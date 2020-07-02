По состоянию на 12:00 2 июля в мире зарегистрировали свыше 10,6 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 516,2 тыс. человек, более 5,4 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2,6 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 128 тыс. людей, 729,9 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,4 млн жителей. Более 60,6 тыс. умерли, 817,6 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 661,1 тыс. случаев заражения, 9,6 тыс. смертей, 422,9 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (604,6 тыс.), Великобритания (314,9 тыс.) и Перу (288,4 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 661,1 тыс. (6760 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9683 человека (147 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 422,9 тыс. человек.

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 39 человек. Общее число жертв в столице достигло 3870.

Суточный прирост числа заболевших в столице оказался минимальным с 6 апреля — 611 новых случаев.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, вторая волна инфекции в столице маловероятна, хотя «могут быть небольшие отклонения» от общей динамики.

Роспотребнадзор организовал пилотное исследование популяционного иммунитета россиян к COVID-19. На иммунитет граждан проверяли в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае, вне зависимости от того, были ли у людей симптомы коронавирусной инфекции. Всего было проверено более 8 тыс. человек.

В Ростовской области 100-летняя жительница города Волгодонск выздоровела после заболевания коронавирусной инфекцией. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с внебольничной пневмонией. Она лечилась в больнице две недели, сейчас ее состояние удовлетворительное.

По оценке аналитиков фармацевтического издания «Новости GMP», во время режима самоизоляции — с 30 марта по 14 июня — в России в два с лишним раза вырос рынок нелегальных косметических инъекций (по сравнению с тем же периодом прошлого года). За это время было проведено свыше 500 тыс. процедур, хотя более половины косметологов были вынуждены приостановить работу.

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию, сообщает Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «ХимРар». Существенный интерес в приобретении препарата выражают некоторые страны Латинской Америки, с которыми ведутся переговоры, страны СНГ, Ближнего Востока и других регионов мира.

Коронавирус и Украина

За минувшие сутки коронавирус на Украине обнаружили у 889 человек (в том числе у 38 детей и 63 медработников), зафиксировано 12 летальных случаев, 505 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 выявили во Львовской области — 152, Киеве — 104, Ровенской области — 95, Закарпатской — 85 и Волынской — 81. В Черкасской и Николаевской областях новых случаев не зарегистрировано.

Всего за время пандемии в стране заболели 45 887 человек, из них 20 053 выздоровели, летальных исходов — 1185.

При этом с сегодняшнего дня в стране разрешили работу кинотеатров, «но с чёткими условиями, с наполненностью не более 50%».

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться, чтобы не допустить вспышек других инфекций во время пандемии коронавируса.

«Хочу призвать всех — вакцинируйтесь. Сейчас идет активная разработка вакцин от коронавируса… Мы не должны допустить вспышек вакциноуправляемых инфекций во время эпидемии коронавирусной болезни. Мы должны помнить: взрослые — каждые 10 лет — дифтерия и столбняк. Дети — гепатит B, туберкулез, корь, паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция. Вакцинируйтесь, защищайте себя и детей. Вместе мы победим все проблемы, в том числе и эпидемического профиля», — сказал Ляшко.

Польша отменила двухнедельный карантин для пассажиров самолетов из Украины.

Метод трех «Т», как в России – эксперт сказала, как Казахстану побороть коронавирус © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство инициирует ужесточение правил карантина, что предусматривает штраф за несоблюдение масочного режима. Так, для физических лиц штраф за отсутствие маски может составить от 170 до 255 грн (450-670 рублей), для юридических лиц — владельцев различных заведений, которые будут позволять нарушение масочного режима, — от 3400 до 5100 грн (9-13,5 тысячи рублей).

Ситуация в мире

Власти Казахстана готовятся вновь ввести в стране карантин с 5 июля, пока его планируют на две недели, но этот срок может быть продлен. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Возврат к карантину связан с новым всплеском заболеваемости. С момента снятия ограничений в мае суточный прирост числа заразившихся вырос в семь раз.

Американские власти купили более 500 тыс. доз препарата «Ремдесивир», признанного эффективным в борьбе с COVID-19. Это почти все запасы лекарства в мире. Без препарата остались в том числе и европейские государства.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в статье, опубликованной в The Washington Post, рассказал, что в настоящее время в мире ведется разработка 141 вакцины от коронавируса.

Белорусский президент Александр Лукашенко объявил о победе над коронавирусом в отдельно взятой стране в центре Европы, с которой почему-то пока ни одна из стран-соседей не хочет открывать границы.

«Беларусь продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость. На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заявил Лукашенко.

Ученые Италии занялись изучением связи между температурами в разных регионах планеты и вспышками пандемии коронавирусной инфекции. Они собрали данные из более ста стран с января по апрель и выяснили, что на определенных широтах (между 40 и 60 градусами к северу от экватора), ультрафиолету требовалось от 30 минут до 14 часов в день, чтобы убить более 60% возбудителя вируса. Наблюдать это можно было в Китае, Италии, Испании, Великобритании и США. В южных регионах (между 40 и 60 градусами к югу от экватора) результаты были несколько другими. Для уничтожения тех же 60% вируса солнечному свету требовалось от 4 до 35 минут. К этим странам относятся Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Чили, Аргентина и Зимбабве.