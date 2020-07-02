В четверг, 2 июля, в Киеве намечено самое масштабное шествие националистов с начала года. Сбор назначен в 15 часов на Софийской площади, откуда колонна «Национального корпуса» двинется к Министерству юстиции и Службе безопасности Украины. Марш назван «Требования нации - запрет пророссийских организаций». Но истинные цели более амбициозные

Конкретно марш неонацистов и радикалов направлен против Партии Шария и «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ)

К подготовке акции в «Национальном корпусе», судя по всему, подошли серьезно. За прошедшую неделю лидер партии Андрей Билецкий посетил целый ряд регионов, где провел встречи с местным активом «Нацкорпуса»: 25 июня — в Одессе, 26 июня — в Киеве (был собран актив как из столицы, так и из области), 28 июня — в Черкассах и Днепре и 29 июня — в Запорожье.

«Нас ожидает горячая политическая осень», — многозначительно отмечается по поводу этих визитов в официальном Telegram-канале «Нацкорпуса».

Последний раз подобная активность поездок Билецкого по регионам наблюдалась осенью 2018 года, накануне президентских выборов, в которых он планировал участвовать. Правда, тогда график не был таким сжатым и встречи проходили не только с активистами партии, а с более широкой аудиторией, которую собирали в местных Домах культуры.

Вряд ли цель этих поездок — только мобилизация людей на марш в Киев. Подобные акции в партии давно отлажены. Без поездок вождя обошлись при подготовке и ежегодных маршей «Национальных дружин» в Киеве 28 января 2018-го и 2 марта 2019-го, и многотысячных акций «Нацкорпуса» в Киеве на протяжении всего марта 2019-го. Видимо, Билецкий доводит до актива какую-то политинформацию, которую нельзя просто разослать по имейлам или мессенджерам.

Во-первых, речь может идти о подготовке к внеочередным парламентским выборам, о которых эксперты заговорили на прошлой неделе. Учитывая, что фракция «Слуги народа» в Верховной Раде окончательно вышла из-под контроля президента, в Офисе президента Украины велик соблазн «смахнуть все фигуры с доски» и провести перевыборы, избавившись от навязанных Зеленскому год назад «соросят» и людей Коломойского и Авакова, получивших в Раде целые «подфракции». Иммунитет же от перевыборов заканчивается 21 июля — в годовщину голосования 21 июля 2019 года, на которых и был избран действующий созыв парламента Украины.

Правда, вероятность парламентских выборов все же низкая, потому что при падении рейтингов Зеленского монобольшинства в парламенте он не получит 100%.

Во-вторых, речь может идти и о более важных переменах. «Про Петра Алексеевича (Порошенко. — Авт.) я говорил, что досидит до (окончания. — Авт.) первого срока. Был уверен, что не будет второго, но у меня была уверенность, что первый он просидит. Вот этот (Зеленский. — Авт.) — не просидит, — говорил Билецкий, давая в ходе поездки в Одессу интервью видеоблогеру Станиславу Домбровскому. — Это (Порошенко. — Авт.) был не случайный человек на этом месте. Я не считаю, что он был хорош, но он не был на этом месте случайно. Этот (Зеленский — Авт.) на этом месте случайно. Шел, люк открытый — упал туда. Шел — вот так стал президентом Украины. Не уверен, что он довезет эту тяжесть до конца. И думаю, что хорошо, если не довезет».

Возможно, осенью будут пытаться и «скинуть» Зеленского. Вполне логично перед этим максимально отмобилизовать актив партии, попутно объяснив ему логику действий на осень — например, если речь пойдет об объединении с какими-то политическими силами, с которыми ранее «Нацкорпус» не вступал в политическое партнерство (или даже скорее наоборот, конфликтовал). «Национальный корпус» вводят в бой © AP, Efrem Lukatsky

Не сидят сложа руки и противники "Национального корпуса". Пока, правда, задевают его, что называется, по касательной. То есть даже не сам Нацкорпус, а его предтечу — полк "Азов".

Так, народный депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива обратился с официальным запросом к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

«Обращаюсь к Вам по поводу следующего, — пишет нардеп генпрокурору. — В 2014 году во время антитеррористической операции на Востоке Украины имели место противоправные действия представителей полка «Азов», который в то время дислоцировался в г. Мариуполь Донецкой области. Речь идёт о системном уничтожении и разворовывании оросительной системы на территории Донецкой области представителями полка «Азов». Используя технику, они осуществляли демонтаж элементов системы, а сами выкапывали чугунные трубы для дальнейшей сдачи на металлолом. Будучи в то время командиром батальона «Полтавщина» с местом дислокации в поселке городского типа Володарское Донецкой области, я неоднократно пресекал попытки разворовывания и преступной деятельности представителей полка «Азов», задерживал и доставлял их в местный отдел полиции, однако им удавалось избежать ответственности. Считаю, что вышеуказанные действия руководства и представителей полка «Азова» были противоправными и нанесли значительный ущерб государственному имуществу».

Что касается Партии Шария, еще одной намеченной жертвы Нацкорпуса, то в отношении ее активистов продолжается уличное «сафари», объявленное ранее Нацкорпусом. Только 1 июля супруги Шарий сообщили о нескольких новых нападениях — первое произошло в Харькове, второе — в Виннице.

В Харькове, судя по опубликованным видеозаписям, обошлось «малой кровью» — главу регионального отделения Партии Шария Зою Кускову и ее спутника просто немного залили зеленкой. А вот в Виннице активист партии пострадал, по словам Ольги Шарий, гораздо сильнее: «Повалили, избивали ногами, сломаны ребра, под угрозой одно легкое».

Интересно примечание, сопровождавшее публикацию видеозаписи нападения в Виннице в Telegram-канале «ОпустиВату», освещающего упомянутое выше «сафари»: «Благодаря «супер-айтишникам» Толи мы теперь обладаем полной базой членов Партии Шария. У нас есть ваши ФИО, адреса, телефоны и фотографии. Первый счастливый обладатель «партбилета с шариком» из Винницы уже прошёл тестовое собеседование. Результаты, так сказать, налицо. Дальше — больше».

Возможно, это намек на взлом сайта Sharij.net, на котором 1 июля около 13 часов было выложено фейковое извинение Анатолия Шария перед «Нацкорпусом». Причем восстановить доступ к сайту Шариям удалось лишь к 18 часам. Война улицы как политтехнология. Неонацисты Украины идут во власть © nationalcorps.org

Признание во взломе сайта еще днем появилось в Telegram-канале «ОпустиВату»: «Нам не нравится то, что делает Шарий и его медиа-шлюхи, поэтому мы взломали его сайт… Пока его «журналисты» судорожно пытаются вернуть доступ, обращаемся к Толику напрямую… Мы будем тебя еб… на улицах, в интернете и даже в твоём любимом ЕС. Твоя медийная и политическая карьера закончились, ты просто ещё этого не понял. Шаг за шагом мы тебе это объясним».

Вполне очевидно, что за взломом (как и за упомянутым выше Telegram-каналом) стоит Нацкорпус. Экс-глава центрального штаба последнего Родион Кудряшов днем 1 июля достаточно прозрачно намекнул на это в своем Telegram-канале. Репостнув процитированное выше сообщение из «ОпустиВату», далее Кудряшов написал: «Что ты, Толик? Отключил уже сайт от хостинга, убрал картинку, чинишь сломанное… Ладно, проехали. Кстати, на твоём Ютуб-канале двухфакторная аутентификация стоит, дружище?»

Напомню, что 25 июня видеоблогер Станислав Домбровский опубликовал обращение к Анатолию Шарию, где помимо прочего заявил: «То, что сейчас происходит — это только начало… Вы зацепили людей, которые привыкли убивать… Будут ловить, будут бить, будут убивать. Прикинь, Толь, а? И тебя поймают, и самых ближайших поймают, с женой будут проблемы, и с детьми, есть они у тебя или нет». Учитывая, что 28 июня Домбровский опубликовал интервью с Билецким, а 1 июля совместную видеозапись с Домбровским опубликовал в Telegram видный деятель «азовского» движения Сергей Коротких, эта угроза идет от Нацкорпуса. Просто, как в случае с Telegram-каналом «ОпустиВату», заводится «прокси», чтобы если что, можно было де-юре отмежеваться — нет, что вы, это не мы угрожали, избивали и потом хвалились этим.

Очевидно, что 2 июля на марше, который проводит Нацкорпус в Киеве, эта политическая сила намерена не только заявить о себе, но и публично обозначить своих главных врагов — "Оппозиционную платформу — За жизнь" и "Политическую партию Шария". В обоих случаях главная задача Нацкорпуса — обозначив врагов, показать себя избирателям как активную политическую силу.