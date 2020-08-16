России в риторике белорусских властей и оппозиции уделяют немало место. При этом оценка ее роли в происходящем сегодня в Белоруссии меняется в зависимости от обстоятельств

Белорусские оппозиционеры обратили внимание на российский флаг на митинге президента страны Александра Лукашенко. Во время митинга сам Лукашенко сделал ряд заявлений, которые позволяют говорить об очередной смене вектора и ориентации на Россию.

«Натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белоруссии, идет наращивание военной мощи у западных границ республики», — среди прочего заявил Лукашенко. Когда молчание - не золото. Почему Лукашенко проиграл информационную войну © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ранее он сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным об оказании Белоруссии военной помощи в случае военной угрозы.

А ведь всего неделю назад Лукашенко среди прочих обвинял во вмешательстве в выборы и Россию.

В то же время среди белорусских протестующих есть и те, кто с симпатией относится к России. Но вот что касается оппозиции, то тут, как правило, отношение к РФ одно — негативное.

От ненависти до любви

Белоруссия и Россия являются членами Союзного Государства. Однако в последнее время их отношения не заладились. В 2020 году Лукашенко неоднократно выступал с обвинениями в адрес России. Так, он заявлял, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции. Кроме того, он обвинял РФ в том, что она променяла «братские отношения на партнерские».

Уже ближе к выборам Лукашенко стал обвинять Россию в попытке повлиять на прохождение и исход выборов. 29 июля государственное информационное агентство БелТА сообщило о задержании белорусскими спецслужбами в санатории под Минском 32 «иностранных наемников». Еще один их «сообщник» был задержан на юге страны. Как сообщалось, спецслужбы Белоруссии установили, что цель этих людей — дестабилизировать обстановку в стране.

Позже стало известно, что задержанные — граждане России. Следственный комитет Белоруссии заявил, что они участвовали в подготовке массовых беспорядков в стране. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выводы о связи инцидента с предыдущими выборами — спекуляциями и напомнил, что Минск и Москва — партнеры. Лидеры белорусской оппозиции приняли участие в митинге возле стелы «Минск - город-герой» © REUTERS, Vasily Fedosenko

А антироссийская риторика Лукашенко продолжала усиливаться. Выступая 4 августа с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, он заявил, что Белоруссия понесла убытки из-за «нефтяных разборок с Россией». Что касается задержанных россиян, то Лукашенко заявил, что их забросили в страну, чтобы они «ждали».

Спустя два дня в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко заявил, что решение об отправке в его страну «наёмников» принималось на высоком уровне.

«Чуть-чуть повыше — заместители министров. Некоторые по Беларуси побегали — и не получилось. И вот им надо доказать, что «мы Беларусь тепленькую принесем и бросим к какой-то «кремлевской башне», — заявил Лукашенко журналисту.

После выборов и первых протестов, а также первой критики со стороны Запада, антироссийскую риторику Лукашенко чуть прикрутил, но оставил.

«Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей», — заявил Лукашенко.

И лишь после того, как протесты не удалось погасить, с Россией срочно начали налаживать связи. В последние дни Лукашенко несколько раз звонил президенту России Владимиру Путину.

На митинге в воскресенье 16 августа в поддержку Лукашенко бдительные оппозиционные СМИ и соцсети заметили российские флаги.

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Но бдительные наблюдатели за происходящим в Белоруссии нашли фото с российскими флагами, но уже с митингов протестующих.

Да там и без него такой исход проглядывался pic.twitter.com/MIUvzHoIFe — Великорусский Федерат || Профсоюз Ольгино (@rus_federat2) August 16, 2020

​И это неудивительно.

Не все, кто против Лукашенко — против России

Даже сторонники Лукашенко признают: он, желая наладить связи с частью общества, которая разделяет националистические взгляды, одновременно настроил против себя пророссийски настроенных белорусов.

Именно при Лукашенко началась политика выдавливания русского языка из разных сфер жизни общества.

«Это, кстати, отличный ресторан «Березка» на плошче Перамогi. Именно в 2015 г., зайдя в этот ресторан, я понял — неладно что-то в Белорусском королевстве. На вывеске было «Бярозка», указатели в пешеходном переходе «Выхад да рэстарана Бярозка». Внутри заведения все названия «ресторан», «Березка», «вход», «выход», «туалет», все на русском. Принесли меню — тоже на русском, попросил ради интереса на белорусском — посмотрели как на идиота, сказали, что нет такого. Короче, уже были видны первые ласточки насильственной дерусификации», — описал администратор одного из популярных Telegram-каналов опыт своего визита в Белоруссию.

Неудивительно, что в итоге в протестах в Белоруссии приняли участие и те, кто против разрыва отношений с Россией.

«Моё мнение о Лукашенко. Это явный русофоб, который маскируется под русофила. В стране, где 99% граждан говорит на русском языке, он в течение последних нескольких лет пытается проводить искусственную белорусизацию. Да, она не такая оголтелая, как в/на Украине, но тем не менее. Подавляющее большинство белорусов отторгает эту политику Лукашенко. За последнее время Лукашенко наговорил достаточно. Начиная от "Это не наша была война" (про Великую Отечественную войну) до "Полегли бы тысячи при захвате Крыма" (в недавнем интервью Гордону). История с фактическим захватом в качестве заложников российских граждан (я имею в виду "33 богатырей") стала апогеем его лицемерной политики», — написал в письме журналисту Александру Коцу один из его белорусских читателей. Делегации Украины, Британии и стран Балтии в ПАСЕ осудили насилие и нарушения на выборах в Белоруссии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Кстати, он признался, что голосовал против всех на выборах.

Однако вряд ли это должно успокаивать россиян. Ведь практически все структуры оппозиции в стране настроены антироссийски. Показателен здесь «Реанимационный пакет реформ», который представил незадолго до выборов ряд организаций и экспертов, ориентированных на оппозицию.

«В политической сфере: выход из «Союзного государства, Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия; запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансирует такие структуры; введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка; мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси; осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией», — указано в нем в числе первоочередных мер, которые необходимо предпринять до 2021 года.

В общем, в любом случае перспектива российско-белорусских отношений удручающая. С одной стороны у власти может о статься весьма ненадежный союзник, который своим поведением окончательно дискредитирует Россию в глазах Белоруссии. С другой — к власти могут прийти откровенные русофобы, которые плотно связаны с западными структурами, и не будут обращать внимания на чаяния рядовых белорусов в своём стремлении уйти «прочь от Москвы».