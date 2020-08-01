На онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» руководитель польской общественной организации «Содружество Kursk» Ежи Тыц и публицист Матеуш Пискорский объяснили, зачем руководство Польши сочиняет альтернативную историю и как события времён Второй мировой войны воспринимают их соотечественники

Польские власти на протяжении последних лет ведут борьбу с памятниками советским солдатам, погибшим при освобождении страны во время Второй мировой войны (в тех боях пали более 600 тысяч воинов), в соответствии с законом о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования.

Комментируя демонтаж очередного монумента, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила: «Польше продолжают позорную войну с советскими памятниками, старательно увеличивая и без того колоссальный ущерб, нанесённый российско-польским отношениям. Польские власти выходят за границы поведения цивилизованных государств».

Ничего святого

Войну против памятников советским воинам ведёт не только руководство страны, но и вандалы. В ночь с 29 на 30 июля в городе Легница на западе Польши неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского, которая была частью открытой экспозиции музея, расположенного там. Позже полицейские обнаружили скульптуру на одной из улиц города, но без головы. Правоохранительные органы и посольство РФ в Польше выясняют обстоятельства происшествия. В этом случае историков поражает, что в качестве объекта атаки вандалы выбрали памятник человека, который был маршалом не только СССР, но и Польши, после Второй мировой войны он был министром обороны республики, к тому же он уроженец Варшавы.

В ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» на тему «Памятники советским воинам-освободителям: реальная ситуация. К 75-летию Победы» руководитель польской общественной организации «Содружество Kursk» Ежи Тыц рассказал историю этого памятника. В 1990-х годах поляки хотели его уничтожить, но обычный бывший солдат войска польского спас его и установил у себя в усадьбе как памятник, где он и простоял много-много лет, но в этом году по просьбе властей Легницы подарил памятник обратно, так как на городском кладбище строили мемориал советским солдатам. Марек Халупка, спасший польско-советский памятник: «Поляки никогда не забудут, кто освободил нашу страну от фашизма» © Олег Хавич

«Конкретно в этом случае, я думаю, причастны обычные воры, которые хотели порезать памятник на кусочки и продать как цветной металл на металлолом, но причина всего этого другая — это позиция действующих властей и президента Польши, а также предыдущих властей, которые вели себя аналогично. Они виновны в том, что случилось с памятником маршалу Рокоссовскому, потому что они довели антироссийскую риторику до такого уровня, что люди, ничего не боясь, лезут на кладбище, снимают большой памятник, рубят его и хотят просто продать, потому что знают, что их искать не будут, а даже если полиция их найдёт, то прокурор, скорее всего, не предъявит обвинение, а даже если найдётся один справедливый прокурор и вынесет ему приговор, то суд всё равно его оправдает. Я не помню за все годы существования нашей организации, а это 12 лет, чтобы кого-либо суд наказал. Так что я предлагаю президенту и министру иностранных дел Польши: «Товарищи, надо сброситься и на эти деньги заказать либо новый памятник, либо этот надо починить», — заявил Тыц.

В свою очередь, польский политик и публицист Матеуш Пискорский обратил внимание на реакцию пользователей польского сегмента интернета на осквернение памятника маршалу Рокоссовскому. По его словам, есть те, кто отреагировал одобрительно, но были и те, кто выступает в защиту памятника, некоторые даже призывали к обезглавливанию лиц, причастных к воровству.

«Никто, конечно, не ведёт никаких социологических исследований, но на мой личный взгляд, около 70% поляков, которые оставляют свои комментарии, всё-таки придерживаются цивилизованной точки зрения и выступают с резким осуждением подобных актов вандализма и воровства. Кто-то потом наверняка скажет, что это члены «фермы троллей», но я знаю, что это настоящие поляки, которые выражают свои настоящие эмоции и отношение к событиям в Легнице», — подчеркнул эксперт.

Причины переписывания истории намного глубже, чем кажется

Пискорский подчеркнул, что все последние случаи осквернения и демонтажа памятников, связанных с советским периодом, — это последствие исторической политики (само это понятие противоречит основам истории как науки), которую польские власти начали в 1990-е годы, особенно с 1997-го, когда был создан Институт национальной памяти. И с тех пор, по словам эксперта, власти начали заниматься исторической пропагандой, которая служит инструментом текущей политики, в том числе геополитических задач, которые решает польское правительство.

«Живя в Польше, мы прекрасно понимаем, что это делается для того, чтобы оправдать размещение на территории нашей страны иностранных военных баз, а конкретно США. Нужно создавать атмосферу существования «российской угрозы», а для этого необходимо вычеркнуть из нашей исторической идентичности те исторические моменты, которые, наоборот, говорят полякам о том, что в 1944-1945 годах мы совершили величайший подвиг вместе с Красной армией, освобождая нашу страну и сохраняя биологическое существование польского народа, и мы сделали это именно благодаря Советскому союзу, в том числе благодаря тем 600 тысячам воинов Красной армии, которые погибли при освобождении Польши», — заявил Пискорский. День в истории. 17 января: 75 лет назад Варшава была освобождена от нацистов © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Масштабная операция по вычёркиванию этих моментов из современной польской идентичности начинается с уровня исторической цензуры, проводимой Институтом национальной памяти, она касается прежде всего учебников истории, а затем затрагивает памятники.

Пискорский обращает внимание, что, демонтируя памятники советским солдатам, власти Польши нарушают свои обязательства, взятые по российско-польским соглашениям, подписанным в 1990-х годах, и, к сожалению, РФ в рамках существующих норм международного права не имеет рычагов влияния, чтобы хоть каким-то образом добиться соблюдения существующей двусторонней договорной базы. Однако, по его словам, благодаря тому, что несколько месяцев назад в России приняли закон о защите памятников и мест захоронения советских солдат, в том числе за пределами страны, который предусматривает и уголовную ответственность в РФ для лиц, причастных к уничтожению памятников, теперь российская сторона сможет объявить тех государственных лиц, которые причастны к таким решениям, в международный розыск Интерпола, что создаст проблемы этим чиновникам, например, путешествующим по разным странам. В частности, такие меры можно предпринять в отношении депутата Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Кшиштофа Чарнецкого, который, будучи мэром Тшчанки, инициировал снос в городе мавзолея советских солдат. Пискорский уверен, что нужно действовать именно таким образом, поскольку в Польше прокуратура, подконтрольная Министерству юстиции, которое, в свою очередь, подконтрольно правящей партии, в которой состоит Чарнецкий, не будет проводить в отношении него никакого объективного расследования.

«В целом, я хочу подчеркнуть, это связано с указами внешних кураторов Польши, которые, искажая историческую идентичность современной Польши, добиваются реализации своих военных планов и задач на территории Польши», — подчеркнул эксперт.

Бороться за историческую правду в Польше опасно

Польские эксперты признались, что отстаивать историческую правду в стране, где власти пытаются её переписать, достаточно рискованно, но люди, вставшие на путь этой борьбы, понимают, что делают это ради будущего своей родины, чтобы следующие поколения поляков, зная историю Второй мировой войны, не становились инструментом геополитических агрессивных к России планов.

«Я занимаюсь сохранением исторической памяти с детства. Я вырос на рассказах матери о немецкой оккупации и о том, как они ждали освобождения, и менять эту позицию я не собираюсь, несмотря на разные угрозы репрессий, которым подвергаюсь я и мои близкие. Я не боюсь, но готов каждый день в 6 утра собраться и сходить к людям, которые за мной приедут. Надеюсь, так не будет, поскольку думаю, что моя страна ещё не совсем сошла с ума. Мы люди простые и беззащитные, а придумать можно всё что угодно, любую провокацию — подкинуть наркотики, документы, — но наша сила в вере, мы знаем, что наше дело правое и победа будет за нами. Лично я работаю по наказу моей мамы, и поэтому никого и ничего не боюсь. Мама сказала: «Сынок, меня спас советский солдат, и ты храни память об этих солдатах». Я буду повторять это во всех судах и прокуратурах сколько раз это потребуется. Я уверен, что те люди, которые сейчас своей подписью уничтожают памятники, ведут себя по-хамски, цинично, со временем будут ставить свои подписи под решением восстановить эти памятники», — заявил Тыц.

На зло отвечай добром

Очень часто в России звучит мнение, что, возможно, пора уже зеркально отвечать на кощунственные выходки Польши по отношению к советским мемориалам. Урок истории от Владимира Путина. Статья президента РФ о Второй мировой войне © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Член Координационного совета, советник по международным вопросам Поискового движения России Антон Торгашев считает, что ни в коем случае нельзя опускаться до такого уровня, наоборот, в России должны ухаживать за памятниками польским солдатам, которые погибли на территории нашей страны, как это сейчас и делают волонтёры.

Аналогичной точки зрения придерживается и Пискорский: «Я думаю, российское руководство очень правильно отвечает на происходящее. Единственный возможный ответ — это предложение настоящего исторического диалога на разные темы, а также открытость к таким очень важным инициативам, как ремонт штаба польской дивизии им. Костюшко в Рязанской области, который проводит «Содружество Kursk». Россия, отвечая конструктивно, несмотря на агрессивное поведение политического руководства других стран, позиционирует себя в глазах общества, в том числе Польши, как намного более объективный фактор формирования образа Второй мировой войны, чем уходящее в определённую политизированную истерику руководство тех стран, которые пытаются фальсифицировать историю. Я считаю российский подход — умеренный, объективный, основанный на научных фактах, лучшей иллюстрацией которого служит статья Владимира Путина, — очень эффективным».