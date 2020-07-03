«Они же дети!» Почему «Нацкорпус» вывел на марш протеста школьников?

Анонсированный марш «Требования нации - запрет пророссийских партий» оказался хотя и массовым, но явно проведенным «в режиме эконом». В основном, в партии Андрея Билецкого ограничились сбором на акцию активистов из Киева, и прежде всего молодежи школьного возраста

Как и прогнозировало издание Украина.ру накануне, особое внимание «Нацкорпуса» вызвал бывший глава «Правого сектора»* в восточных областях Украины, а ныне нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, направивший в Генеральную прокуратуру уже два официальных запроса по поводу привлечения бойцов «Азова» и активистов «Нацкорпуса» к уголовной ответственности.

Киве был посвящен отдельный большой баннер, вынесенный на марш, на котором содержалось как требование отправить нардепа за решетку, так и недвусмысленный намек на то, что в скором времени он «выхватит в щщи». Ранее на бой Киву вызвал бывший командир разведывательно-диверсионной роты «Азова» и бывший глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов, на которого нардеп написал заявление в Генпрокуратуру. Кстати, сам Кудряшов тоже приехал из Днепра на марш.

Но самое интересное, как обычно — цифры. К сожалению, ни Министерство внутренних дел Украины, ни Национальная полиция Киева по состоянию на 23:00 четверга, когда писалась статья, так и не опубликовали данные о численности митингующих.

Онлайн-трансляцию с акции вели как «Нацкорпус», так и целый ряд популярных блогеров и СМИ, но минус в том, что практически все снимали марш только с начала колонны. На фотографиях, которые опубликованы на сайте «азовской» партии и в СМИ, также нет панорамных ракурсов.

Правда, оператор «Нацкорпуса» периодически двигался вдоль колонны. За время его проходки я насчитал примерно 50 рядов по 5 человек, это примерно 250 человек. Притом, что это был не весь марш, и, судя по дальнейшим съемкам, дальше шло не меньше.

Это совпадает с оценками журналистов некоторых изданий. Например, «Вести» сообщают: «По словам нашего корреспондента, всего на акции собралось 500-600 радикалов». Похожая оценка и у «Страны»: «Мероприятие началось в 15:00. На Софиевской площади собрались около 500 человек».

Скорее всего, оценку журналисты давали, что называется, «на глазок», а такая оценка может быть несколько ошибочна. Но очевидно, что заявления «Нацкорпуса» про «несколькотысячный марш» выглядят явными преувеличениями.

Впрочем, так или иначе, вышло как минимум не меньше (а то и больше), чем на митинг и марш Партии Шария 17 июня, на который свозили автобусами людей со всей страны.

Но стоит уточнить важный момент, который упоминает Telegram-канал «ОпустиВату», описывающий "сафари" «Нацкорпуса» на Партию Шария с позиции первых: «Это в первую очередь киевский актив».

Действительно, хотя на сайте «Национального корпуса» упомянуты выступления на акции руководителей отделений в Харьковской и Винницкой областях (кроме того, на фотографиях мы видим с микрофоном и главу Черкасского областного отделения), а также «Терена Захид», координирующего отделения на Западной Украине, но отдельно указано, что на акции присутствует колонна «Нацкорпуса» Львовщины. Про активистов (не лидеров) из других регионов этого не упоминалось.

Опять же, обратим внимание на коллективную фотографию «нацдружинников» с марша, опубликованную в Telegram-канале «Национальных дружин»: я насчитал на ней буквально «по головам» около 110 человек. Как мы знаем из акций, проходивших в 2018—2019 годах, актив «Нацдружин» по регионам составляет не менее 1000 человек. Очевидно, на этом марше присутствовали лишь столичные «нацдружинники».

Крайне скромным оказалось и анонсированное присутствие «союзнических организаций»: во-первых, в начале марша шло около десятка человек с флагами «Демократической секиры», во-вторых, уже где-то в хвосте, около десятка человек в черных футболках с символикой «Фрайкора». Притом, что даже в относительно немногочисленном харьковском «Фрайкоре» состоит в два-три раза больше активистов.

Судя по всему, именно из-за мобилизации преимущественно киевлян на марше оказалось удивительно много подростков. Конечно, на парадных фотографиях старались «брать в кадр» мужчин постарше (которых, к слову, тоже было много), но обилие на марше ребят и даже девочек школьной внешности и возраста прямо-таки бросалось в глаза.

Атмосферу, условно говоря, выпускного в лагере «Азовец» создавал и выбранный для марша аудиотрек. Обычно марши «азовцев» проходят под мрачный эмбиент или под песни культовой среди неонацистской молодежной субкультуры группы «Сокира Перуна», но в этот раз шествие шло под мелодичные и романтические песни играющей в стиле «казацкого фолка» рок-группы «Тень Солнца». Солист группы Сергей Василюк с начала нулевых (когда это не было мейнстримом) поддерживает правые идеи, но в целом его творчество — это такой «национализм-лайт для начинающих».

С этим, правда, контрастировали предельно радикальные заявления ораторов.

«Сегодня мы обращаемся к требованиями к Службе безопасности Украины и Министерству юстиции, чтобы они провели все необходимые процедуры для того, чтобы снять с регистрации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Партию Шария, потому что это не украинские партии, это российские диверсанты, а российскими диверсантами на войне — удобряют ими чернозем!» — заявил на митинге перед СБУ глава центрального штаба «Нацкорпуса», боец «Азова» с первого месяца существования (а в 2016—2017 годах командир полка) Максим Жорин.

В свою очередь, на митинге перед Министерством юстиции Украины спикер «Нацкорпуса» и бывший (в 2014 году) боец «Азова» Александр Алферов говорил о том, что представители вышеназванных партий «намереваются уничтожить подразделение украинской державности (то есть «Азов». — Авт.). Не место им ни в списках, ни на улицах, ни в городах, ни на Украине. Они должны сдохнуть каждый (неразборчиво), кто переступает границу Украины!»

Аналогичные и даже более жесткие заявления еще накануне марша публиковал и упомянутый выше Telegram-канал «ОпустиВату»: «Зеленский, решайся. Или запрети их, или жди повторения 2 мая».

Как заявил Жорин на марше: «Ватные силы начали похваляться, что они целиком захватили улицу… Но они получили на улице по зубам». Так и есть. В ночь с 1 на 2 июля в Виннице арестован глава местных «Нацдружин» Андрей Вербецкий, обвиняемый в коллективном нападении на местного активиста Партии Шария. После избиения на улице последний попал в реанимацию с переломом ребер, разрывом диафрагмы и пробитым легким.

В целом марш радикалов из "Нацкорпуса" оставил впечатление, сходное с атмосферой в последние дни Берлина, когда от безысходности на защиту фашисткой столицы нацисты вывели "гитлерюгенд" — старшеклассников. И в этом смысле в Киеве, как и в проигравшем Вторую мировую войну Берлине, оказалось нечто общее. Реальной силы, способной противостоять организованным политическим и партийным структурам, у "Нацкорпуса" нет. По сути, "Нацкорпус" — это несколько десятков активных ветеранов т.н. АТО, так и не нашедших себя в мирной жизни. Да, они еще могут, сколотив банду, наброситься на отдельных активистов-шариевцев в Харькове или Виннице, могут вывести на улицы несколько сотен экс-бойцов, но тысячи — это миф, который легко развеяли 2 июля митингующие в столице Украины школьники.

* Организация запрещена Верховным судом РФ