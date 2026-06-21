https://ukraina.ru/20260621/kharkov-pod-udarom-geran-raznesla-sklad-vsu--novosti-svo-1080457761.html

Харьков под ударом, "Герань" разнесла склад ВСУ — новости СВО

Харьков под ударом, "Герань" разнесла склад ВСУ — новости СВО - 21.06.2026 Украина.ру

Харьков под ударом, "Герань" разнесла склад ВСУ — новости СВО

Несколько взрывов прогремело в Харькове. Под бомбовым ударом оказался ближайший северо-западный пригород — Дергачи. Из города сообщают об исчезновении электричества в некоторых районах. Об этом 21 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-21T15:52

2026-06-21T15:52

2026-06-21T15:52

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Также сообщается, что ударом "Герани" уничтожен склад с FPV-дронами ВСУ на окраинах Запорожья. О других новостях к этому часу: 🟥 На Ореховском направлении зафиксировано изменение линии фронта у Новоданиловки — данные "DivGen". 🟥 В Запорожской области на трассе Р-280 осколками сбитого БПЛА повреждён рейсовый автобус "Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. 🟥 В Красной Яруге Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал частный дом. Ранен мирный житель.Ранее 21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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спецоперация, харьков, умань, россия, вооруженные силы украины