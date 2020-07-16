Колоссальное неравенство – это, пожалуй, главное, что сообщила пандемия человечеству. Что с этим делать, непонятно. Самый богатый человек мира пожертвовал на спасение бедных 0,1% своего состояния. Но вряд ли это поможет. Тем более, что доллар катастрофически падает третий месяц подряд

Евро растет, доллар падает

Германское издание Focus рассказывает о приключениях доллара и евро во время пандемии. Самое интересное происходило с евро. С началом пандемии в Европе начались и яростные центробежные процессы. Страны позакрывали границы и общий европейский мир мгновенно распался. Евро отреагировала сильным падением. Потом опять поднялась, но в марте обвалилась снова. Евроскептики обрадовались и тут же заявили о скором крахе еврозоны. Но напрасно. Демократия в осаде, а Украине не надо рассчитывать на многое – западные СМИ размышляют, как вырваться из кризиса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Опустившись на дно, европейская валюта начала новое восхождение. В настоящий момент с недавнего минимума европейская валюта выросла на 6,4%. И продолжает устойчиво расти. Экономическое информационное агентство Bloomberg недавно сообщило, что курс евро к доллару близок к тому, чтобы пересечь 200-недельную «скользящую среднюю» и закрепиться выше нее. Если это действительно произойдет, то станет сигналом в пользу дальнейшего укрепления европейской валюты.

Это говорит об уверенности инвесторов в правильности кризис-менеджмента европейских властей. «Если мы отступим на шаг назад и взглянем на график в более продолжительной перспективе, то можно будет предположить, (…) что в ближайшие месяцы вполне можно ожидать определенной стабилизации евро», — говорится в недавнем сообщении экспертов валютного рынка Commerzbank.

Они уверены в благоприятных перспективах евро: «Вероятно, в ближайшие месяцы, когда в ЕС председательствует Германия, будет найден компромисс относительно плана по восстановлению Европейского союза». Главным политическим аргументом в пользу евро стал европейский курс на преодоление раскола ЕС. Логика у экспертов такая: есть раскол — валюта падает, есть сплочени рядов — валюта будет расти. Курс на евроинтеграцию приведет к стабилизации валюты. А это вкупе с мерами, принимаемыми Европейским центральным банком, приведет к тому, что Европа «постепенно выкарабкаются из глубокой рецессии».

«В то же самое время в США в преддверии президентских выборов наблюдается постоянно углубляющийся раскол, — пишет издание. — Поскольку Федеральная резервная система (ФРС) после целой серии повышений ключевой ставки вновь снизила ее почти до нуля, доллар не получает поддержки даже с этой стороны: «Процентные преимущества доллара по отношению к евро остались чисто маргинальными и не могут считаться серьезным аргументом в его пользу».

Не в пользу доллара и катастрофа с ковидом в США. Но все, что не в пользу доллара, на пользу евро. По данным Bloomberg, его собственный индекс доллара неуклонно снижается вот уже три месяца подряд. Аналитики Commerzbank уже пришли к выводу: «Возможно, до конца года евро превратится в новую „тихую гавань"».

Давайте поможем бедным!

Британское издание The Guardian опубликовало статью о беспрецедентном явлении: самые богатые люди планеты, включая сооснователя компании по производству мороженого Ben and Jerry's Джерри Гринфилда и наследницу империи Уолта Диснея Эбигейл Дисней, призвали «наши правительства поднять налоги для таких людей, как мы. Немедленно, существенно и на постоянной основе».

«В условиях пандемии covid-19, которая нанесла удар по всему миру, такие миллионеры, как мы, должны сыграть важную роль в выздоровлении нашего мира, — написали миллионеры в открытом письме. — Мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии. Мы не водим кареты скорой помощи, которые привозят заболевших в больницы. Мы не наполняем полки продуктовых магазинов и не приносим продукты. Но у нас есть деньги. Много денег. Денег, которые сейчас крайне необходимы и которые будут нужны в ближайшие несколько лет, пока наш мир будет восстанавливаться после этого кризиса». Западные СМИ: Украина ждёт, когда на неё нападет Россия, чем смешит весь мир © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Проблемы, которые covid-19 спровоцировал или вскрыл, невозможно решить с помощью благотворительности, какой бы щедрой она ни была. Лидеры правительств должны взять на себя ответственность за сбор средств, которые нам необходимы, и за то, чтобы справедливо расходовать эти средства, — говорится в открытом письме. — Мы в огромном долгу перед теми людьми, которые работают на передовой этого глобальной борьбы. Большинство работников жизненно важных сфер получают несправедливо низкую оплату за то бремя, которое они несут».

Группа миллионеров опубликовала это письмо накануне встречи министров финансов и глав центробанков стран Большой двадцатки в выходные. Они призвали политиков «решить проблему глобального неравенства и признать, что повышение налогов на богатство и уровня налоговой прозрачности играет важную роль в долгосрочном решении проблемы».

Впрочем, вряд ли этот призыв найдет серьезную поддержку в среде богачей планеты. Они заняты тем, что продолжают богатеть. В этом году состояние Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире и основателя компании Amazon, выросло на 75 млрд долларов и достигло рекордных 198 млрд долларов. Критики уже указали на то, что, хотя Безос пожертвовал 100 млн долларов на борьбу с последствиями пандемии, эта сумма составляет менее 0,1% от его состояния.

Каталония против Испании

Испанская газета El Pais рассказывает еще б одном беспрецедентном явлении — в воскресенье ночью следственный судья № 1 каталонского города Льейда вынесла постановление об отмене режима карантина и самоизоляции, объявленного было правительством Каталонии. Новый запрет гражданам на выход из дома должен был вступить в силу в 00:00 в ночь с воскресенья на понедельник в городе Льейда и семи других муниципалитетах района Сегрия, где проживают около 160 тысяч человек. Жители этих городов должны были вновь постоянно «оставаться дома». Кто соберет финскую клубнику, станет президентом США и посмеет обидеть чернокожего – западные СМИ задают роковые вопросы © AFP, SEBASTIAN SMITH

Основания для беспокойства у правительства Каталонии есть. В это воскресенье сообщалось о 816 новых случаях в Каталонии, значительная часть которых зарегистрирована в районе Сегрия, где с начала вспышки было зарегистрировано 1500 случаев среди работников фруктовых и овощных компаний в разгар сбора урожая. Всего за 24 часа было зарегистрировано 190 новых случаев. В Сегрии процент людей с положительным результатом теста на коронавирус составляет 35% по сравнению с 5% или 10% в остальной части Каталонии.

Судья, однако, счел, что предложенные правительством меры нецелесообразны. Он напомнил, что это «государственная компетенция, которая осуществляется с гарантией участия в принятии такого решения парламента». Постановление гласит: «В любом случае, в соответствии со статьей 5 Конституционного закона 4/1981 от 1 июня „О режиме ЧС" глава правительства Каталонии может лишь запросить у правительства Испании объявить в данной местности чрезвычайную ситуацию».

Ограничения, объявленные в это воскресенье министром здравоохранения Альбой Вержес и министром внутренних дел Микелем Бучем, подразумевали возвращение региона к нулевой фазе — то есть к полной самоизоляции. Решение судьи может быть обжаловано в течение 15 дней. Это произошло после того, как главный прокурор Льейды Хуан Бонэ подал в Следственный суд № 1 заявление о том, что объявление карантина находится в юрисдикции государства Испания, а не местных властей. Через несколько часов судья Элена Гарсия-Муньос приняла обоснование прокурора и в судебном порядке отклонила решение правительства Каталонии.

Пока регион и правительство спорят, ситуация с пандемией в Льейде только ухудшается. Главная больница района Арнау де Виланова вынуждена направлять тяжело больных пациентов в Барселону, чтобы освободить места в отделении интенсивной терапии. В это воскресенье в больнице открылся третий этаж для 19 пациентов. В настоящее время планируется открыть еще один центр в больнице Санта-Мария. В отделение интенсивной терапии поступило 14 человек, средний возраст которых составляет 56 лет.