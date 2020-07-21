Из 65 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19 в Украине только 3,2 млрд пошли напрямую на медицину. От пирога хотят откусить и другие ведомства, никак не связанные с борьбой с эпидемией. Страна находится на карантине, но деньги из Фонда по борьбе с коронавирусом разбазариваются, к примеру, на патриотическое кино или же строительство дорог

Крохи на медицину

По первоначальному плану правительства 64,7 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом должны были использовать следующим образом:

— на дополнительные выплаты медицинским работникам, повышение заработной платы до 300%;

— на приобретение медоборудования, ИВЛ, средств индивидуальной защиты, лекарств, которые используются в процессе лечения больных COVID-19;

— на выплаты гражданам Украины, которые потеряли работу из-за коронакризиса;

— на предоставление единовременного пособия членам семей медработников, погибших от COVID-19;

— на пополнение резервного фонда Госбюджета, который предлагается увеличить на 3,2 млрд грн.

Часть этих средств должна была идти на финансирование расходов местных бюджетов на обсервацию людей, которые приезжают из-за рубежа. Европа выходит из пандемии: европейцы недовольны реакцией ЕС, выборы во Франции, Исландии и Польше, россиян и украинцев пока не пустят в Евросоюз © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Но рано медики потирали руки в надежде на ремонты в старых корпусах, на новую технику. Все пошло не по плану. Им достались крохи с барского стола — всего-то 3 млрд гривен. Из которых, как рассказал на брифинге главный санитарный врач МОЗ Игорь Ляшко, 650 млн гривен перечислены в лабораторные подразделений Минздрава. 280 млн грн предназначены для оплаты работы сотрудников лабораторных центров, участвующих в проведении эпидемиологических и лабораторных расследований. На закупку тест-систем, оборудования и реактивов было выделено около 300 млн грн, а на закупку ПЦР-тестов и реактивов — 190 млн грн. 23,7 млн грн уйдет на медоборудование, на выплату материального обеспечения членов семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, умерших от острой респираторной болезни COVID-19.

В общем, из Фонда было выделено на медицину только 15%. А на что же ушли оставшиеся 85%?

Пенсионерам, безработным и МВД

Больше всего денег из Фонда получило Министерство социальной политики: 10,1 млрд грн. Это в три раза больше, чем получил Минздрав. Деньги, которые поступили в Минсоцполитики, планируют использовать на выплаты застрахованным лицам, пенсии, выплаты ФЛП-ам — по тысячи гривен тем, у кого есть малолетние дети.

Еще одним министерством, которое получило свою часть от фонда COVID-19 стало Министерство экономики: им Кабмин согласовал начисления средств в размере 2,9 млрд грн. В своем запросе министерство указало, что эти средства пойдут в Фонд обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, в целях своевременной выплаты пособия по безработице. Смертельная медреформа на Украине остановлена. Работа над ошибками © AP, Evgeniy Maloletka

Сразу 2,7 млрд грн было решено перераспределить МВД. И деньги эти планируют потратить для доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты и полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, а также на доплату медицинским работникам медучреждений МВД. При этом еще в марте из резервного фонда МВД получило 70 млн грн: Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 33,2 млн грн, Государственной пограничной службе — 9 млн грн, Нацполиции — 16 млн грн, Нацгвардии — 11 млн грн, аппарату МВД — 0,8 млн грн для обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты.

Из Фонда 233,3 млн грн было выделено пострадавшим от "короны", 52,2 млн грн вернут за оплаченное, но не проведенное пробное ЗНО.

Каждый отщипнул кусок

Деньги разбазаривались с огромной скоростью и так, что уже в середине июня премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции заявил, что из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 уже потратили около 30 млрд грн, или почти 50% средств. Из 65 миллиардов раздали 30. Но и на оставшиеся 35 нашлись претенденты.

Госпогранслужба предложила выделить еще 4,5 млрд грн на строительство «Стены» на границе с Россией, которую начал возводить премьер Арсений Яценюк. На забор из сетки-рабицы уже было потрачено из бюджета более 1,3 млрд. гривен, но этого оказалось мало, потому как большая часть этой суммы осела в карманах чиновников.

Подсуетилась и обмудсмен. В Кабмин с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19 обратилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Из этой суммы 10 млн грн планируется потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн — на создание веб-сайта, а также 1 млн грн — на командировки в рамках национального превентивного механизма.

А вот новоиспеченый министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко добился выделения 1 миллиарда гривен из Фонда борьбы с коронавирусом. Деньги пойдут в первую очередь на предоставление грантов в сфере культуры, искусства, креативных индустрий, в сфере туризма, субсидий для кинопроектов — съемку патриотического кино и также на закупку средств индивидуальной защиты и оплату коммунальных услуг учреждениями культуры. Уничтожение украинской медицины: МВФ настаивает, «шакалы Сороса» свирепствуют, медики грозят забастовкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Собственно, делить уже нечего. 35 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 направят на ремонт и строительство автодорог. Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабмина. Правительство утвердило перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автодорог общего пользования государственного значения в 2020 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.

Из этих средств 33 млрд грн выделено на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог (дополнительные 1459 км дорог общего пользования), еще 2 млрд грн — на эксплуатацию, мелкий, текущий ремонт и содержание.

Как отмечают эксперты, такого безответственного распределения бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, они еще не видели. Да, их надо освоить в этом году, но год еще не завершился и эпидемия не отступила. Притом, что по прогнозам вирус в Украине продержится как минимум полтора года, в случае необходимости деньги на борьбу с ним и поддержание медицины снова придется доставать из резерва.