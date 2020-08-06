Рано утром 6 августа в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту вылетел четвертый самолет МЧС России. Взрыв прогремел вечером 4 августа. По данным Минздрава Ливана, погибли 137 человек, более 5 тысяч были ранены, еще десятки человек пропали без вести. Без жилья остались 300 тысяч человек

Вечером во вторник, 4 августа, в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. В результате погибли 137 человек, среди которых был и генеральный секретарь ливанской христианской партии «Катаиб» Низар Наджарян. Более 5 тыс. человек получили ранения, 300 тыс. жителей Бейрута остались без крова над головой.

​Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0

​Первоначально высказывались различные предположения о причине взрыва. Подозревали даже Израиль, который якобы нанес удар по складу «Хезболлы». Но Израиль отрицает факт удара, а «Хезболла» — наличие своего склада в порту. Многих ввели в заблуждение слова президента США Дональда Трампа, заявившего об атаке на Ливан. Взрыв в Бейруте: уроки для Одессы © REUTERS, Mohamed Azakir

«Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва», — отметил Трамп на пресс-конференции 4 августа.

Однако через день он был вынужден изменить свою точку зрения. Как заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Селитру в склад перегрузили с судна Rhosus, которое в Бейруте задержали в 2013 году.

Среди украинских моряков у этого судна была плохая слава и до взрыва в Бейруте.

Корабль с плохой репутацией

В конце июня — начале июля 2014 года, когда в Донбассе вовсю шли боевые действия, в шквале новостей с фронта затерялись новости из Ливана, где вот уже семь месяцев в своеобразном плену находились украинские моряки. Круче, чем у Сомали. Что происходит в Гвинейском заливе

«Я, Прокошев Борис Николаевич, работаю капитаном на теплоходе Росус под молдавским флагом, который сейчас находится в ливанском порту Бейрут. C 3-го октября прошлого года, фактический хозяин, гражданин России Гречушкин Игорь из г. Хабаровска, ныне проживающий на Кипре, моб. телефон: +35799581395, не платит экипажу зарплату. Но кроме невыплаты зарплат, у меня ещё одна беда происходит попутно.

У меня закончился контракт. А уехать домой я не могу, как и остальные оставшиеся члены экипажа 3 человека: cтарший механик Лупол Валерий, 3-й механик Головёшкин Андрей, и боцман Мусинчак Борис — граждане Украины, также из Одессы. Наше судно находится в Ливанском порту Бейрут вот уже семь месяцев. Экипаж, видя, что судовладелец не платит зарплату, забастовал с просьбой отправить всех домой. Судовладелец согласился отправить всех домой, но без замены экипажа. Однако портовые власти отпустили домой только шестерых из 10 человек.

Хозяин Гречушкин Игорь фактически бросил судно и оставшийся экипаж. Денег на содержание экипажа не даёт совсем, полностью лишил судно какой либо связи (телефон, интернет, инмарсат, и тому подобное)», — писал в письме, направленном в фонд помощи моряков «Ассоль», капитан судна.

Как сообщал сам фонд, первоначально на судне было восемь украинских моряков. Но пятерых из них благодаря усилиям украинского консула удалось вернуть на Родину в конце 2013 года. Остальные трое остались вместе с капитаном — гражданином РФ.

Если бы Прокошев и его команда до того, как вербоваться на судно, изучили отзывы других моряков о Rhosus, они вряд ли бы подписались на такой рейс.

«Внимание всем судно Rhosus IMO8630344 не выплачивают з/п или частично выплачивают через время!» — еще в 2012 году на форуме «Мореход» сообщал один из пользователей.

Его слова подтверждал другой моряк.

«Я работал на этой «галере» вторым помощником капитана. Слава Богу, что контракт доработал и все позади… Судно в ужасном состоянии. Одна РЛС не работает вообще, другое не сообщено ГК и не отображает даже пеленги, только КУ, естественно ни о каких АРПА или банальном CPA, TCPA речь не идет. GMDSS не работает, постоянные проблемы с главным, проходили Босфор на 3 узлах! Я уже не буду говорить о состоянии крышек, которые открывают всем экипажем по часу. Условий для проживания нет никаких вообще! Кормят, чем попало, давали по 1 куску хлеба на брата. Зарплату выплатили только когда закончился контракт, а так сидели без денег все время. З.п. выдавали наличкой — никаких переводов. Судовладелец, если можно его так назвать — урод моральный, деньги за билеты не вернули», — указывал он.

Еще один пользователь передавал тем, кто на судне, привет и называл его «Росус-кровососус». Неспокойный залив и непростой танкер. Что произошло с украинскими и российскими моряками у берегов Африки © MarineTraffic

В общем, Прокошеву и его команде не повезло в 2013 году оказаться на том еще судне.

Нелегкая судьба моряка

После взрыва в Бейруте журналисты издания «Сибирь. Реалии» нашли капитана Прокошева, и он рассказал, как с оставшимися украинцами выбрался из Ливана.

«Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать», — рассказал Прокошев.

По словам Прокошева, судно арестовали за неуплату портового сбора, хотя его предшественник рассказал, что в Батуми судовладельцу заплатили $1 млн за перевозку груза.

Позже оказалось, что и судовладельца, и купившую селитру компанию из Мозамбика, судьба судна и груза не интересует. Кстати, само судно, по словам Прокошева затонуло два-три года назад. Украинские моряки в заложниках у пиратов и короновируса © marinetraffic.com

«У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать», — отметил он.

Взрыв, который прогремел в Бейруте вечером 4 августа, был слышен на Кипре — там, где и проживает судовладелец — гражданин России Гречушкин.

«Услышали» взрыв и на Украине. В очередной раз перед украинскими моряками встал вопрос о безопасности их работы. И связано это было не только с судном Rhosus. В украинских СМИ появилась информация, что в порту Бейрута находилось два судна из Мариуполя с украинскими экипажами.

«В порту Бейрута в момент взрыва было два судна с украинскими экипажами. Один — под флагом Сьерра-Леоне, а второй — Коморских островов, но экипажи там наши. Вышли из Мариуполя, везли зерно. Есть информация, что вроде как одно судно вышло из порта Бейрута. Со вторым — «Моро Стар» — пока нет связи. Видимо, после ударной волны есть проблемы с интернетом, а на судне и так связь не всегда хорошая. Сутки непонятно, где они сейчас находятся. Хотелось бы, чтобы они не попали под ударную волну. Вроде говорят, что они должны были уйти, но точной информации нет», — рассказала в комментарии изданию «Страна» председатель наблюдательного совета благотворительного фонда помощи морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант.

В ответ украинские дипломаты заявили, что работают над ситуацией. Светлана Фабрикант: Бандиты напали на моряков, так как знали, что на судне украинцы и русские, и поэтому "обратки" не будет © Из личного архива Светланы Фабрикант

«Мы пытаемся разыскать информацию. Пока это довольно непросто, потому что многие органы власти ливанской до сих пор парализованы. Особенно те, которые находятся недалеко от морского порта, от эпицентра взрыва. Пока есть информация о том, что пострадал серьезно корабль ООН, там действительно есть проблемы с моряками. Что касается наших граждан, касательно наших моряков информации нет. Если она появится, конечно, сразу будем сообщать об этом», — сообщил в эфире телеканала «Украина 24» посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

На настоящий момент никаких дополнительных вестей о судьбе украинских моряков в Бейруте нет.