Харьков под ударом, "Герань" разнесла склад ВСУ — новости СВО
Несколько взрывов прогремело в Харькове. Под бомбовым ударом оказался ближайший северо-западный пригород — Дергачи. Из города сообщают об исчезновении электричества в некоторых районах. Об этом 21 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Также сообщается, что ударом "Герани" уничтожен склад с FPV-дронами ВСУ на окраинах Запорожья.
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🟥 На Ореховском направлении зафиксировано изменение линии фронта у Новоданиловки — данные "DivGen".
🟥 В Запорожской области на трассе Р-280 осколками сбитого БПЛА повреждён рейсовый автобус "Мелитополь — Кирпичное — Фруктовое". Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
🟥 В Красной Яруге Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал частный дом. Ранен мирный житель.
Ранее 21 июня телеграм-канал "Украина.ру" сообщил о взрывах в Умани Черкасской области, а также о других событиях военной обстановки. Подробнее в материале ВС РФ наносят удары по Умани. Новости СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня
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