По состоянию на 19:00 29 июля в мире зафиксировано более 16 млн 970 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 664 тыс. человек скончались, свыше 10,5 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта koronovirus.site

На десятом месте по количеству заболевших — Великобритания (300,6 тыс.), следом идет Испания (327,6 тыс.).

На восьмом месте Чили (349,8 тыс.), потом Перу (395 тыс.), затем Мексика (402,6 тыс.), ЮАР (459,7 тыс.), Россия (828,9 тыс.), Индия (1 млн 558 тыс.) и Бразилия (2 млн 484 тыс.).

В мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 511 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 152,6 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 88,6 тыс. Следом идут Великобритания (45,8 тыс.), Мексика (44,8 тыс.), Италия (35,1 тыс.), Индия (34,4 тыс.), Франция (30,2 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (18,6 тыс.) и Иран (16,3 тыс.)

Россия

В России по состоянию на 29 июля зафиксировано 828 990 случаев заболевания, 13 673 заразившихся умерли, 620 333 человека выздоровело.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 29 июля

Находящаяся на видеосовещании глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в стране появилась тенденция снижения ежедневных темпов прироста заболеваемости. В мае это были плюс семь процентов за сутки, на сегодняшний день — 0,7 процента.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в отдельных регионах количество заболевших растет. По его словам, люди игнорируют меры профилактики.

В ответ президент заявил, что ситуация «может качнуться в любую сторону».

«Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — добавил Путин.

Глава государства отметил, что региональные власти должны принимать только взвешенные решения, руководствуясь рекомендациями специалистов.

Он подчеркнул, что нужно избежать повторного введения режима самоизоляции.

При этом замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что

эпидемические меры в России, принятые для предотвращения распространения коронавируса, были эффективны и свою эффективность сохраняют.

«Мы видим, что в нашей стране такого рода эпидемические меры действительно были эффективны и такую эффективность сохраняют», — сказал Салагай на форуме «Территория смыслов».

Он отметил, что в мире сохраняется рост числа заразившихся коронавирусом, это объясняется законами эпидемиологии, инфекционный процесс распространяется, если не принимаются меры.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 29 июля зафиксировано 67 597 случаев заболевания, 1 650 заразившихся умерло, 37 394 выздоровели.

Местные выборы на Украине на фоне COVID-19 пройдут с ограничениями, заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании с представителями правительства и правоохранительных органов.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

Глава государства поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября.

«Очевидно, предстоящие выборы будут проходить на фоне определенных ограничений из-за коронавирусной инфекции, и уже сейчас надо продумать механизмы, процедуры и финансирование, чтобы обезопасить украинцев и дать им возможность свободно проголосовать за кандидатов», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Тем временем коронавирус обнаружили в Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК), в связи с этим ЦИК усилила карантинные мероприятия.

В частности, граждан призывают не входить без необходимости в здание ЦИК. В случае посещения необходимо одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей.

Кроме этого, в связи с активной подготовкой к местным выборам, в ЦИК создали возможность предварительной записи для подачи документов по кандидатурам в состав территориальных избирательных комиссий. Представления принимаются с 27 июля по 5 августа включительно.

В мире

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге в интервью радио ВВС заявил, что молодежь и подростки — главная причина новой вспышки коронавируса в Европе.

Он отметил, что чаще всего именно молодые люди не соблюдают правила социального дистанции и стремятся жить привычной жизнью без внесения корректив.

«Все большее число стран переживает локальные вспышки и рост заболеваемости… Органы здравоохранения разных стран сообщают, что особенно много заражений среди молодых людей. На мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью», — сказал Клюрге.

Директор ВОЗ паодчеркнул, что молодые люди «не хотят пропустить лето», однако у них «должна быть ответственность перед собой, перед своими родителями, перед бабушками и дедушками и перед людьми, рядом с которыми они живут».

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 28 июля © бюллетень

В рамках исследования ученые под руководством доктора Энтони Гриффитса провели эксперимент: они обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения. Затем они оценили скорость инактивации вируса.

Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.