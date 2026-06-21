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Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет

Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет - 21.06.2026 Украина.ру

Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет

Тегеран не будет вести дальнейшие переговоры с Вашингтоном без прекращения огня в Ливане. Об этом 21 июня сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник

2026-06-21T15:11

2026-06-21T15:11

2026-06-21T15:11

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"Если преступления Израиля в Ливане продолжатся, никаких переговоров по другим вопросам вестись не будет", — приводит агентство слова источника. В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке должны начаться технические переговоры Ирана и США при посредничестве Пакистана и Катара. Ожидается, что они пройдут в закрытом формате. Однако Тегеран ставит жёсткое условие: сначала — прекращение огня, потом — дипломатия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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