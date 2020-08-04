Во вторник, 4 августа, на брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал, как Киев отказывается от своих обязательств по Минским соглашениям. Также дипломат пояснил, должна ли Украина выполнять положения документа, если Леонид Кучма подписал его в статусе второго президента страны

27 июля Киев и народные республики Донбасса договорились полностью прекратить огонь и ввести дополнительные меры по обеспечению перемирия, которое будет действовать до полного урегулирования конфликта, однако обстрелы в регионе не прекратились.

На онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» постоянный представитель РФ при ОБСЕ — специальная мониторинговая миссия наблюдает за соблюдением перемирия в Донбассе — Александр Лукашевич рассказал, какова обстановка в регионе и стоит ли ждать наступления мира в ближайшее время.

Хрупкий мир на Украине

По словам дипломата, украинский сюжет занимает одно из центральных мест в повестке дня ОБСЕ. Хотя это локальный конфликт, тем не менее, на нём сконцентрировано внимание западного сообщества.

Он напомнил, что бессрочное перемирие было объявлено в прошлом году с 21 июля, и именно тогда появился дополнительный набор мер, который был объявлен участниками этого конфликта — Киевом, Донецком и Луганском — и главными участниками переговоров в Минске. Но, к сожалению, все эти меры носили декларативный характер и не были уточнены механизмы их реализации. Это удалось сделать только в этом году, и это действительно большой шаг на пути к прекращению кровопролития в Донбассе.

«Насколько эффективными окажутся эти меры, будет зависеть от того, как Киев, Донецк и Луганск отнесутся к их выполнению. Если взять отношение украинского политического руководства к этим мерам, президент Зеленский настаивает, чтобы эти дополнительные меры подписали ещё и лидеры «нормандской четвёрки». Это оставляем на совести президента Украины.

Далее следуют заявления о том, что всё зависит от России, но ведь в самих этих мерах указано, кто их должен выполнять — «подписание и введение в действие с 00:00 часов по киевскому времени 27 июля 2020 года руководством Вооружённых Сил Украины и руководством вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей и соблюдение на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта».

Когда зачитываешь эти документы, в зале тишина, комментарии отсутствуют, но, позвольте, господа, если вы публично заявляете, что Россия должна выполнять эти меры, приведите конкретные факты. Да, Россия подписалась как содействующая сторона, как и ОБСЕ, которая будет содействовать сторонам в выполнении этих соглашений равно как и в Комплексе мер, который служит основой политического урегулирования конфликта на Украине», — заявил Лукашевич.

В последнее время всё чаще украинские политики начали говорить, что Минские соглашения устарели, не соответствуют нынешним реалиям. Например, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе Алексей Резников назвал документ никчёмным. Украинские политики призывают либо пересмотреть соглашения, либо вовсе их денонсировать.

Более того, даже президент страны Владимир Зеленский говорил о возможности разработки некоего плана Б для прекращения конфликта на юго-востоке. Транзит - в Париж через Берлин. Как Киев хоронит Минские соглашения © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Хочется узнать, а что это за планы Б, если не политическое урегулирование? Возникает большой соблазн подумать о силовых сценариях, которые не сбрасывает со счётов военное руководство Украины.

Заявления украинских политиков о том, что Минские соглашения надо переписать и придумать другие параметры урегулирования, где фигурировало бы как главный факт урегулирование Россией, из области политических хотелок. Есть конкретные параметры этого урегулирования, которые зафиксированы в Комплексе мер, а его поддержал резолюцией Совета Безопасности ООН, и это уже не просто политическая декларация, это международно-правовой акт, который должен выполняться сторонами-участницами конфликта на Украине — Киевом, Донецком и Луганском. Прежде всего, конечно, Киевом как государствообразующим субъектом международных отношений и субъектом этого Комплекса мер. Естественно, Донецк и Луганск также ответственны за свою часть договорённостей», — подчеркнул Лукашевич.

Выполнять или не выполнять — вот в чём вопрос

Ранее в интервью изданию Украина.ру ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский связал пробуксовку в выполнении Минских соглашений украинскими властями с самим текстом документа: «Формально Киев нигде не обязывался соблюдать этот документ. Под «Минском-1» и «Минском-2» не стоят подписи официальных лиц Украины. Эти соглашения, в том числе Комплекс мер, подписал в личном качестве Леонид Кучма как второй президент Украины, а Украина как государство не обязана соблюдать те договора, которые Кучма подписал в личном качестве. У него на переговорах был мандат спецпредставителя Киева, однако он подписывал соглашения не в этом статусе. Так что юридических обязательств Украины в части Минских соглашений действительно нет».

Александр Лукашевич на онлайн-брифинге по просьбе корреспондента издания Украина.ру прояснил этот юридический аспект.

«Я категорически не согласен с этим и приведу конкретную аргументацию. Господин Кучма в своём качестве руководителя украинской делегации до последнего времени представлял правительство Украины, мандат был выдан президентом Зеленским, до этого он имел мандат от Петра Порошенко. Так что он не частное лицо — он представляет Украину, поэтому его подпись свидетельствует о том, что Украина взяла на себя обязательство выполнять эти параметры, в том числе по Комплексу мер», — ответил дипломат. Бывший премьер Украины согласился присоединиться к контактной группе по Донбассу © Daniel Tokarets / flickr

Лукашевич обратил внимание на действия так называемой усиленной команды, которая пришла в Контактную группу и начала вести там очень странные политические игры, отказываясь от своих обязательств. Отказываясь в том числе и по решениям самой Контактной группы, равно как от своих обязательств в рамках Комплекса мер.

По словам дипломата, это очень настораживает, потому что есть обязательства, которые зафиксированы на бумаге, на высшем уровне, которые подтвердила и «нормандская четвёрка». Но сроки давно вышли.

«И если спросить, почему не выдержаны те параметры, которые заложены в этих совместно согласованных итогах парижского саммита, очень трудно найти логические рассуждения. По крайней мере, дополнительные меры, которые по сути стали первым поручением лидеров «нормандской четвёрки», уточнить через решения Контактной группы этот Комплекс мер всё же удалось сформулировать на бумаге и подписать. Это весьма важно для того, чтобы точно понять, что в принципе стороны должны быть настроены на прекращение этого кровопролития», — добавил постпред РФ при ОБСЕ.

А что скажет ОБСЕ?

Лукашевич отметил, что с введением дополнительных мер по установлению перемирия в Донбассе повышается роль СММ ОБСЕ — и с точки зрения её мандата, и с точки зрения полномочий, которые она получила в рамках решений Контактной группы в Минске. Это чёткое отслеживание нарушений, порядка соблюдения сторонами режима прекращения огня. Переговоры по Донбассу сорваны. Война до победного конца? © Скриншот из видео Украина.ру

«Однако здесь вновь появляются попытки по-иному трактовать мандат так, что типа мы только наблюдаем и смотрим за тем, что возможно в условиях продолжающегося противостояния, что не соответствует мандату — в нём чётко прописано «установление фактов нарушений, верификация режима прекращения огня», то есть кто стрелял.

Многочисленные доклады СММ сложно прочитывать с точки зрения понимания ситуации — кто же всё-таки нарушитель, где больше нарушений, фиксация направления огня. Кто-то что-го где-то слышал, наверно, оттуда прилетело — это не работа по выполнению мандата, должно быть чёткое установление, откуда кто стрелял из какого типа вооружений, и насколько он подпадает под Минские соглашения. Такого рода работа, к сожалению, СММ не в полной мере выполняется», — заявил дипломат.

Тем не менее, как отметил российский постпред, СММ ОБСЕ отслеживает перемещение тяжёлых вооружений ВСУ из тыловых позиций к линии соприкосновения по железной дороге. Например, 31 июля на станции Рубежное в Луганской области наблюдатели обнаружили эшелон с 22 тяжёлыми танками Т-72.

«Когда мы спрашиваем украинских представителей, зачем это делается, идут рассуждения типа это всё российская пропаганда, и ничего подобного не происходит, но когда идёт фиксация СММ, очень трудно отвергать эти факты», —сказал Лукашевич. Кравчук назвал условие сдвига с мертвой точки переговоров о Донбассе, которое вряд ли выполнится © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также привёл статистические данные, предоставленные ОБСЕ, о ситуации в Донбассе: после 27 июля количество обстрелов резко снизилось, но отдельные случаи всё же фиксируются — таковых миссия насчитала 225; за всё время конфликта на Украине было более 20 перемирий, и СММ зафиксировала более 250 тысяч их нарушений.

«Вроде бы замелькала какая-то перспектива разрядки, но всё будет зависеть от того, как на деле будут выполняться эти договорённости. О том, как Киев относится к своим международно-правовым и международным обязательствам, в том числе по урегулированию конфликта, мы прекрасно знаем, поэтому у меня нет серьёзной убеждённости, что это перемирие продержится долго. Я бы очень хотел ошибиться», — подытожил дипломат.