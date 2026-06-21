https://ukraina.ru/20260621/vertolt-robinson-propal-s-radarov-v-primore-1080456914.html

Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье

Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье - 21.06.2026 Украина.ру

Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье

В Приморском крае пропал вертолёт Robinson R-44, выполнявший лесоавиационные работы. Об этом 21 июня сообщает Восточное МСУТ СК России

2026-06-21T15:00

2026-06-21T15:00

2026-06-21T15:00

новости

приморье

россия

ск рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/15/1080456795_0:64:1296:793_1920x0_80_0_0_d2ebec80d9749b0f6bb0ccb6c9dfdace.png

Воздушное судно вылетело из посёлка Терней в направлении села Единка — самого отдалённого населённого пункта Приморья. В назначенное время экипаж на связь не вышел, его местонахождение не установлено. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем смерть двух и более лиц. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

приморье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, приморье, россия, ск рф