Издание Украина.ру исследует проблемы рынка труда на Украине в период коронавирусного карантина, «адаптивный» режим которого в стране продлен до 31 августа. И снова просматривается нехорошая тенденция

Максим — частный предприниматель (Киев)

Месяца два назад наш базар начали модернизировать — устанавливать крытую конструкцию вместо наших ларьков. В связи с этим нас и других торговцев просто выгнали. Сказали примерно так: «Собрали свои шмотки и на выход». Мы с женой этот свой ларек сами строили, и вообще все торговцы свои точки сами устанавливали. Рынок ничего не вложил в точки — крышу и остальное мы все делали сами. Нам коммунальщики ответили: «Мы будем рынок сносить, так что забирайте свои вещи, оборудование». "Работаю за еду". Как пандемия повлияла на трудовую занятость в Украине - реальные истории © CC0, Pixabay

Нам предложили выбрать себе пустующие места. Но мы с остальными ушли. Нет смысла выбирать другое место, чтобы через месяц-два к нам снова пришли и выгнали вон. За место в новом крытом рынке хотят сделать аренду в 1 тысячу долларов. И это без учета электроэнергии. Пока есть какие-то сбережения, пока проживем. Но сколько протянем — непонятно. Надолго денежного запаса не хватит. Компенсации от города — тоже.

Юлия — финансист (Киев)

Я работаю в маленькой IT-компании, и мне с апреля начисляют пока голую ставку — без премии, то есть 2/3 от оклада. Тогда я вообще работала немного, удаленно чаще всего и выезжала в офис 4-5 раз в месяц. Пока работаем так. Обещают с августа вернуть прежнюю зарплату.

Григорий — авиамеханик (Киев)

Мне 72 года. До карантина мне на нашем государственном заводе «Антонов» платили по тарифу (выслуга лет и прочие надбавки). Но в пандемию мне стали выдавать 66% от оклада — то есть без премий и выслуги лет. Сейчас я пока нахожусь дома, потому что хоть выходи на работу, хоть не выходи, все равно зарплата моя будет 66% от оклада. И потом сейчас на предприятие комплектующие не поставляются и, соответственно, нет работы для всего коллектива, который ремонтирует самолеты.

Я знаю, что и на остальных госпредприятиях работникам сейчас сократили выплаты до двух третей ставки. Работу найти можно, а вот зарплату... Что происходит с рынком труда на Украине © AP, Efrem Lukatsky

Виталий — фотограф (Киев)

В карантин я оказался вообще без работы, поскольку занимаюсь фотографией, по большей части репортажной съемкой: корпоративы, различные мероприятия, конференции. Количество заказов очень упало, все стали бояться то ли заразиться, то ли нарушить закон. Также на упадок дохода фотографов повлияло снижение количества свадеб, закрытие школ и детских садиков.

У меня была маленькая подушка со сбережениями, но она была очень маленькая. Меня спасает то, что кроме фотохудожества я за свою жизнь занимался многими вещами, в том числе автострахованием. Поэтому до сих пор у меня есть возможность помочь людям за определенное финансовое вознаграждение.

Заработок мой сейчас ориентирован на покупку продуктов питания и коммуналку. Все остальные расходы урезаны до минимума. И машина берётся только в исключительной ситуации. А рутинные передвижения по городу — на велосипеде и в крайне редких случаях на общественном транспорте.

Анна — менеджер (Киев)

В марте-апреле из-за коронавируса и карантина прошло массовое сокращение работников сети кинотеатров «Мультиплекс». Я попала под это сокращение, хотя другая сеть кинотеатров под названием «Линия кино» старается держать своих людей и, насколько мне известно, зарплату там выплачивают в размере 60% от полной. Я же в начале лета устроилась в интернет-супермаркет «Rozetka» в кол-центр. Пока так, дальше — посмотрим. Уже боюсь что-то загадывать.