Почти две недели нет известий о судьбе 13 украинских и российских моряков, захваченных в плен у берегов Бенина. Очевидно, за экипаж танкера Curacao Trader сейчас идут торги, а их освобождением занимаются спецслужбы двух стран

На «Морском форуме» в ФБ пользователь Юрий Гаврилкин один из первых сообщил новость о захвате судна и описал, как это происходило: «Curaçao trader, короче, парни, у кого есть родственники с этого судна, крюинг Одесский Гермес, полдня назад подвергся пиратской атаки у берегов Нигерии, 300 миль, прошагали каюты и увезли 13 чел экипажа, весь ком состав, на судне остались os, ab, и motormans… Брат, с его слов информация, кнопку нажали, но с берегом связи нет, после того как увезли заложников, смогли запуститься, компания сказала лечь в дрейф и ждать пока их ближайшее судно не подойдет и не возьмёт на буксир до порта, аис отключили, опасаясь повторной атаки, короче, если есть те, кто знает родственников или лично знаком, они в плену». Чёрная метка для страны: украинских моряков могут лишить дипломов и работы © РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

Мы обратились к Юрию за подробной информацией. Пока мы искали сведения о пропавшем экипаже, обнаружилась еще одна проблема, с которой сталкиваются ежедневно украинские моряки, разбросанные по всему миру. И проблема эта массовая. Из-за пандемии и закрытых границ из рейда не могут вернуться тысячи украинцев. По полгода они ждут так называемую смену на судне. Специализированные форумы полны сообщений с просьбой о помощи. Так, Екатерина Цуркан написала в «Морском форуме»: «Хочу попросить помощи для своего мужа Вячеслава. Может, кто-то сталкивался со сложившейся ситуацией, которая сейчас происходит по замене экипажа. Компания, от которой уходил, сведений не даёт ("Epsilon Odessa", ул. Итальянский бульвар, 11). На судне находится 13 месяцев. У ребят нет медикаментов, личные вещи пришли в негодность. Еда оставляет желать лучшего. Это просто крик души!» В комментариях девушку поддерживали, но коллеги ее мужа написали, что сами оказались в такой ситуации, и задержка ротации моряков происходит по всему миру. «С Африки списаться невозможно, я сам через такое прошёл. Там ITF не работает. Инспекция флаг поменяет, но без выплаты денег», — написал Виктор Вуйчик.

На сегодняшний день из-за кризиса смены экипажа более 300 тысяч моряков застряли в море, а еще столько же моряков ожидают на берегу. Торговый флот перевозит порядка 90% всего мирового торгового оборота. Каждый месяц требуется сменить с судов порядка 100 тыс. моряков, чтобы обеспечить выполнение международных требований, регулирующих вопросы безопасности труда экипажей. Круче, чем у Сомали. Что происходит в Гвинейском заливе

Еще в марте генеральный секретарь Международной палаты судоходства (ICS) Гай Платтен и генеральный секретарь Международной федерации транспортников (ITF) Стивен Коттон обратились с открытым письмом к правительствам государств в связи с коронавирусом. «Очень важно, чтобы в условиях угрозы распространения коронавируса правительства всех государств поддержали судоходную отрасль, предоставляя доступ коммерческим судам в порты мира и не препятствуя ротации экипажей. Жизненно необходимо на фоне мер по ограничению поездок сделать исключение для моряков торгового флота, чтобы они при смене экипажа могли беспрепятственно попасть на судно или покинуть его. Это нужно для сохранения и нормальной работы глобальных цепочек поставок».

Однако спустя полгода ситуация остается напряженной и нерешенной. Более того судовладельцы начали задерживать смену экипажа по экономическим соображениям. Выросли в цене авиабилеты, усложнилась логистика, подключились расходы на тестирование моряков и содержание их на обсервации по коронавирусу. Поэтому компании сами задерживают ротацию кадров, чтобы сэкономить. И самыми незащищенными оказались моряки тех стран, которые не способны вступиться за своих граждан и отстоять их права.