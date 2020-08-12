Результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) в школах Украины показал, что старшеклассники-выпускники 30 июня массово завалили тесты по истории Украины, украинскому языку и украинской литературе. Тест не сдали 23 тысячи из 275 тысяч человек, почти 10% учеников. Поступление в вузы в этом году им не светит

Объясняя провал детей, часть взрослых убеждены: виноваты в неудовлетворительных результатах плохие, неинтересные и скучные учебники. Другие же считают, что сами дети обленились, вот и не сдали. Кто же виноват и что делать? Большинство украинцев хотят вернуть русский язык в школы © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

На эти вопросы я попросил ответить трех преподавателей: историка, учительницу украинского языка и литературы и преподавательницу немецкого языка. Первые два учителя работают в известных киевских школах, которые до недавнего времени назывались гимназиями. Обе школы делают акцент на изучении английского языка. Все мои респонденты попросили не упоминать их фамилии и номера школ, поскольку тема довольно деликатная.

«Мы сами с усами» и «помощь» государства

Сперва оценим, как обстоят дела с украинской литературой. Проблема в том, что нынешние школьники страны не читают ее так, как читало «поколение некст» (рожденные с 1981 по 1996 год).

«Дети сейчас не читают бумажную книгу, хотя бы «Хрестоматию», а читают очень сокращенный пересказ из интернета. Книга сейчас не в моде, все пользуются смартфонами и гаджетами: зашли в сеть, быстро посмотрели краткий пересказ того или иного произведения и считают, что у них уже появилось представление о произведении. Подавляющее большинство учеников этим страдают и не интересуются отечественной литературой», — сетует учитель с 40-летним стажем.

Имеет смысл и качество литературы. Например, школьная программа включает в себя социально-психологическое произведение «Разве ревут волы, когда ясла полны?» Панаса Мирного, социально-бытовую повесть «Кайдашева семья» Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого, а также неоромантические произведения Ольги Кобылянской.

Возможно, некоторых раздражает, что дети должны читать такие старые вещи, которые проходили еще их родители (о чем много отзывов в интернете). Тем не менее, отмечает педагог, новых подобных книг еще не написано. Что интересно: не изучается в школе «Собор» — роман Олеся Гончара о борьбе за возрождение духовности как основе порядочности в отношениях между людьми.

«Это духовное творение, про собор душ наших, про моральные ценности, которые сейчас очень поменялись. Сейчас бы эту работу и ввести в программу, но ее там нет», — говорит учитель.

Что же до грамматики украинского языка, то в 10-11 классах идет углубленное изучение правописания и морфологии. Но опять же большинство учеников несерьезно относятся к этому: мол, что нам те префиксы, мы их уже учили раньше. Родители же в большинстве своем готовят детей к тому, что, независимо от результатов тестов, все равно они будут учиться в вузах «на контракте», а не бороться за бюджетное место.

Государство тоже «помогло» ученикам провалиться, придумав в рамках ВНО-2020 нормативные, то есть «правильные» ударения для некоторых слов, которые нужно было выучить. Цель этих вопросов, уверена учитель, — «завалить» ученика.

«Сейчас якобы правильно говорить не «фольгА», а «фОльга», не «симмЕтрія», а «симметрІя». Раньше мы говорили «чорнослИв», а сейчас он называется «чорнОслив». Эти вопросы не надо вводить в ВНО», — считает учитель украинских литературы и языка.

Проблемное письмо

Даже в элитных школах дети неважно усваивают в письменном виде как украинский, так и русский. Об этом мне рассказала преподаватель немецкого языка, которая во время работы в одной из частных и дорогостоящих гимназий города предложила родителям проводить факультативные уроки по русскому языку. Как «птенец Сороса» добьет украинское образование © прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | прес-служба Міністерства освіти та науки України / Konstantin Polishchuk | Перейти в фотобанк

«Я сделала такое предложение, поскольку некоторые дети вместе с родителями приехали из других стран, например, из Испании и Греции. Были также ученики из Донбасса. Я вела уроки немецкого с применением украинского — по-другому нельзя. Но некоторые дети слабо понимали, что такое, к примеру, «займенник» и «прикметник» (местоимение и имя прилагательное. — Ред.), русский понимают больше, но только разговорный русский, с правописанием была проблема. В гимназии не было уроков по русскому языку, а я по диплому имею право преподавать русский, вот я и предложила факультатив. Родители были согласны, они хотели, чтобы дети лучше знали русский язык», — рассказала преподавательница.

Если говорить о качестве учебников, то преподаватель немецкого, в конце 1980-х окончившая филфак КНУ им. Т.Г.Шевченко, говорит, что, несмотря на большой выбор учебников и рабочих тетрадей, один урок она составляет из разных книг, часть из которых советские. А вот ее коллега, преподаватель украинского языка и литературы сказала, что она и ее коллеги в школе пользуются программой 2017 года, а советских учебников нет даже в школьной библиотеке, где самая старая книга 2007 года издания.

Учись и не ленись

Теперь обратимся к историку с 20-летним опытом работы в школе, который также обращает внимание на кучу пособий, благодаря которым можно подготовиться к тестированию. Сегодня учителя могут сами подобрать лучшие для своего предмета учебники. Так что по большей части не в книгах дело.

Причины и следствия провала тестов по украинскому языку, литературе и отечественной истории в банальной лени и самонадеянности учеников. Педагоги единогласно сообщают: учитель не должен готовить учеников к ВНО. Материал повторяется согласно программе, а учитель может только давать рекомендации (например, какую тестовую тетрадь использовать), а дальше каждый школьник самостоятельно принимает решение и должен сознательно приучать себя к внеклассной работе и большим нагрузкам, чтобы хорошо сдать экзамены. В помощь ученикам план ВНО, где четко расписано, что нужно знать.

Как говорит преподаватель украинского языка и литературы, дети склонны недооценивать эти предметы, считая для себя их третьестепенными, мол, чем они помогут ему в современной жизни и при современных технологиях? Та же ситуация и с историей. Хотя некоторые эксперты и говорят о неправильности смешения двух предметов — всемирной истории и истории Украины — в один общий предмет, вопросы в тестах были исключительно по истории родной страны, даже если они рассматривались в контексте мировой истории.

«Большинство вопросов у нас по истории нашего государства, и они не перекликаются со всемирной историей. У кого-то не было мотивации, а кто-то решил, что и так я что-то поставлю, ведь ученики думают, что самый сложный предмет — это математика, а история — это же легко, фигня. И оказывается в итоге, что по истории не сдали тесты больше всего выпускников», — отвечает историк.

Технически неподготовленные

Другой негативный фактор — абсолютная неподготовленность всех участников процесса образования к дистанционному обучению.

Так, Елена уже 9 лет пользуется надежным ноутбуком фирмы «Apple», но в прошлом месяце ей пришлось купить новый за 20 тысяч гривен в рассрочку, чтобы установить обучающую программу, которая не подходит для «Apple». Медлить было нельзя: в частной гимназии (где есть собственная система дистанционного обучения) каникулы, а заниматься репетиторством на дому без нового ПК и отдельной программы невозможно. Вырвут язык. На Украине ликвидируют русские школы, а Зеленский «не в курсе» © img.novosti-n.org | img.novosti-n.org | Перейти в фотобанк

Учителям же в государственных образовательных учреждениях в этом плане намного хуже. По доходам они значительно проигрывают «частникам», поэтому выкручивались кто как мог. Те, кто не имел собственного компьютера, пользовались смартфонами. Ну, а если смартфон и интернет у кого-то «не тянет», это школьную администрацию не волнует, она не обеспечивает учительский состав техникой, а только раздает рекомендации. И если такая неразбериха происходит в самом Киеве, можно себе представить, какой хаос царил в общеобразовательных заведениях региональных городов и сел.

«У нас уроки велись дистанционно. Соответственно, каждый работал на своих компьютерах. Уроки у меня проходили более-менее нормально, хотя и были перебои с интернетом. Когда одновременно много учеников подключалось, программа подвисала. А вот в школе, где преподает моя жена, этим не занимались, то есть от учителей не требовали проводить урок через программу Zoom. Все было пущено на самотек. Это были не полноценные классические уроки, когда преподаватель объясняет ученикам, а потом проверяет знания. Ученикам просто давались задания на самостоятельную работу в домашних условиях. И таких неподготовленных технически школ очень много», — объясняет преподаватель истории.

Перипетии в онлайне и ликвидация смысла самостоятельной работы

Когда был спущен приказ об онлайн-преподавании, учитель украинской литературы и языка оказалась в стесненных условиях: свой ноутбук она уже отдала внуку-школьнику, так что вынуждена была подключаться к Zoom через смартфон. Подобные инциденты нередки. Успешным онлайн-обучение могло стать только при условии, что в семье у рядового учителя должно быть 2-4 ПК, чтобы взрослые и дети в карантин могли спокойно заниматься своими делами. Однако денег на такую роскошь нет.

Стоит отметить, что во многих школах медленно, но верно идет компьютеризация, поэтому на учительском столе часто можно увидеть ПК. Впрочем, руководство, во-первых, даже не интересовалось, могут ли учителя работать из дома, и, во-вторых, не предоставило им возможности поработать на казенных лэптопах.

«Все домашние задания я и многие мои коллеги проверяли в своем телефоне через Viber и электронную почту. Мало того, среди моих коллег есть учителя с большим стажем работы, которые просто не умеют пользоваться компьютерами и гаджетами. Им помогали их дети. А моя школа должна была позволить мне взять с собой компьютер — инструмент для дистанционного обучения. При этом Zoom имеет массу недостатков. Во-первых, например, в Штатах эту программу запретили из-за утечки персональных данных. Во-вторых, ученик или ученики, даже совсем посторонние, могут сорвать урок. Многим, наверное, известен инцидент, когда кто-то подключился к трансляции и выложил в группу порно-видео (это было в России в апреле. — Ред.)», — пожаловалась учительница, сказав, что все эти неудобства и просчеты Минобразования и школьного начальства активно обсуждаются в педагогических группах в facebook. Образование "на удаленке". Пятая часть украинских детей оказалась вне учебного процесса © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Мои собеседники подчеркнули: детям без учительского контроля дистанционные классы только на руку. Можно же не думать над решением вопроса, а сразу посмотреть решение в интернете. Неудивительно, что в ходе онлайн-обучения дети улучшили успеваемость по некоторым предметам. Однако таким образом искажается суть самостоятельной работы в классе, она в этих условиях просто не имеет смысла.

Учителя сильно обеспокоены перспективой продления онлайн-обучения, которое только загубит понятную и проверенную систему школьного просвещения. Если уж страна не снимет карантин, необходимо срочно повышать квалификацию учителей, проводить курсы компьютерной грамотности, разрабатывать новые методики.

«За 40 лет я 8 раз была на курсах повышения квалификации, на которых только один раз нам показывали элементы компьютерной грамотности. Институту последипломного образования нужно немедленно собирать учителей и научить их работе с компьютером. Иначе за что там работники получают деньги?» — возмущается Валентина Максимовна.

Мнение эксперта

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник разделяет опасения преподавателей и утверждает: дистанционные уроки только еще больше снижают качество образования. Эксперт сообщил, что, согласно различным исследованиям, на слух воспринимается только 20% информации, а около 60% ее усваивается через невербальную коммуникацию — жесты и мимику. Через две недели человек помнит 10% от прочитанного, 20% от услышанного, 30% от увиденного.

Кроме того, школа — это не только образование, но и воспитание, и социализация. Часть информации школьник получает от одноклассников. Совершенно ясно, что онлайн-уроки не способны передать всю информацию, которую ученик получает очно.

Вообще же, проанализировав успешность учеников за последние 10 лет, УИАМП выявил, что количество не сдавших математику, физику и химию школьников увеличилось втрое. Эти предметы не сдают по 20-25% учеников. То же самое происходит с украинским языком, литературой и родной историей.

«Под лозунгами борьбы за все украинское образование было выхолощено от старых, квалифицированных учителей, а сами программы стали более примитивными, более локализированными и менее разнообразными. Из-за чего успешность оказалась под вопросом даже в гуманитарных дисциплинах. Это общий маркер деградации системы образования, которая нарастает в последнее время», — констатировал политолог.

И напомнил: дистанционное образование — это формат для бедных слоев населения, так как обычные и слабые школы только формально перешли на онлайн-уроки, а на самом деле их почти не проводили. В то же время дети состоятельных родителей в карантин систематически обучались с репетиторами. Так что пандемия COVID-19 не только повлияла на результаты ВНО, но и еще больше увеличила расслоение украинского общества.