По состоянию на 19:00 28 июля в мире зафиксировано более 16 млн 722 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 658 тыс. человек скончались, свыше 10 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Великобритания (300,1 тыс.), следом идет Испания (325,8 тыс.).

На восьмом месте Чили (347,9 тыс.), потом Перу (389,7 тыс.), затем Мексика (395,4 тыс.), ЮАР (452,5 тыс.), Россия (823,5 тыс.), Индия (1 млн 516 тыс.) и Бразилия (2 млн 446 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 4 млн 445 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — более 150,7 тыс. человек.

На втором месте по числу погибших — Бразилия, 87,7 тыс. Следом идут Великобритания (45,7 тыс.), Мексика (44 тыс.), Италия (35,1 тыс.), Индия (33,8 тыс.), Франция (30,2 тыс.), Испания (28,4 тыс.), Перу (18,4 тыс.) и Иран (16,1 тыс.)

Россия

В России по состоянию на 28 июля зафиксировано 823 515 случаев заболевания, 13 504 заразившихся умерли, 612 217 человек выздоровело.

Добровольцы, участвовавшие в испытании вакцины от коронавируса, не ощущают никаких осложнений после эксперимента. Об этом сообщает РИА Новости 28 июля со ссылкой на руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елену Смолярчук.

«У них все хорошо, за помощью никто не обращался. Мы ждем их на следующей неделе на осмотр, на 42-й день. Это плановый прием в соответствии с протоколом», — сказала Смолярчук.

Коронавирус по-вьетнамски. Мир предупредили о новой разновидности SARS-nCoV-2 и испытывают вакцину © Pixabay/Republica

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования препарата на 38 добровольцах была подтверждена его безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первую группу участников выписали 15 июля, вторую — 20 июля.

При этом цена масок в российских аптеках сегодня составляет 9-11 рублей, объемы продаж стабильные, запасов хватает, сообщил в ходе пресс-конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Цена маски сейчас значительно упала <…> в аптеках мы сегодня смотрим по отчетам Федеральной налоговой службы средняя цена 9-11 рублей, то есть это не те 28-35 рублей, которые мы видели еще два месяца назад. Объемы продаж стабильные и у всех запасов хватает», — сказал он.

При этом использовать маски по-прежнему необходимо, считает замглавы Минпромторга РФ.

Как отметил Евтухов, в России не будет проблем с нехваткой и резким ростом цен на маски и другие средства индивидуальной защиты в случае возможной второй волны коронавируса. «Полностью уверен и гарантирую, что у нас не будет таких проблем со средствами индивидуальной защиты населению», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент в стране создается резервный запас, который будет сформирован исходя и объемов средств индивидуальной защиты, которые потреблялись в момент самого высокого спроса. Он будет включать маски, костюмы для врачей, антисептики и другие изделия.

«Запас, который позволит нам даже, если представим, что все производство остановилось, преодолеть какие-то сложные периоды в течение даже не одного, а нескольких месяцев», — пояснил Евтухов.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 28 июля зафиксировано 66 575 случаев заболевания, 1629 заразившихся умерло, 36 744 выздоровели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 28 июля

При этом страна проводит тестирование на коронавирус в крайне малых объемах, пока этого не будет, Украину продолжат вносить во всевозможные красные списки, сказал экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Для него очевидно, что коронавирус не исчезнет завтра или послезавтра.

«Посмотрите на наши цифры, посмотрите на США и Бразилию — количество зараженных начало расти снова в Германии, Бельгии и Франции… Без массового тестирования нас будут вносить во все возможные красные списки и дальше. Если кто-то надеялся, что вирус быстро исчезнет, то последние данные это явно отрицают», — написал он.

Тес временем Украина ждет вакцину, но получат ее не все. Количества, которое поставят в страну иностранные партнеры, хватит только на 20% населения, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Сегодня, насколько мне известно, 7 производителей вакцины начали третью стадию клинических исследований, и в ближайшее время, до конца этого года, будут результаты этих исследований, на весну получим средства для иммунопрофилактики. Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX, было поручение президента, он взял под контроль обеспеченность Украины в первую очередь вакцинами против COVID-19. Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX», — сказал Ляшко.

В мире

Эволюционный анализ генома нового коронавируса SARS-CoV-2 показал, что он отделился от наиболее тесно связанных с ним вирусов летучих мышей примерно 40-70 лет назад.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Биологи из США, Бельгии, Великобритании и Китая под руководством профессора Дэвида Робертсона (David Robertson) из Центра вирусных исследований Университета Глазго проанализировали эволюционную историю SARS-CoV-2.

Для этого они использовали геномные данные о сарбековирусах — представителях подрода коронавирусов, вызывающих тяжелый острый респираторный синдром, к которым относятся в том числе SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Известно, что коронавирусы между собой активно рекомбинируют — обмениваются генетическим материалом, и различные геномные субрегионы вируса могут иметь разных предков. Задача ученых заключалась в том, чтобы выявить те области вируса, которые не подвергались рекомбинации и которые можно использовать для реконструкции его эволюции.

В статье сообщается, что наиболее близким к SARS-CoV-2 оказался вирус летучей мыши RaTG13. Совпадения составляют 96 процентов генома, но есть и различия. Полученные авторами данные указывают на то, что линия, породившая SARS-CoV-2, могла циркулировать у летучих мышей в течение нескольких десятилетий. Сходный коронавирус Pangolin-2019 выявили также у панголинов из китайской провинции Гуандун, поэтому авторы рассматривали и этот вариант.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 27 июля © бюллетень

При этом рецепторсвязывающий домен (RBD) белка-шипа вируса, который позволяет ему использовать человеческий рецептор ACE2 для проникновения в клетки, генетически более похоже на вирус панголина, и авторы не обнаружили признаков рекомбинации между линией, ведущей к SARS-CoV-2 и другим известным сарбековирусам.

Основываясь на этом открытии, ученые предполагают, что этот белок и его RBD являются наследственным признаком линии, ведущей к SARS-CoV-2, RaTG13 и Pangolin-2019, следовательно, все эти вирусы имели общего предка.

Несмотря на это, авторы утверждают, что панголины вряд ли были промежуточным хозяином вируса и вряд ли играли существенную роль при передаче его человеку. Наследственное положение адаптированных к человеку контактов RBD коронавируса SARS-CoV-2 указывают на то, что эта адаптация, скорее всего, проходила у летучих мышей, но для однозначного заключения, считают ученые, нужны дополнительные исследования, базирующиеся на более широкой выборке.

Авторы отмечаю, что существующее разнообразие и динамический процесс рекомбинации среди клонов сарбековирусов летучих мышей демонстрируют, насколько трудно однозначно идентифицировать зоонозные вирусы, способные вызвать значительные вспышки среди людей, до их появления, и подчеркивают необходимость создания систем наблюдения за вирусами в реальном времени. Это позволит вовремя обнаруживать новые патогены, вызывающие болезни человека, и классифицировать их, считают ученые.

Тем временем потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).

Всемирная туристская организация отмечает, что количество туристов в результате введенных из-за коронавируса ограничений и практически полного закрытия стран сократилось на 300 миллионов. В период с января по май в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество туристических поездок за границу по всему миру сократилось на 56%. Число поездок в мае по сравнению с маем 2019 года упало на 98%.

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили отметил необходимость восстановить международный туризм как можно скорее, так как ситуация в туристическом секторе ставит под угрозу миллионы жизней и доходов людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16 миллионов случаев заражения, свыше 646 тысяч человек скончались.

Во многих странах мира на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие магазинов, ресторанов, спортивных клубов, запрет на массовые мероприятия, остановка туризма ввиду ограничения на передвижение. Сейчас начался процесс постепенного смягчения карантинных мер, однако от так называемого «локдауна» экономика пострадала очень сильно.