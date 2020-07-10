Украина.ру представляет читателям обзор главных событий в сфере энергетики за текущую неделю с 29 июня по 3 июля

Датский «якорь»

6 июля Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток — 2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

«DEA в ответ на запрос Nord Stream 2 AG решило, что внести изменения в условия использования трубоукладочных судов с динамическим позиционированием в разрешении на строительство "Северного потока — 2", которое агентство выдало компании 30 октября 2019 года. Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования», — сообщил регулятор.

«Северный поток — 2»: Дания дала добро, а союзники по НАТО ссорятся из-за российского газа © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк Тимм Келер — исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas, которая объединяет более 140 профильных компаний.

В целом Германия с оптимизмом смотрит на перспективы реализации «Северного потока — 2», хоть и с задержкой, но газопровод будет построен, заявил 7 июля посол Германии в России Геза фон Гайр, комментируя решение датского регулятора.

В тот же день российская трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая может быть задействована для достройки газопровода «Северный поток — 2», вышла из немецкого порта Мукран.

«Северный поток — 2» усиливает позиции

Ранее DEA требовало использовать только суда с системами с динамическим позиционированием, что создавало трудности в продолжении проекта.

У российских судов-трубоукладчиков таких систем не было, а европейские компании вышли из проекта после того, как США ввели санкции против участников проекта. Из-за этого трубопровод не удалось завершить в намеченные сроки — в конце 2019 года. Так что Европа все еще рискует остаться в зимний период без газа, если украинские власти вдруг опять заблокируют транзит через свою газотранспортную систему, как это было в первую «газовую войну» между РФ и Украиной.

Естественно, такая ситуация не устраивает европейцев. Лидирующую роль в «движении сопротивления» Штатам взяла на себя Германия, которая добилась поддержки Европейского союза в этих вопросах.

«В принципе ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес», — приводит Интерфакс слова официального представителя Еврокомиссии 6 июля.

Он при этом уточнил, что данная позиция ЕС не менялась, а целью Европейской комиссии всегда было обеспечение функционирования «Северного потока — 2» согласно основным принципам международного права и энергетического права ЕС.

Принуждение Штатов к «газовому миру»

В целом в последнее время из Берлина можно было услышать довольно много резких заявлений в адрес США, и не только по «Северному потоку — 2». Например, председатель Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес 7 июля заявил, что за санкционными инициативами США в отношении «Северного потока — 2» стоят американские экономические интересы, а не забота о Евросоюзе.

Как американцы и поляки готовятся к прекращению транзита российского газа через Украину © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Дональда Трампа очень напоминает немцам слоган Deutschland über alles, активно использовавшийся во времена Третьего рейха нацистами.

Между тем среди откровенно воинственной риторики стали пробиваться ростки призывов к США перейти от конфронтации к прагматичным договоренностям. Как ни странно, первый пробный шар в этом направлении запустила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», — добавила Крамп-Карренбауэр.

Европа без газа — назван срок

Впрочем, если судить по планам Евросоюза, довольно скоро они намерены полностью отказаться как от российского, так и от американского газа, да и от сжигания углеводоров вообще.

«Наш главный месседж партнерам заключается в том, что цель ЕС — к 2050 году стать климатически нейтральным. Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители. А что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы», — сказала 8 июля заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссия уже представила две стратегии ЕС, направленные на достижение климатической нейтральности. Согласно им, энергосистемы стран союза будут интегрированы, а газовую отрасль переведут на использование водорода. Его производство намерены наладить в ЕС.

Пока же газ и нефть благодаря низким ценам на эти энергоносители остаются незаменимыми.

Нефть

Цены на нефть марки Brent на текущей неделе стартовали с отметки $43,05 за баррель, что заметно выше $40,45 в прошлый понедельник. Спустя несколько часов роста они вышли на уровень $43,52, показав недельный максимум.

Большую часть недели цены держались примерно на этом уровне, 9 июля в 13:00 МСК был зафиксирован локальный пик $43,42, вскоре после которого случился обвал до уровня $42,16.

Падение продолжилось и в пятницу, 10 июля, до недельного минимума $41,54.

Среди его возможных причин аналитики называют данные о росте заболеваемости коронавирусом в мире, в том числе рекордный прирост заболевших в США, что может негативно сказаться на спросе на нефть. За этим вскоре может последовать обвал цен на «черное золото» до уровня $30 за баррель.

Очевидно, что такое положение дел сильнее всего ударит по американской сланцевой отрасли, которая без высоких цен на нефть просто не может выжить.

Американский сланец

Американские нефтедобывающие компании, которые используют метод гидроразрыва пласта, балансируют на грани банкротства. Причина — огромные долги, накопленные отраслью.

«Я не думаю, что уровень в $40 за баррель достаточен для того, чтобы вернуть к росту сланцевый сектор. Цена по-прежнему недостаточна, чтобы компании могли покрыть расходы на погашение долга, образовавшегося в период бума на рынке», — приводит Интерфакс слова президента консалтинговой компании Lipow Oil Associates Энди Липова.

Согласно данным Moody's Investors Service, в предстоящие пять лет североамериканским производителям нефти, операторам-трубопроводам и нефтесервисным компаниям нужно погасить долги на общую сумму свыше $240 млрд.

США бьют по Китаю и нефтяникам, Россия в шаге от сверхдоходов. Обзор энергорынка © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Аналитики Deloitte LLP предполагают, что сланцевым компаниям США придется списать стоимость активов на общую сумму порядка $300 млрд. Уже обанкротились две крупные компании отрасли — Whiting Petroleum Corp и Chesapeake Energy Corp., пионер разработки сланцевых месторождений в США. Инвесторы ждут новых банкротств в отрасли и масштабных сделок, которые приведут к переделу рынка.

Судя по всему, наиболее крупные и устойчивые компании вытеснят остальных и станут монополистами в сланцевом секторе, как это не раз бывало в кризисы в других отраслях экономики.

Саудиты невиновны?

В экспертной и журналистской среде циркулирует мнение о том, что «нефтяная война», которую развязала Саудовская Аравия в начале года и которая привела к обвалу цен на нефть, которые в один момент даже принимали отрицательные значения, имела целью нанести удар по американским сланцевикам.

Судя по всему, эти предположения стали достаточно распространенными, так как на них пришлось реагировать генсеку ОПЕК Мохаммеду Баркиндо.

«Со стороны нашей группы в целом или отдельно взятых стран нет никакой цели убрать американских производителей сланцевой нефти из бизнеса. Нет, это не в наших интересах и не в интересах всей мировой промышленности. Без американской сланцевой нефти, возможно, мы могли бы оказаться в еще более тяжелом кризисе, чем тот, который мы наблюдали из-за пандемии», — заверил Баркиндо.

Он отметил, что ситуация на рынке нефти остается сложной, и никто не может точно предсказать, что будет в краткосрочной, не говоря уже о среднесрочной перспективе.

Он также сказал, что ОПЕК весьма ценит поддержку и сотрудничество властей и промышленности США в вопросе сокращения добычи нефти.

Что ж, слова сказаны, вопрос задан. Естественно, что Баркиндо не стал бы утверждать обратное, даже если бы точно знал, что это правда. Слишком тонкая и хрупкая вещь мировая экономика, как показал коронавирусный кризис.