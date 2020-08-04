Лукашенко уже зачистил всё пророссийское поле в Белоруссии, а теперь пытается посылать Западу сигналы, говорят политэксперты. В то же время для России важно не повторить «украинских ошибок» в отношении Минска

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пройдут выборы президента. По стране уже прокатилась волна акций протеста, а президент Александр Лукашенко заявил о готовящихся массовых беспорядках. Их, по словам главы государства, готовят и оппозиционеры, и внешние силы. В ответ оппозиция обвиняет власть в нагнетании обстановки в стране.

Ситуация в Белоруссии накалена до предела. Всё это напоминает события 2004 и 2013-2014 годов на Украине.

На этом фоне отношения между Россией и Белоруссией вступили в полосу очередного кризиса после того, как 29 июля белорусские силовики задержали 33 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к полумифической «ЧВК Вагнера». "Мягкий" Запад и благодушный Восток. Почему белорусская оппозиция отреклась от пророссийского электората? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Россиян подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов. Российская сторона отвергает обвинения в участии своих граждан во внутриполитических процессах в Белоруссии накануне выборов главы государства.

В то же время Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства.

О ситуации в Белоруссии накануне выборов президента изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Провокация, постановка и спектакль»

Задержания россиян в Белоруссии — это провокация, постановка, спектакль, который осуществлен в рамках предвыборной кампании действующего президента Александра Лукашенко. Такое мнение у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько.

По его словам, чтобы поднять свой рейтинг в западных областях среди националистически настроенной части населения или по крайней мере среди той части населения, для которой интеграция с Россией не является основной ценностью, Лукашенко пошел на эту провокацию.

«А также для того, чтобы убедить Запад в том, что он готов идти против России и что он готов идти на достаточно резкие, радикальные шаги вплоть до ареста российских граждан и даже возможной их выдаче Украине», — сказал политолог. Богдан Безпалько: Задерживая граждан России, Лукашенко приглашает Запад потанцевать © РИА Новости, Нина Зотина

Он напомнил, что «множество людей сидит в СИЗО», включая основного кандидата и претендента в президенты Виктора Бабарико, также в СИЗО находится Тихановский — супруг Светланы Тихановской, которая сейчас является уже по сути единственным альтернативным кандидатом Александру Лукашенко.

Безпалько допускает, что задержанные в Белоруссии россияне будут использоваться для шантажа России и требований скидок на углеводород.

«Лукашенко сейчас тем и токсичен, что он становится непредсказуемым, он может нарушить любые договоренности. И в России все это воспринимается достаточно серьезно, и президент России Владимир Путин собирал Совет национальной безопасности по этому поводу», — заявил политолог.

В целом же, по словам Безпалько, главным адресатом происходящего является Запад: Лукашенко дает сигнал, приглашает их потанцевать. Потому что совершать подобного рода антироссийские шаги выгодно прежде всего коллективному Западу, который пытается сдерживать Российскую Федерацию как геополитического конкурента.

«Лукашенко зачистил пророссийское пространство»

Лукашенко уже испортил отношения с Россией, считает политолог Дмитрий Болкунец. За два месяца глава Белоруссии предпринял дерзкие шаги и в части захвата российской собственности в виде банка, и в части этой провокации (задержания 33 россиян). Дмитрий Болкунец: Россия понимает, какие настоящие рейтинги у Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я считаю, что если Александр Лукашенко действительно не хочет портить отношения с Россией, должен публично выступить по радио и телевидению, принести извинения за эту историю и назначить какую-то комиссию для расследования этих провокаций или недоразумений», — сообщил эксперт.

В то же время Болкунец предполагает и надеется, что после 9 августа эти скандалы будут прекращены.

Примечательно, что, по словам политолога, Лукашенко зачистил в Белоруссии пророссийское пространство уже много лет назад: там нет ни одной политической силы, и ее не будет ни с Лукашенко, ни после Лукашенко.

«Некоторые в России говорят, что те, кто выходит на протестные митинги в Белоруссии, якобы враги России. Нет. Это жители Беларуси, которые хотят честных выборов и выступают за сменяемость власти. Их не надо бояться. Они живут в Беларуси и хотят, чтобы власть в Беларуси менялась, а им этого не дают», — пояснил Болкунец.

Также важно, что никакой поддержки Кремля в этот раз Лукашенко на выборах не получил, подчеркнул эксперт. Кремль занял выжидательную позицию.

Для России важно не повторить «украинских ошибок»

Политолог Алексей Кочетков также считает провокацией задержание 33 россиян в Минске. Он подчёркивает, что Россия должна занять максимально жесткую позицию. Алексей Кочетков: Россия в Белоруссии не должна совершить те ошибки, которые были у нее в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Это недопустимо. Если мы уже не союзники, должны быть прямые последствия. Шутки допустимы до определенного предела, но с какого-то момента шутки заканчиваются. Тем более когда речь идет о живых людях, причем о достойных людях», — сказал эксперт.

По мнению Кочеткова, Россия не должна повторять украинских ошибок «в плане признания того, кого нам не очень хочется признавать».

«Нарушения имеют место быть? Значит, нужно открыто говорить об этом. Мы не должны поддаваться на спекуляции, что, мол, если не победит Лукашенко, то придут западники», — отметил политолог.

«Западная» схема Лукашенко

Дмитрий Абзалов: Белоруссию пригласили, как и Украину, в "Люблинский треугольник" - играть против России © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрия Абзалова, схема действий Лукашенко выглядит примерно так: показать «руку Москвы» и таким образом попытаться отбиться от европейских санкций, которые могут пойти после президентской кампании, а такие сигналы уже были, и, что самое важное, добиться отмены персональных санкций американских, которые давно лежат на семье Лукашенко.

«Переговоры по этому вопросу шли по закрытым каналам, [госсекретарь США Майкл] Помпео приезжал в Белоруссию. Так что Лукашенко просто пытается разыграть антимосковскую карту с целью получить серьезный инструмент для давления на протесты, которые пройдут после президентской кампании», — считает эксперт.

Плюс ко всему у Лукашенко тяжелая экономическая ситуация, поэтому это попытка разыграть эту историю в расчете на внешнюю поддержку, добавил Абзалов.

Впрочем, несмотря ни на что, Европейский союз вряд ли признает выборы, говорит политолог.