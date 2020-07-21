Столица Кривбасса – Кривой Рог – город металлургов и горняков, один из крупнейших индустриальных и промышленных центров Украины. Кроме того, это один из самых загрязненных городов Украины и родина президента Владимира Зеленского

Из этого города вышла студия «Квартал-95» (по названию центрального квартала города), проложившая путь к президентству одному из своих актеров, талантливо сыгравшему президента в популярном комическом телесериале, давшего название и президентской партии. Черновцы опять без головы, но с секретарём © commons.wikimedia.org, Edward Tur

В городе около 600 000 жителей, и практически каждая семья здесь связана с металлургией или добычей угля. По сути, это агломерация, растянутая на 120 километров — рабочие поселки и шахты перемежаются пустырями и полями, через которые постоянно курсируют рабочие автобусы. После закрытия ряда предприятий многие горожане перебиваются вахтовыми заработками на стройках РФ. И, конечно же, для местной молодежи карьера Владимира Зеленского — предел мечтаний. На прошлогодних парламентских выборах в Кривом Роге президентскую партию поддержал бо́льший процент избирателей, чем в областном Днепре, но время неумолимо сокращает число довольных новой властью.

По этой причине победа на местных выборах в Кривом Роге является как бы делом чести для Зеленского и представителей «Квартала-95» в политике. Мэром города с 2010 года является 70-летний Юрий Вилкул, один из лидеров «Оппозиционного блока», которого считают одним из политических проектов самого богатого украинца Рината Ахметова. Однако на этих выборах он может уступить место и своему сыну, Александру Вилкулу, бывшему депутату «Партии регионов», а затем — «Оппозиционного блока». На прошлых местных выборах он пытался покорить областной центр, но проиграл Борису Филатову.

Противостоять Вилкулам на этих выборах будет, прежде всего, один из друзей президента, тоже популярный комический актер, 45-летний Юрий Корявченков («Юзик»). У него самый высокий рейтинг из «Зе-команды» в городе после президента. В прошлом году он возглавлял предвыборной штаб «Слуги народа» в Днепропетровской области. Днепр перед выборами: кто будет контролировать экономическую столицу Украины © commons.wikimedia.org, Artemka

Юзик сейчас является депутатом Верховной Рады и, по сообщениям украинских СМИ, не особо горел желанием идти на пост мэра своего родного города. Тем не менее, президент и прочие «квартальцы» всячески пытались его уговорить. Весной его назначили было куратором от президентской партии по Полтавской области, но недавно снова откомандировали на родину — в Кривой Рог.

В горсовете Кривого Рога подавляющее большинство до 2014 года было у «Партии регионов», а затем — у «Оппозиционного блока». Националисты никогда не пользовались популярностью в пролетарском городе. Партии экс-президента Петра Порошенко, несмотря на весь административный ресурс, в 2015 году удалось провести в горсовет только четырех депутатов.

Одной из основных проблем города тяжелой индустрии является проблема экологическая. Местным жителям в прямом смысле тяжело дышать. Кривой Рог называют еще «красным городом» — из-за пыли от железной руды, покрывающей любую поверхность и въедающейся в кожу и легкие жителей. В этом городе один из наиболее высоких уровней онкозаболеваний по Украине. В прошлом году президент Зеленский обещал землякам решить проблему с загрязнением воздуха и построить онкобольницу, но пока всё осталось на уровне обещаний, как отмечает Telegram-канал «Темный рыцарь. Днепр».

«Как вам там, криворожане, задышалось легче? Зеленский год назад обещал своему родному городу навести порядок с экологией — перенести в Кривой Рог профильное министерство, предусмотреть выплаты для жителей, которых в режиме 24/7 травят ГОКи с арселорами (Арселор-Миттал)… Обещал Зеленский и новую современную онкобольницу построить. «Юзик» и прочая зеленая мешпуха [с идиш — «компашка», южноукраинский сленг — Авт.] вроде Криворучкиной также выпрыгивали из штанов, обещая и законодательство поменять, и с выбросами разобраться. И что сделано за год Зеленским и слугами? Чуть меньше, чем ничего. Например, у обещанной онкобольницы все зависло на этапе проектировки фундамента. На их фоне даже доплаты от вилкуловской мэрии на оздоровление детей выглядят реальной помощью и заботой о людях», — пишет днепровский «Темный рыцарь». Выборы мэра Черновцов: исход определится в «третьем туре» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В городе Кривой Рог, помимо этого, один из наиболее высоких уровней преступности и наркоторговли по Украине. В июле президент Зеленский посетил родной город, чтобы обсудить с руководством "Арселор-Миттала" и правоохранительными органами и эти проблемы. Но всё опять ушло в слова.

Этим летом в Днепропетровской области были задержаны банды полицейских, сотрудничавших с наркоторговцами и даже организовавшими сбыт наркотиков. В декабре прошлого года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство против «Слуги народа» Юрия Корявченкова после обнародования аудиозаписей его переговоров с криворожской полицией в ресторане, где Юзик обещал полицейскому начальству политическую «крышу» и защиту от прокуратуры за сотрудничество.

«И пускай тебе кто-то предъявит предъяву в Киеве. Пускай тебе предъяву кинет прокуратура, ГБР. Пускай они скажут, что ты что-то незаконное. Делай это по моей команде. А мы посмотрим, а мы поддержим», — говорил Юзик полицейскому руководству города.

В разговоре с руководством полиции мелькнула также фраза, говорящая о стремлении «сбросить Вилкула», так как, дескать, «город уже десять лет находится под влиянием одной силы». Днепровский журналист Юрий Колмогоров подчеркивает, что победа над Вилкулом — имиджевый вопрос для Зеленского, но после года правления разочарованы даже многие земляки президента.

«Кривой Рог — стратегический регион для "Слуги народа", прежде всего, с имиджевой точки зрения, и сбросить Вилкула — вопрос принципиальный. Вот только время играет против "зеленых"», — пишет Колмогоров.

Стратегия президентской партии в этом городе тоже будет базироваться на СМИ и соцсетях. Местные власти пытаются противопоставить им реальные дела, например, начав давно обещанный ремонт трамвайных путей. К тому же, местные СМИ практически все подконтрольны Вилкулам и прочим депутатам «Оппозиционного блока», поэтому особой критики нынешних городских властей там не наблюдается. И именно отсутствие влиятельных СМИ в регионе, через которые можно было бы атаковать городского председателя Кривого Рога, является самым слабым звеном «Слуг народа». Им приходится ориентироваться только на соцсети, а в пролетарском Кривом Роге влияние соцсетей невелико.

Однако, учитывая сформировавшиеся в последнее время партнерские отношения между президентом и Ринатом Ахметовым, можно предположить, что политическая борьба за кресло мэра и большинство в горсовете не будет ожесточенной. «Слугам народа», вероятно, удастся потеснить «Оппозиционный блок» и Вилкулов. Тем не менее, в любом случае контролировать город будет скорее Ринат Ахметов и другие собственники горно-обогатительных комбинатов, шахт и металлургических предприятий — благодаря миллиардным прибылям, которые им создают хмурые люди с покрасневшими от пыли лицами, которых по утрам везут на смену по разбитым дорогам столь же разбитые советские пазики.