Лукашенко пытается делать синхронные шаги навстречу России и Западу, при этом ему всё равно угрожает Майдан в Минске, считают политические эксперты. И опасаться главе Белоруссии нужно не слабой оппозиции, а предателей в своём окружении

На воскресенье, 9 августа, в Белоруссии намечены выборы президента. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам глава государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране.

На этом фоне отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера». Украинские уроки для Лукашенко. Эксперты о выборах и возможности майдана в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Уже 6 августа Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными «боевиками».

В свою очередь российский сенатор Олег Морозов заявил, что Минск теряет статус переговорной площадки по Донбассу, после того как Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили возможную экстрадицию задержанных под Минском россиян в Киев.

Лукашенко пошел в информационный ва-банк

Фактически главной предвыборной речью Лукашенко стало его послание к белорусскому народу и Национальному собранию 4 августа.

С трибуны Лукашенко рассказал о сильном государстве Белоруссии, припугнул «украинским сценарием». Также глава Белоруссии заявил, что «попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна», а «против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии».

Что же касается ранее задержанных в республике россиян, то, по словам Лукашенко, они были якобы специально направлены в Белоруссию, а купленные билеты в Турцию были лишь прикрытием. «Концерта не будет»: Лепс отказался выступать в Белоруссии за день до выборов © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

На неделе же вышло и интервью Лукашенко, которое он дал известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время длительного разговора Лукашенко рассказал о своих украинских корнях, отношениях с Владимиром Путиным, а также дал оценку Владимиру Зеленскому и Ангеле Меркель.

Издание Украина.ру решило подвести промежуточные итоги предвыборной кампании в Белоруссии. Выяснить, с чем главные действующие лица подходят к выборам, а также какую позицию заняли внешние силы — в первую очередь Россия и Запад.

Лукашенко как борец с Россией

Из всех заявлений и действий Лукашенко за неделю можно сделать вывод, что оппозиция в общем-то особо его не волнует. Такое мнение у политолога, обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова.

Оппозицию, поясняет эксперт, Лукашенко «уже элиминировал, так скажем, и маргинализовал, хотя он действительно опасается майдана после выборов. Даже не столько майдана, сколько поддержки этих протестов, беспорядков со стороны Запада».

«Во многом он старается предстать перед Западом борцом с «российской угрозой», с тем чтобы как-то на Западе реагировали более спокойно на все эти протесты и действия белорусской власти.

То есть по большому счету все эти действия и заявления направлены на западную аудиторию, на штатных русофобов европейских и американских. С тем чтобы легитимировать в их глазах, в их СМИ свою власть, как минимум не допустив значительной критики и полного отторжения результатов выборов», — рассказал Корнилов. Владимир Корнилов: Оппозиция в Белоруссии не пользуется широкой поддержкой масс, но мы помним пример Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Не антироссийская, а пробелорусская позиция»

В своих заявлениях Лукашенко дает понять, что внутренние дела в украинско-российско-белорусском треугольнике следует решать самостоятельно, без привлечения Запада. Об этом говорит белорусский политолог, главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант.

«Он считает, что западные политики из чужого мира, при этом пытается соблюсти баланс в отношениях с Россией, Европой и миром, чтобы не потерять позиции на Украине. В общем Лукашенко держит информационную повестку, комментирует активно и эмоционально, выдвигает свои версии происходящего», — пояснил эксперт.

В то же время он не считает, что Лукашенко занял антироссийскую позицию.

«Он делает все, исходя из интересов Белоруссии. Если он видит ущерб этим интересам с какой бы то ни было стороны, он об этом открыто говорит, критикует, полагая, что отношения развиваются в том или ином случае развиваются не в том направлении, которое нужно Белоруссии», — сказал политолог. Алексей Дзермант: Запад формально не признает выборы в Белоруссии, но продолжит коммуникацию с Минском © Facebook, Алексей Дзермант

Параллельное движение: к России и Западу

Сейчас Лукашенко действует в логике действующего президента, который идет на выборы, отмечает политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Глава Белоруссии использует разные способы донесения информации, в частности, интервью Гордону — это попытка мобилизовать аудиторию YouTube, поскольку Гордон — достаточно раскрученный журналист, интервью которого смотрят, который вызывает резонанс.

«Он использует обращение к народу, чтобы мобилизовать свой ядерный электорат. Он делает целый ряд посылов, иногда взаимоисключающих, он запускает целый ряд интриг, потому что вся общественность обсуждает выдаст он, не выдаст «вагнеровцев» Украине, помирится — не помирится с [президентом РФ Владимиром] Путиным и так далее.

То есть есть целый ряд моментов, который показывает, что Лукашенко достаточно искусно использует информационные поводы для того, чтобы создавать информационное поле вокруг себя», — рассказал Бондаренко.

Что касается отношений с Россией и Западой, Лукашенко действует параллельно: делает шаг в одну и шаг в другую сторону, считает эксперт.

«В данной ситуации Лукашенко пытается действовать, как герой известного литературного произведения, который «уважать себя заставил». То есть он пытается создать переговорную площадку и политически делать посылы, что его интересы также необходимо учитывать», - пояснил политолог. Кость Бондаренко: Белорусы должны еще раз посмотреть на новейшую историю Украины, чтобы не повторять наши ошибки © РИА Новости, Нина Зотина

Лукашенко не усвоил уроков Януковича?

Прозападный курс Александра Лукашенко абсолютно точно обозначился еще лет десять назад, если не больше, уверен политолог Ростислав Ищенко. Потому что Лукашенко уже больше десяти лет его администрация поддерживает прозападные НКО.

Пророссийские организации, партии, политики подвергаются у него гонениям, некоторые давно эмигрировали в Россию. Причем это произошло не вчера и не позавчера, есть люди, которые эмигрировали десять и более лет назад, пояснил Ищенко.

«Сейчас Лукашенко вступил в конфронтацию с Россией, но прозападный курс может проходить и с конфронтацией и без нее. Сейчас он решил, что ему выгодна конфронтация», — отметил эксперт.

В то же время, убеждён он, Лукашенко не извлёк никаких уроков из опыта Виктора Януковича, потерявшего власть на Украине. Ростислав Ищенко: Внутрикомандная оппозиция Лукашенко готовит путч под прикрытием майдана © РИА Новости, Нина Зотина

«В Москве понимают, кто победит»

В Москве все понимают, кто победит на выборах в Белоруссии, уверен Владимир Корнилов. Белорусская оппозиция откровенно слаба, но при этом на Западе, как обычно, делают ставку на возможность каких-то потрясений после оглашения результатов выборов.

«Планы [у оппозиции] есть, к определенным акциям они готовятся, как и готовились всегда. Были и более жаркие выборы, и Лукашенко всегда оказывался к ним готовым. Но при этом надо заметить, что всегда в таких ситуациях Лукашенко пользовался поддержкой России. А вот сейчас он сделал несколько иные ставки, и, на мой взгляд, это значительная ошибка, поскольку в некотором роде он повторяет ошибки [экс-президента Украины Виктора] Януковича, которого он тоже упоминал в интервью [Гордону]. И это, конечно же, не самый умный шаг», — заявил Корнилов.

Максимум, на что может рассчитывать альтернативный кандидат Светлана Тихановская — это 15%, уверен Алексей Дзермант. Он прогнозирует, что Лукашенко уверенно победит в первом туре, «но, на мой взгляд, сторонники Тихановской и объединенного штаба не признают выборы».

«Они будут призывать людей выйти на улицу, на площадь и пытаться организовать долгосрочный протест, майданного типа. То есть по сути начать противостояние с властями, не признавая итоги выборов», — сообщил политолог, добавив, что власть будет реагировать жестко. Руслан Бортник: Лукашенко учел опыт Майдана и будет действовать значительно жестче Януковича © Facebook, Ruslan Bortnik

Майдан возможен, если активизируются «предатели»

Белорусская оппозиция может рассчитывать только на Майдан, говорит Ростислав Ищенко. И то без особых перспектив, потому что даже если случиться так, что Майданом свергнут Лукашенко, то не для Тихановской, поясняет политолог.

«Итог любого майдана зависит не от того, сколько тысяч человек вы вывели на улицы — во Франции выходят миллионы, а Макрон даже не замечет, — а от предательства внутри самой команды власти.

Безусловно, предатели у Лукашенко есть. Вопрос заключается только в том, решат ли они, что удобный момент свергать Лукашенко с помощью майдана наступил уже сейчас, или они попугают его майданом, но добивать не будут.

От этого и зависит судьба белорусского майдана. А белорусская оппозиция может вывести на улицу значительно больше людей, чем пять лет назад, но это не заявка на результат», — заявил Ищенко. Евгений Копатько: Какую игру ведет Лукашенко и как Россия должна реагировать? — видео

Что касается позиции России, политолог уверен: Москва совершенно очевидно не делает ни на кого ставку. Она не поддерживает ни Лукашенко, ни оппозицию: «Россия решила посмотреть, как они будут между собой бороться, потому что и оппозиция там явно прозападная, и Лукашенко явно не пророссийский».

Запад же, прогнозирует Ищенко, будет умеренно словесно поддерживать оппозицию.

«Если говорить о традиционном Западе, Соединенных Штатах, Франции, Германии, то они постараются избегать слишком активного вмешательства.

На словах они оппозицию будут поддерживать, будут делать заявления и так далее, они их уже делают. В общем-то и по делу, потому что Лукашенко нагло пересажал наиболее сильных кандидатов. Учитывая, что это ребята прозападные, Западу как-то не комильфо молчать.

Но серьезного вмешательства, организационной и финансовой поддержки не будет. Максимум, кто будет поддерживать антилукашенковские силы, — это Польша», — сообщил эксперт.