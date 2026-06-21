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В Крыму прекратили продажу топлива для физических и юридических лиц

В Крыму прекратили продажу топлива для физических и юридических лиц - 21.06.2026 Украина.ру

В Крыму прекратили продажу топлива для физических и юридических лиц

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём канале на платформе "Макс" объявил о полной приостановке отпуска топлива на всех автозаправочных станциях полуострова с 9:00 21 июня

2026-06-21T15:01

2026-06-21T15:01

2026-06-21T15:01

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сергей аксенов

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В Крыму введены серьёзные ограничения на продажу топлива. Как сообщил в своём канале на платформе "Макс" глава республики Сергей Аксёнов, с 9:00 21 июня на всех крымских АЗС прекращён отпуск топлива."Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц", — написал Аксёнов.Уточняется, что теперь топливо будет доступно исключительно для государственных служб. О дальнейших решениях власти сообщат дополнительно.Ранее власти Севастополя и Крыма объясняли дефицит топлива проблемами с логистикой. В начале июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом находятся высоко на повестке дня, и власти всех уровней работают над их решением.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский МИД пригрозил Польше, обстрелы и налёты. Хроники событий на 13:00 21 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, крым, севастополь, дмитрий песков, мид, украина.ру, сергей аксенов