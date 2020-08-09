В воскресенье, 9 августа в Белоруссии проходит основное голосование на выборах главы государства. Как сообщает Центризбирком республики, по состоянию на 18:00 проголосовали 79% избирателей

Момент истины настал: Белоруссия выбирает президента © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Голосование кандидатов

Действующий президент Александр Лукашенко исполнил свой гражданский долг на участке №509 Старовиленского избирательного округа Минска, расположенный в Белорусском государственном университете физической культуры, где он традиционно принимает участие в голосовании.

Он прибыл на участок вместе с младшим сыном Николаем, поприветствовал членов избирательной комиссии, предъявил паспорт, расписался в списках избирателей и получил бюллетень. После этого президент сделал свой выбор и опустил бюллетень в урну для голосования.

На традиционной пресс-конференции Лукашенко сделал целый ряд важных заявлений, отметив, в частности, что недооценивать нынешнюю ситуацию нельзя, но и говорить о том, что с завтрашнего дня страна будет втянута в хаос, оснований нет.

Глава государства также дал понять, что не слишком ждет международного признания результатов выборов.

«Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: «Молодцы, белорусы». Политика — это борьба», — считает он.

Президент заверил, что власть в Белоруссии не предпринимала репрессий против своих конкурентов на президентских выборах и не будет.

Лукашенко также подчеркнул, что готов к диалогу с оппонентами, но предостерег их от нарушения законов и организации провокаций. При этом он добавил, что если СМИ будут работать на дестабилизацию Белоруссии, то получат на свои действия «мгновенный ответ».

Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая, которая позиционирует себя как наиболее проевропейский кандидат, выступающий за выход Белоруссии из ОДКБ и денонсацию Союзного договора, пришла на избирательный участок №43, расположенный на улице Чехова в центре Минска.

Политик сообщила, что намерена передать в ЦИК полученные от наблюдателей своего штаба жалобы о нарушениях.

Сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев приехал на избирательный участок в деревне Волчковичи Дзержинского района Минской области на велосипеде вместе со своим сыном.

Политик отметил, что сегодня в стране происходят не выборы, а противостояние старого с новым. Он сообщил, что подаст жалобу, если ЦИК объявит о победе того или иного кандидата по итогам первого тура, поскольку, по его словам, ни один из них не имеет абсолютной поддержки, и поэтому в Белоруссии должен состояться второй тур.

Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская приехала на один из избирательных участков Минска в сопровождении доверенного лица Ольги Ковальковой и пресс-секретаря Анны Красулиной. Около здания сторонники встретили её аплодисментами.

Поддержать Тихановскую на участок прибыла руководитель предвыборного штаба Виктора Бабарико, которому ЦИК страны отказал в регистрации, Мария Колесникова.

Тихановская быстро сделала свой выбор и уехала на машине, пообещав ответить на все вопросы позже. Политик подчеркнула, что очень хотела бы честных выборов, добавив при этом, что воспримет как должное, если победу одержит действующий президент Лукашенко.

Константин Затулин: Лукашенко как беспринципный политик неоднократно шантажировал Россию © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Черечень проголосовал последним из кандидатов в президенты Белоруссии. Политик пришёл на один из избирательных участков в Минске с дочерью и ему пришлось постоять в очереди.

Он выразил мнение, что США и государства Европы не признают результаты президентских выборов в Белоруссии, хотя лично он выступает против западных санкций, которые, по его словам, ударят не только по белорусским властям, но и по белорусским гражданам. Черечень добавил, что в случае проигрыша примет участие в следующих выборах.

Ход выборов

Как уже было сказано, по состоянию на 18:00 общая явка избирателей составила 79% избирателей. По информации ЦИК, в Минске явка составила 62,3%, а в Минской области — 77,93%. Что касается ситуации в других регионах, то в Брестской области проголосовали 84,52% избирателей, Витебской — 80%, Гомельской — 85,98%, Гродненской — 82,41%, Минской — 77,93%, Могилевской — 86,01%.

Глава ЦИК Лидия Ермошина даже посетовала, что на некоторых участках не хватает бюллетеней, поскольку никто не рассчитывал на такую явку. В то же время подчеркивается, что из-за очередей никто не будет продлевать срок голосования.

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов сообщил, что нарушений, ставящих под сомнение легитимность выборов в Белоруссии, нет, однако сокращение поступающей информации из-за плохого интернета в стране ставит под сомнение точность результатов.

Также отмечается, что граждане Белоруссии активно голосуют не только на Родине, но и за рубежом. Находящихся в России, Польше и на Украине белорусов, не пугают часовые очереди. Они готовы ждать столько, сколько потребуется, чтобы выбрать президента своей страны.

Так, перед участком в Варшаве, где граждане Белоруссии голосуют на выборах главы своего государства, скапливалось более тысячи человек. на избирательном участке имеется только одна кабинка и одна урна для голосования.

На входе в посольство у избирателей проверяли документы, а после предлагают продезинфицировать руки. В результате, на голосование человека, который заранее зарегистрировался в списке избирателей, уходит около двух минут, а на человека, который заранее в список внесен не был — от 6 до 10 минут.

При этом участковая избирательная комиссия не предпринимает попыток увеличить скорость голосования, организовать дополнительные кабинки и запускать в посольство не по одному человеку, объясняя это санитарными требованиями, связанными с пандемией коронавируса.

Что касается ситуации в Москве, то голосование в белорусском посольстве проходит активно, из-за большого числа желающих пришлось вдвое увеличить пропускную способность участка, сообщил представитель дипмиссии Олег Мазуро.

К тому же, покинувшая Белоруссию Вероника Цепкало (жена экс-участника президентской гонки Валерия Цепкало) проголосовала на выборах главы государства в Москве.

«Спасибо за фото за мой счет». Как Лукашенко на выборах голосовал © Скриншот с видео Украина.ру

Тем не менее избиратели рады возможности проголосовать на Украине, поскольку, как они считают, их ожидало бы преследование за свои оппозиционные взгляды. Впрочем, подчеркивают участники выборов, решающий выборы сделают именно те граждане, которые сейчас находятся в самой Белоруссии.

Реакция белорусских властей

Еще со вчерашнего дня сообщалось об активных атаках на сайты белорусских государственных органов с внешнего интернет-шлюза, которые шли большую часть голосования. Позже стало известно, что кибератаки были отражены, однако начались проблемы с оборудованием.

Как заверил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, эти атаки не должны сказаться на работе Центризбиркома, и сбоев в работе сайта пока не было замечено.

В свою очередь глава ЦИК Ермошина выступила с целым рядом жалоб на провокации со стороны оппозиции. Граждане, по ее словам, саботируют работу избиркомов, занимая кабинки по полчаса, что привело к большим очередям. Другой провокацией глава ЦИК назвала намеренную порчу бюллетеней.

Также она заявила, что типовых жалоб на выборах президента много, но они формальные и не заслуживают рассмотрения. Однако, по словам главы ЦИК, комиссия оказалась буквально завалена этой работой, особенно учитывая ее минимальный штат.

Акции и задержания

Большой общественный резонанс уже вызвало задержание трех журналистов российского телеканала «Дождь», когда в Минске люди в штатском задержали и увели в неизвестном направлении корреспондентов телеканала Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова.

Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поводом для задержания послужило отсутствие у «Дождя» аккредитации белорусских властей. Дипломат сообщила, что посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев взял под личный контроль эту ситуацию.

В последствии в МИД республики сообщили, что журналисты находятся в одном из РУВД Минска, а в отношении них осуществляются необходимые процессуальные действия. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз считает, что, скорее всего, их попросят покинуть территорию республики.

В свою очередь гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева заявила, что телеканал пока не планирует обращаться в суд из-за задержания журналистов в Минске.

«Нет, мы пока не будем обращаться в суд, мы будем выяснять что, где и когда… Мы запросили аккредитацию несколько недель назад, нам обещали, что ближе к выборам ее дадут, мы прилетели туда, чтобы получить аккредитацию, но аккредитацию так и не получили», — сказала она.

Помимо этого, работающие на месте корреспонденты отмечают, что значительные силы охраны правопорядка стягиваются в центр белорусской столицы. Милиция стоит на перекрестках всех улиц, прилегающих к Дворцу Республики. Сотрудники правоохранительных органов перекрывают проход заборами, в частности, ограничен доступ на Зыбицкую улицу. Во дворах также дежурят милиционеры и люди в штатском с рациями на ремнях.