Вертолёт Robinson пропал с радаров в Приморье
В Приморском крае пропал вертолёт Robinson R-44, выполнявший лесоавиационные работы. Об этом 21 июня сообщает Восточное МСУТ СК России
Воздушное судно вылетело из посёлка Терней в направлении села Единка — самого отдалённого населённого пункта Приморья. В назначенное время экипаж на связь не вышел, его местонахождение не установлено. На борту находились пилот и лётчик-наблюдатель.
По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полётов, повлёкшем смерть двух и более лиц. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку. Ведутся поисково-спасательные мероприятия.
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