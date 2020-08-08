Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией ByteDance Ltd, которая владеет популярным видеосервисом TikTok. По сути это почти что запрет сервиса в США и не только. Для мира это может свидетельствовать о повышении ставок в борьбе Китая и США

В четверг 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей для приложения ΤikTok. Согласно этому указу, через 45 дней после его опубликования запрещены любые сделки любого лица в отношении любого имущества, которое находится под юрисдикцией США, с компанией ByteDance Ltd. Последняя и владеет ΤikTok. Удар по «Царьграду». Как США заставляют Россию держать бронепоезд на запаснОм пути © flickr.com, Mark Lovick

«Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (КНР), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения TikTok», — говорится в указе Трампа.

Там же отмечается, что Вооруженные силы США, министерство внутренней безопасности, управление транспортной безопасности уже запретили использование TikTok на федеральных правительственных телефонах.

Этот указ Трампа — не последний шаг к запрету TikTok. Впрочем, у запрета есть альтернатива.

Борьба поколений или государств?

ΤikTok — популярное видеоприложение, при том популярное в первую очередь среди молодежи. В августе количество его пользователей превысило 1 млрд. При этом само приложение появилось в сентябре 2016 года в Китае. Там оно известно под своим первоначальным названием Доуинь. На международный рынок оно вышло 2 августа 2018 года. Примечательно, что 1 млрд пользователей у TikTok без Доуинь. Количество пользователей последнего, как заявлялось в апреле, ежемесячно составляет около полумиллиарда. Важность резерва. На что стоит обратить внимание в преддверии грядущей кибервойны © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Молодежь любит TikTok за формат: короткие видео подходят для того, чтобы подурачиться или максимально сжато донести свою мысль. Можно сказать, что TikTok, это своеобразная помесь Twitter и YouTube. Cогласно данным 2019 года, 43% пользователей приложения от 16 до 24 лет. Данные февраля 2020 года свидетельствовали, что эта возрастная группа составляла около 41%. При этом возраст около 50% всей мировой аудитории ΤikTok ниже 34 лет. При этом возраст 26% пользователей — между 18 и 24 годами.

Поэтому наверняка дальнейшее наступление Трампа на ΤikTok вызовет критику американской молодежи.

В то же время, Трампа, это не очень тревожит. Согласно данным Исследовательского центра Пью, «ядерный электорат» Трампа — люди возрастные: на выборах 2016 года в возрастной категории 50-64 года Трампа поддержал 51% проголосовавших (его соперницу Хиллари Клинтон — 45%), а в возрастной категории 65+ — 53% проголосовавших (Клинтон — 44%). Чем моложе были участники выборов, тем меньше им нравился Трамп. Лишь 40% американцев в возрасте от 30 до 49 лет поддержали Трампа на выборах (Клинтон — 51%). А вот в возрастной категории от 18 до 29 лет отставание Трампа от Клинтон и вовсе было еще существеннее: 28% против 58%.

Так что молодежь — не электорат Трампа. Кроме того, западные политики уже, похоже, поняли, что с молодежью им общий язык найти не удастся. Последняя полу-презрительно называет старших «бумер» (отсылка к названию поколения «бэби-бумеров», родившихся с 1940 по 1959 (по другой теории — 1964) годы).

В 2019 году на весь мир прогремел случай в Новой Зеландии, когда 25-летняя Хлоя Суорбрик - член местного парламента от Партии зеленых — во время своей речи произнесла в адрес старшего коллеги фразу «Окей, бумер».

В соцсетях ее раскритиковали за неуважение, но сама она назвала случившееся «лаконичной шуткой в адрес того, кто смеется над вашим возрастом». Трамп запретит китайское видеоприложение © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк

Впрочем, противники Трампа тоже вряд ли смогут похвастаться безоговорочной поддержкой молодежи: Джо Байден слишком стар, и в отношении его умственных способностей в американском сегменте интернета давно ходят довольно обидные шутки. Впрочем, речь не только об интернете и о шутках. Многих действительно тревожит, насколько способен 77-летний политик управлять сильнейшей страной мира.

В четверг 6 августа Байден даже попал в скандал, связанный с тем, что во время интервью репортер телеканала CBS News Эррол Барнетт спросил политика, проходил ли он тест на когнитивные способности.

В ответ Байден заявил, что это сравнимо с вопросом о том, употребляет ли Барнетт наркотики.

«Какого черта я должен проходить этот тест? Послушай, это то же самое, что сказать: «Ты перед своей передачей проходил тест на прием кокаина или нет? Ты наркоман?» — возмутился кандидат в президенты США.

В общем как борьбу поколений представлять атаку на ΤikTok вряд ли стоит. Рассматривать ее нужно как один из эпизодов необъявленной войны США и Китая. Еще в начале июля госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил: он может порекомендовать использовать TikTok только тем гражданам, кто желает передачи данных о себе «в руки Коммунистической партии Китая».

Спустя месяц — 6 августа — Сенат США единогласно проголосовал за законопроект «Без TikTok на правительственных устройствах», который запретил скачивание TikTok и использование федеральными госслужащими приложения на выданных ведомствами устройствах.

Впрочем, атака на TikTok может быть связана не только с политикой и властью, но и с деньгами

Не бандиты, а благородные пираты

Как ГДР в годы существования СССР был «витриной социализма», так США сегодня — витрина капитализма. Одним из определяющих признаков капитализма является рыночная экономика со свободной конкуренцией. При этом адепты рыночной экономики подчас крайне болезненно относятся к попыткам государства вмешиваться в деятельность рынка. Facebook, нацисты, Сорос и StopFake. Всё в один флакон не уместилось © varta.com.ua

Однако ситуация вокруг TikTok весьма показательна с точки зрения того, что правила обязательны не для всех.

На этой неделе Трамп заявил, что работу TikTok в США прекратят, если до 15 сентября это приложение не продадут американской компании.

«Мы установили дату — примерно 15 сентября, [TikTok] тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно», — заявил Трамп 3 августа.

При этом он отметил, что часть средств от продажи приложения должна пойти в американский Минфин. Также Трамп рассказал, что призывал Microsoft приобрести китайское приложение целиком, а не долю в нем.

Фактически, новым запретом Трамп подталкивает владеющую TikTok китайскую компанию ByteDance к скорейшей продаже своего приложения Microsoft. При этом, как сообщили американские СМИ, цена сделки между двумя компания колеблется от $10 млрд до $30 млрд.

Если сделка состоится, то китайцы должны будут передать американцам коды программирования в течение года. При этом некоторые источники сообщали, что переговоры могут завершиться в течение трех недель.

В общем, при помощи правительственных запретов США буквально заставляют китайцев продать свое приложение под предлогом борьбы со шпионажем.

В Китае уже заявили, что поведение США противоречит всем принципам, приверженность которым декларирует это государство.

«Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание», — представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

МИД КНР охарактеризовал действия США как «политическую манипуляцию», а китайские СМИ сообщили о том, что Китай пойдет на ответные меры.

Впрочем, опасаться давления, замаскированного под политическое, стоит не только китайским компаниям. В среду 5 августа создать «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал открытое письмо, в котором комментировал запрет TikTok в США. В этом письме он среди прочего рассказал о том, что ему поступали предложения продать Telegram.

«Мы не будем заниматься предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией», — подчеркнул он.

Дуров рассказал, что на него выходили с предложениями два фонда, связанные со странами, пытавшимися заблокировать Telegram. В каждом из сообщений фондов утверждалось, что из-за запрета Τelegram скоро перестает работать, поэтому «единственным вариантом остается продать расположенную у них часть компании».

Дуров заявил, что отвечал на письма «как на фото со средним пальцем из 2011 года».

«Я горжусь тем, что мы в Telegram всегда отказывались от предложений продать наши операционные мощности в отдельных странах», — указал он.

Впрочем, вполне возможно, что после TikTok США придут и за мессенджером Дурова. Такая вот рыночная экономика.