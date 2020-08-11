Белорусская оппозиция продолжает попытки «раскачать» ситуацию в стране после президентских выборов. Если противникам Александра Лукашенко пока удается выводить людей на улицы, то с объявленной общенациональной забастовкой дела обстоят значительно хуже. В это же время Светлана Тихановская, о победе которой заявляют протестующие, покинула страну

В ночь на 11 августа в нескольких городах Белоруссии продолжились стихийные акции протеста после победы Лукашенко на выборах. Как и в предыдущий вечер, они закончились столкновениями с милицией и массовыми задержаниями. Всего за два дня задержано около 5 тысяч человек. Появился и первый погибший. Им стал один из участников беспорядков, который, по официальной версии, хотел метнуть в правоохранителей некое взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках. Счёт на часы. Введёт ли Лукашенко режим чрезвычайного положения в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кандидаты

Светлана Тихановская, которую в оппозиционных СМИ по-прежнему называют настоящим победителем выборов, все больше отдаляется от происходящих в республики событий и все меньше похожа на подлинного лидера противников режима.

В этот день в интернете появилось сразу два ее видеообращения. В первом она сообщила, что покинула территорию Белоруссии и находится в Литве. По словам Тихановской, она приняла такое решение самостоятельно, после долгих раздумий. Оппозиционер призналась, что думает в первую очередь о своих детях и покинула родину ради них.

Во втором коротком видео Тихановская зачитала по бумажке призыв к протестующим оставаться дома, отказаться от протестов и соблюдать закон.

В штабе кандидата пояснили, что подобные заявления были сделаны под давлением. Накануне Тихановская несколько часов провела в здании ЦИК, где с ней якобы беседовали несколько высокопоставленных сотрудников спецслужб. Также косвенным свидетельством того, что эти видео были записаны во время пребывания Тихановской в Центризбиркоме и выпущены позднее, стала деталь, на которую обратили внимание многие. Так, соперница Лукашенко сидела на диване, который ранее видели в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной.

Как рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, у Тихановской есть национальная виза, которая позволяет ей находится на территории прибалтийской республики в течение года. Он добавил, что белоруска приехала в Литву из-за давления властей, вместе с ней находятся ее дети, которые прибыли в страну ранее, всем им предоставлено жилье и охрана.

Тем временем Валерий Цепкало, которого не зарегистрировали на выборах в качестве кандидата и который также покинул территорию Белоруссии, заявил, что на Тихановскую могло оказываться давление через ее мужа, который продолжает сидеть в тюрьме. Также он заявил, что белорусская оппозиция создает Комитет государственного спасения, в который также приглашают Тихановскую. Новая организация, впрочем, пока не имеет четкой структуры и программы действий.

Что касается победителя избирательной кампании, действующего президента Александра Лукашенко, то сегодня на первом месте для него оказались вопросы развития пищевой промышленности страны. Именно этой теме было посвящено совещание, в работе которого участвовал глава государства. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Лукашенко. Тем самым власти опровергли слухи о том, что глава государства испугался начавшихся против него протестов и сбежал за границу.

Акции и забастовки

Новый раунд уличного противостояния органов правопорядка и оппозиционеров должен по уже сложившейся традиции начаться вечером. Пока же, в течение всего дня, главный ресурс недовольных властью Telegram-канал NEXTA разгонял сообщения о будто бы начавшихся в разных концах страны забастовках.

Сергей Летов: протесты в Белоруссии, Виктор Цой, Шнуров и музыканты на карантине © Скриншот из видео Украина.ру

Например, на территории Минского электротехнического завода имени Козлова с утра действительно прошел сход нескольких десятков сотрудников, который тот же канал NEXTA поспешил объявить началом забастовки на этом предприятии. Как выяснил прибывший на место корреспондент Sputnik Беларусь, некоторые рабочие решили созвать импровизированный митинг, на котором выразили свое возмущение тем, что они или их дети пострадали в ходе разгона несанкционированных акций последних дней. Позднее замдиректора завода Валерий Щербо уточнил, что вскоре все разошлись и вернулись к работе.

В условиях, когда ставка на революционный белорусский пролетариат пока себя не оправдывает, оппозиционеры продолжают готовиться к новым протестным выступлениям. Координация практически открыто осуществляется через Telegram-каналы, которые созданы в каждом городе. Например, там выкладывают инструкции, как противостоять ОМОНовцам, призывают забрасывать силовиков камнями и т.д.

Что касается властей, они стараются работать на опережение. Сегодня было распространено видео задержания группы мужчин, которые признались на камеру, что участвовали или планируют участвовать в беспорядках. Часть их них прибыла из РФ, многие имели татуировки, свидетельствующие об их уголовном прошлом и/или неонацистских взглядах.

Мнение экспертов

О том, что Лукашенко будет не так-то просто справиться с нарастающей протестной волной уверен московский православный консервативный активист Филипп Грилль. В интервью изданию Украина.ру он выразил мнение, что белорусское общество устало за 26 лет несменяемости власти. Почти майдан на фоне манёвров Лукашенко. Эксперты о протестах в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Вошли в жизнь новые поколения, и у них своя повестка дня и интересы. Компромисс едва ли возможен. К сожалению, пророссийской стороны в этом конфликте нет», — сказал Грилль.

Эксперт полагает, что белорусская оппозиция — это прозападный и антироссийский проект в чистом виде, ее победа — это пресечение всех перспектив интеграции и сотрудничества с Белоруссией. Поэтому ее приход к власти неприемлем для России ни при каких обстоятельствах.

Потенциал противников Лукашенко также оценил и президент российского Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Самые жесткие столкновения традиционно происходят в день голосования, на следующий день и на следующие выходные. Если удастся достичь объема выхода участников более 10 тысяч и удерживать до выходных в крупных городах, то, скорее всего, самые жесткие столкновения пройдут в субботу», — сказал он изданию Украина.ру.

По мнению украинского политолога Андрея Золотарёва, который сравнил киевский Майдан и нынешние события в Белоруссии, в Минске и других городах противостояние сразу же приняло жесткие формы. В этих условиях у Лукашенко есть только два варианта — подавить протесты или лишиться президентской должности.

«Вопрос только в том, выдержит ли белорусский режим стресс-тест в ближайшие дни. Во всяком случае пока с внешней легитимностью [все нормально], несмотря на то что коллективный Запад достаточно жестко выступил против. Ну [председатель КНР] Си Цзиньпин, [президент РФ Владимир] Путин, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган — по-моему, достаточные точки опоры, чтобы иметь почву под ногами», — заявил Золотарёв в беседе с корреспондентом издания Украина.ру.