какие шансы у президентской партии Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Виталию Кличко, по сути, не удалось сдержать ни одного из своих серьезных обещаний и воплотить свои масштабные планы. В частности, ему не удалось совершить так называемую «транспортную революцию», то есть избавить Киев от постоянных пробок. Не избавил он Киев и от вездесущих ларьков. При нем продолжилась хаотичная застройка, а обещанный генеральный план развития города так и не был принят. При нем продолжилась постепенная деградация советской инфраструктуры города, в частности особые опасения вызывает состояние моста Метро и моста Патона. Так и не был достроен «Троещинский мост» (Подольско-Вознесенский переход) — этому долгострою уже почти 30 лет, и он стал своеобразным памятником независимости Украины.

Тем не менее, Виталию Кличко удается пускать пыль в глаза, демонстративно посещая стройплощадки, раздавая указания на камеру, хотя существенных результатов этой работы увидеть нельзя.

Определенную популярность Кличко прибавила его позиция по поводу карантинных ограничений, так как он, а вернее его команда, чувствовали смену настроений избирателей. Весной этого года Кличко выступал за жесткие ограничения, а летом — уже за их ослабление. Следует отметить, что весной две трети киевлян больше опасались коронавирусной инфекции и около трети — экономических последствий карантинных ограничений, а летом уже две трети опасаются экономических последствий и около трети — самого заболевания.

Команду действующего мэра города консультируют политтехнологи агентства K&K GROUP, которые советуют Кличко придерживаться образа простого свойского парня, который иногда говорит глупости, но умеет свести всё в шутку. Такой образ, как показывают исследования, ближе нынешним киевлянам, чем серьезные политики, рассказывающие о сложных экономических схемах.

Кроме того, как говорит политолог Руслан Бортник, многое на выборах будет зависеть от сотрудничества команды Кличко и Офиса президента Украины, который при желании может «утопить» рейтинг Виталия Кличко.

«Его будущее зависит от договоренностей с Офисом президента. Если там решат поставить "своего" главу КГГА, шансы Кличко на победу уменьшатся», — говорит Бортник.

«Слуги народа» после праймериз выдвинули кандидатом на пост мэра Киева Ирину Верещук, бывшего мэра города Рава-Русская Львовской области. Основной причиной выбора этой кандидатуры в партии называли практический опыт управления городом, а также желание видеть во главе Киева именно женщину. По данным августовского опроса «Центра Разумкова», она набирает лишь 6,2%. При выдвижении Ирины Верещук в партии «Слуга народа» ссылались на ее низкий антирейтинг — за ней не тянется шлейфа скандалов и коррупционных дел, но она при этом и почти неизвестна киевлянам. «Слуга народа» штурмует Киев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Есть шансы пройти во второй тур у популярного телеведущего и шоумена Сергея Притулы. Его намерена выдвинуть партия «Голос». По данным последних опросов, его готовы поддержать от 5 до 8%. Почти столько же киевлян готовы проголосовать за бывшего градоначальника Александра Попова, которого сейчас поддерживает «Оппозиционная платформа — за жизнь».

В целом же можно предсказать, что у действующего мэра Виталия Кличко есть шансы победить на выборах мэра, но его соперникам важно, чтобы выборы проходили в два тура, так как в этом случае соперник Кличко сможет объединить протестный электорат. Такие шансы, как говорит политолог Андрей Золотарёв, есть у Андрея Пальчевского и Ирины Верещук.

«На стороне Верещук — ощутимая поддержка партии, фактически на нее будет работать рейтинг президента. Кто из них двоих — Верещук или Пальчевский — пройдет во второй тур, мы увидим. Возможности есть у обоих. Другой вопрос, как они ими воспользуются. На руку им играет то, что у Кличко — не только значительный рейтинг, но и большой антирейтинг. Поэтому задача претендента на второй тур — объединить вокруг себя протестный электорат», — говорит Золотарев.

Выборы в киевский горсовет обещают достаточно сложный его будущий состав, а большинства не будет ни у одной политической силы. Однако в отличие от парламента не существует требования формировать большинство в горсоветах. Таким образом, каждое серьезное решение Киевского горсовета будет результатом ситуативных договоренностей между «Слугами народа», УДАРом, ОПЗЖ, «Евросолидарностью», командой Пальчевского и «Батькивщины».