Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье - 21.06.2026 Украина.ру
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Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье
Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье - 21.06.2026 Украина.ру
Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье
В Приморском крае пропал вертолёт Robinson R-44, выполнявший лесоавиационные работы. Об этом 21 июня сообщает Восточное МСУТ СК России
2026-06-21T15:00
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Воздушное судно вылетело из посёлка Терней в направлении села Единка — самого отдалённого населённого пункта Приморья. В назначенное время экипаж на связь не вышел, его местонахождение не установлено. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем смерть двух и более лиц. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, приморье, россия, ск рф
Новости, Приморье, Россия, СК РФ

Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье

15:00 21.06.2026
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
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В Приморском крае пропал вертолёт Robinson R-44, выполнявший лесоавиационные работы. Об этом 21 июня сообщает Восточное МСУТ СК России
Воздушное судно вылетело из посёлка Терней в направлении села Единка — самого отдалённого населённого пункта Приморья. В назначенное время экипаж на связь не вышел, его местонахождение не установлено. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель.
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем смерть двух и более лиц. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июня
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