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Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет
Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет - 21.06.2026 Украина.ру
Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет
Тегеран не будет вести дальнейшие переговоры с Вашингтоном без прекращения огня в Ливане. Об этом 21 июня сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник
2026-06-21T15:11
2026-06-21T15:11
2026-06-21T15:11
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"Если преступления Израиля в Ливане продолжатся, никаких переговоров по другим вопросам вестись не будет", — приводит агентство слова источника. В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке должны начаться технические переговоры Ирана и США при посредничестве Пакистана и Катара. Ожидается, что они пройдут в закрытом формате. Однако Тегеран ставит жёсткое условие: сначала — прекращение огня, потом — дипломатия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, тегеран , ливан, переговоры, израиль
Новости, Иран, США, Тегеран , Ливан, переговоры, Израиль
Иран назвал условие, без которого диалога с США не будет
Тегеран не будет вести дальнейшие переговоры с Вашингтоном без прекращения огня в Ливане. Об этом 21 июня сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник
"Если преступления Израиля в Ливане продолжатся, никаких переговоров по другим вопросам вестись не будет", — приводит агентство слова источника.
В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке должны начаться технические переговоры Ирана и США при посредничестве Пакистана и Катара.
Ожидается, что они пройдут в закрытом формате. Однако Тегеран ставит жёсткое условие: сначала — прекращение огня, потом — дипломатия.
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