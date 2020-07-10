Украина практически отказывается от Минских соглашений и пытается подключить к переговорам США, военные напоминают о себе заявлениями о скорой «войне с Россией», а скандал с Порошенко ударит по его образу «Степана Бандеры 2»

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

«Международная политика — это не винницкий базар»

На неделе прошел очередной раунд переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Прорывов вновь не случилось, а уже после встречи замглавы украинской делегации Алексей Резников опубликовал блог в Atlantic Council, где призвал Запад поддержать ревизию Минских соглашений как «не соответствующих нынешним геополитическим реалиям».

По сути, официальный Киев признаёт, что не будет реализовывать Минские соглашения и предлагает их «модифицировать». «Минский» тупик. Эксперты о том, будет ли мир в Донбассе © AFP, Anatolii STEPANOV

Международная политика — это не винницкий и не киевский базар, где хочу беру, хочу не беру, говорит глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв. Это имплементированное международное право, признанное ООН. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, напомнил политолог, что Минские соглашения — это не догма, что-то может корректироваться, но не радикально пересматриваться.

«А Резников имеет в виду прежде всего радикальный пересмотр Минских соглашений в духе: сначала границы — потом выборы. Раньше он был чуть более откровенен, потом ему, видимо, прищемили язык, и он больше не повторял этого. Чуть раньше он говорил, что Украина не может отказаться от Минских соглашений, но она не может их выполнить», — заявил Золотарёв.

Говоря в целом о судьбе Минских соглашений, эксперт отметил, что украинская сторона изначально отбрасывает возможность компромисса, «как будто они в этой ситуации являются победителями, но этого же нет».

«Фактически та политика, которую сейчас проводит Киев, — это продолжение политики выталкивания Донбасса из Украины», — сказал политолог.

Украина «прощупывает» реакцию Запада

Важно, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, отмечает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов. Тот же Резников, поясняет политолог, прямо пишет, что его интересуют не такие частности, как выборы или контроль над границей, а он прямо пишет, что особый статус не нужен, и что Украина не только не может пойти на закрепление особого статуса в конституции, а на какой-либо особый статус.

В то же время, подчёркивает Попов, ни один западный посол в интервью не говорил об особом статусе Донбасса.

«Они все желали бы, чтобы Россия ушла из Донбасса, и Украина получила бы над ним контроль. Вопрос только в тактике», — заявил эксперт.

Чтобы пересмотреть Минские соглашения, которые на данный момент являются единственным рабочим инструментом Украины для решения конфликта на Востоке, нужно согласие всех сторон. Об этом говорит политолог Алексей Якубин. Юрий Ткачев: Минские соглашения слишком абстрактны, чтобы их можно было выполнить © скриншот с видео "Dumskaya TV"

Он также обращает внимание, что было заявление именно Резникова, а не президента Зеленского.

«Зеленский несколько раз говорил, что мол Минские соглашения достались нам в наследство, но это единственный способ, который позволяет понять, куда надо двигаться дальше для решения конфликта на Востоке.

[] Резников скорее пытается посмотреть, как подобные идеи будут восприняты на Западе. Возможно, это попытка заручиться поддержкой США в вопросе, связанном с Минскими соглашениями», — сказал Якубин, добавив, что США в принципе не очень-то хотят формально в этом участвовать: «де-факто они хотят участвовать, а де-юре — нет».

Зачем на Украине снова говорят о войне с Россией

Еще одной громкой недели стали заявления о вероятном военном нападении России на Украину. В интервью одесскому изданию «Думская» отметился командующий Военно-морскими силами, контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он сообщил, что Украина готова отразить военную агрессию России. Последняя, по мнению командующего, может нацелиться на Херсонскую область.

Впрочем, уже скоро командующий «Операцией объединенных сил» в Донбассе Сергей Наев сообщил, что Неижпапа «несколько преувеличил российскую угрозу».

Примечательно, однако, что о возможном «нападении России» много писали западные СМИ. Атака на Херсон. Зачем командующий ВМС Украины заговорил о войне с Россией © пресс-служба ВМС Украины

Андрей Золотарёв напоминает, что первым месседж об «агрессии России» запустил отставной генерал — экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

«Понятно, что бывший генерал может рассказывать все что угодно, в том числе повторять и эту пресловутую мантру «[президент РФ Владимир] Путин нападет». Только никто не может ответить на вопрос, а зачем? Что оно ему даст?» — задаётся вопросами политолог.

По его словам, это всего лишь один из манипулятивных приемов, уже давным-давно замшелых, не имеющих никакого эффекта.

Военным обидно, что о них забыли?

Любой украинский военный знает, что если он скажет о российской угрозе, то его позиция будет приветствоваться, отмечает Алексей Попов. Кроме того, нужно учесть, что флот Украины, особенно после 2014, стал более националистическим, чем даже вооружённые силы.

А Алексей Якубин допускает, что подобные заявления могли быть банально связаны с тем, что внимание общества сосредоточено на медиках, не на военных.

«Я не исключаю, что представители военной корпорации пытаются напомнить о себе. Мол, мы нужны. Мол, вы все только о коронавирусе, а тут есть еще проблема. То есть они увидели, что военная тема сошла на маргинес, и они таким образом пытаются напомнить о себе.

В том числе с расчетом, что если они сейчас не напомнят о себе, то это может отразиться на финансировании военной сферы в целом и на определении приоритетов на будущее», — рассказал политолог. Военный эксперт сказал, на что максимум способен украинский флот в «войне» с Россией © пресс-служба министерства обороны Украины

«Власть для Порошенко всегда была инструментом заработка»

Традиционно одним из главных действующих лиц недели стал пятый президент Пётр Порошенко. Сначала Печерский райсуд Киева продлил до 10 октября следствие по «делу Семочко». Порошенко выступил с пламенной речью и между делом назвал себя лидером оппозиции.

Затем в телеэфире народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук обвинила Порошенко, что тот 12 июня 2014 года поздравил Владимира Путина с Днём России.

А финальным пока аккордом стала публикация новой порции «плёнок Деркача», где Порошенко якобы общается с Байденом и Путиным. Кстати, Деркач также заявил, что пятый президент Украины готовит на осень дестабилизацию обстановки в стране.

Если бы проводился чемпионат по лжи, лицемерию и цинизму среди политиков, то Петра Алексеевича Порошенко можно было бы посадить в члены жюри, говорит Андрей Золотарёв. То есть те 60% украинцев, которые были убеждены в том, что Порошенко — лжец, лицемер и циник, просто в очередной раз в этом убедились, подчёркивает политолог.

Он добавляет, что власть для Порошенко всегда была инструментом зарабатывания денег, а не реализации каких-то идей, программ.

«Это ударит по планам Порошенко сконцентрировать вокруг себя националистический аппарат, потому что часть идейных националистов не захочет выступать для Порошенко в качестве полезных патриотов. Они тоже лишний раз убедились в том, что у Порошенко нет принципов и ценностей, для него есть только бизнес-интересы», — заявил эксперт. Украина — опасность для мира. О чём говорят новые «плёнки Деркача» © flickr.com, Министерство обороны Украины

Скандал с Порошенко бьёт по имиджу Украины

После многочисленных скандалов на Украине мир видит, что это страна, с которой ни о чем нельзя договариваться, в которой все покупается, в том числе и конфиденциальная информация. Скандал с «плёнками Деркача» может иметь не только для Порошенко, но и для всей Украины очень негативные последствия, допускает Золотарёв.

«Он может быть использован командой [действующего президента, кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда] Трампа против [кандидата от Демпартии Джо] Байдена в контексте избирательной кампании, разворачивающейся в США. Будут говорить о democorruption (англ. «коррупция демократов». — Ред.) наверняка. Хотя мне кажется, что атака делом о харрасменте может нанести Байдену гораздо больший ущерб», — сообщил политолог.

«За Порошенко народ на Майдан не пойдёт»

Андрей Деркач уже давно в политике, но никогда не конфликтовал с властями, напоминает Алексей Попов. Деркач переходил в «оранжевый» лагерь, потом переходил обратно к Януковичу, теперь он здесь.

«Несмотря на то, что его отец был главой СБУ, ясно, что он не сам это раздобыл. Ясно, что он используется для слива этого компромата. «Плёнки Деркача»: по ком звонит колокол? © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Я не знаю, как это может повредить Байдену, за исключением слов о Манафорте. Повредить репутации Порошенко среди националистических сил, которые не понимают тонкости дипломатии — можно. Хотя я не понимаю, что это значит в долгосрочном плане.

Есть Порошенко, который претендует как бы на роль лидера оппозиции. У него такой антирейтинг, что общество ни на какой Майдан именно за него не пойдет. Ну собьется его рейтинг. Это облегчит выдвижение на этом поле какой-то новой фигуры, которой не стал Вакарчук, потому что он не хочет заниматься политика.

Эта новая фигура может быть как Зеленский, внешне не связанная со старой политикой, с олигархами, только в националистическом лагере. Она может быть для Зеленского опаснее, чем Порошенко», — рассказал Попов.

Зеленскому будет проще договариваться с Россией

Новые «плёнки Деркача» точно ударят по образу «Степана Бандеры 2», который выстраивал Порошенко, уверен Алексей Якубин. Записи показывают, что Порошенко действовал диаметрально противоположно тому, что он говорит.

«Ключевой вопрос для власти состоит в том, кто сделал эти записи. Я не исключаю, что сам Порошенко сделал эти записи, просто он в какой-то момент утратил контроль над своим архивом», — отметил эксперт.

«Двуликий Петро»: пользователи Telegram-канала Украина.ру оценили компрометирующий Порошенко разговор с Путиным © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Если раньше ходили слухи, что осенью Порошенко готовит массовый митинг, то теперь ему будет сложнее консолидировать вокруг себя националистическое крыло. У них появился шанс, чтобы этим воспользоваться. А воспользуются ли они, большой вопрос. У Порошенко еще много ресурсов, и медийных, и других», — пояснил Якубин.

В целом же, считает он, ситуация отчасти упрощает задачу Зеленскому в смысле проведения политики по отношению к России.

«С его стороны есть попытка выходить на двусторонние контакты, нет огульной критики, нет шаблонных фраз об агрессии. Зеленский получает для себя возможность в случае чего апеллировать к тому, что Порошенко вел себя еще хуже», — сказал политолог.