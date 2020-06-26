Новая серия «плёнок Деркача» показала, что Украина находилась под полным внешнем управлением, власть сделала пиар вокруг экологической катастрофы на Западной Украине, а «слуги народа» вышли из карантина и начали создавать проблемы Зеленскому

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Доказательство того, что Украина — под внешним управлением

В понедельник, 22 июня, народный депутат Украины Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик провели в Киеве пресс-конференцию, на которой выдали очередную порцию аудиозаписей переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена.

Опубликованные записи еще раз подтверждают, что практически все свои важные решения Порошенко координировал с Байденом, а ресурсы ФБР и ЦРУ использовались для решения проблем Петра Алексеевича с его политическими конкурентами, включая беглого депутата Александра Онищенко.

Украиной управляет «глубинное государство» США. Эксперты о «схеме Деркача» © president.gov.ua

Многие недооценивают политические последствия этих «плёнок», уверен директор Украинского Института политики Руслан Бортник. Если с юридической частью всё сложно, необходимы экспертизы правоохранительных органов, то политические последствия наступают уже сейчас, для Украины прежде всего.

«Во-первых, общество убедилось, что Украина находится под внешним управлением. Догадываться и знать — это два разных состояния. Эти «плёнки» доказывают, что Украина управлялась. Конечно, усиливаются позиции антизападников, людей, которые настроены против интеграции с Западом.

Во-вторых, это серьёзная проблема для самого Петра Порошенко, политическая проблема. Ведь оказалось, что он был не самодостаточен в своём управлении. Байден попросил повлиять на Яценюка, и оказалось, что Порошенко во многих случаях выполнял приказы. Многие его действия, как ликвидация «Приватбанка», были коррупционно мотивированы», — рассказал Бортник.

«Тотальная система, контролирующая ключевые сферы экономики Украины»

После публикации первой части «записей Деркача» была какая-то реакция, сначала со стороны Зеленского, со стороны генпрокурора Венедиктовой, которая открыла дело по госизмене, по вмешательству в деятельность правоохранительных органов.

Но потом последовал окрик со стороны Демократической партии, потому что это не допустимо и нанесёт вред украино-американским отношениям, напомнил руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Тарифы и спецслужбы под американскую дудку. Как «Нафтогаз» и разведка Украины оказались под контролем США © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Видно, что тему этих записей в украинском обществе глушат, переключая внимание на «стерилизацию детей» и «корабельные сосны» и прочие хайповые темы», — сказал эксперт.

По его словам, публикация второй части показала систему внешнего управления страной, систему колониальной зависимости: «тотальная система, которая контролирует ключевые сферы украинской экономики».

Что касается дела Порошенко, Золотарёв отметил, что Генпрокуратура «даёт заднюю»: на Украине мы сейчас не видим ни политической воли, ни инструментария для того, чтобы дать этому делу ход».

Политолог Руслан Бизяев также считает, что эти «плёнки» не станут причиной для посадки в тюрьму Порошенко.

«Да, уголовное дело зарегистрировано, но в обозримом будущем я не вижу предпосылок для реальной посадки Петра Алексеевича: это слишком многим невыгодно», — заявил эксперт.

Экологическая катастрофа: проблема, которую не потянет генпрокуратура

Западные регионы Украины продолжают борьбу с наводнением, которое охватило сразу несколько областей и может оказаться наиболее масштабным стихийным бедствием со времен аналогичных событий 2008 года, когда жертвами паводков стали почти сорок человек. Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области.

Уже 26 июня заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко сообщил, что прокуратура возбудила несколько уголовных дел. В частности, по факту экоцида, массового уничтожения растений и многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Расследует украинская прокуратура и многочисленные случаи незаконной вырубки леса, а также преступления должностных лиц.

По мнению Руслана Бортника, эти дела вряд ли завершаться каким-то наказанием: «пройдёт паводок, и мы забудем, к сожалению, об этой ситуации».

«Возбуждение уголовных дел я считаю информационной пиар-реакцией власти на кризис.

Понятно, что проблема по Карпатам — многослойная. Начиная от вырубки деревьев, в организации которой принимают участие все, от полиции и таможенников до местных олигархов, и заканчивая вопросом очистки русел рек, создания укрепляющей инфраструктуры, выделения денег.

Все это огромный клубок вопросов, который прокуратура не сможет потянуть. Скорее, эти дела будут висеть в подвешенном состоянии», — отметил политолог.

«Государство большого базара неспособно думать о будущем»

Андрей Золотарёв уверен: вопрос времени, когда последствия «безоглядной погони за гешефтом» ударят по тем, кто занимается вырубкой. Это ведь не инопланетяне прилетают рубить лес и уничтожают экологию Карпат, это делают те люди, которые там живут, подчеркнул эксперт. Вдобавок к наводнениям на западе Украины произошло два землетрясения © commons.wikimedia.org, Trayan Mustyatse

«Другое дело, что эти схемы невозможны без политической и силовой крыши. Окна на границе, контракты таких гигантов как IKEA… Этим ведь не простой лесоруб с верховинских полонин занимается и даже не владелец пары-тройки лесопилок. Это схемы, которые всегда имеют свою крышу», — сказал Золотарёв.

Другое дело, продолжил он, что нет политической воли. Очевидно, что вновь выделят деньги, пройдет пиар-кампания, как всем миром помогают Западной Украине, и все вернётся на круги своя, «поскольку государство большого базара не способно думать о будущем».

«Будут последствия и у безоглядной вырубки посадок и уничтожения ирригационных систем в южной части Украины. Это все обернётся тем, что степь начнет наступать на север», — прогнозирует политолог.

Пересматривать экологическую политику надо не только по отношению к Карпатам, но по отношению к Юго-Востоку, где засуха, и по отношению к использованию нашего земельного фонда, где порядка 32 млн гектаров земли будет в нерабочем состоянии. Об этом говорит Руслан Бизяев.

«Посадят ли кого-то? Возможно, посадят. Тем более, что такие посадки сейчас будут особенно важны перед выборами, в том числе и для Зеленского.

Исправят ли посадки ситуацию? Нет. Исправить ситуацию может только новая государственная концепция экологической безопасности Украины, разработать и принять которую необходимо в ближайшее время. Но самое главное — её реализовать. Поэтому главный вопрос — где найти на это деньги», — уверен эксперт.

«Вышли из карантина и создают проблемы Зеленскому»

На неделе произошли сразу два скандала со «Слугами народа». Глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети «низкого качества», а также что нужно очень жёсткими методами «выкорчёвывать» в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. «Стерилизовать бедных»: программа украинской элиты © Facebook, Александр Сенько

А два народных депутата от «Слуги народа» — лидер партии Александр Корниенко и глава парламентской фракции Давид Арахамия — во время рабочей поездки в Николаев решили обсудить свою коллегу Ирину Аллахвердиеву.

«Такая поддутая, конечно, немножко. Немножко тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь отх**рит триста встреч за четыре месяца. И выигрывает. Она такая вживую. Энергетика», — делился Корниенко с Арахамией, не зная, что микрофоны на их столе работают и их разговор снимают журналисты.

«Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да. Баба да», — продолжал нахваливать коллегу Корниенко поддакивающему Арахамии.

Ребята вышли из карантина, вернулись к политике и начинают создавать проблемы для президента и его команды, говорит Руслан Бортник. По его мнению, эти скандалы говорят о низком уровне профессионализма, не готовности быть политиком. Говорят о том, что они неадекватно воспринимают действительность, не понимают что можно и где можно говорить

«Говорят и о высоком, запредельном уровне цинизма. В партию пришло новое поколение политиков, которые считают всех, кто менее успешен, чем они, людьми второго сорта», — пояснил эксперт. Сосна корабельная как технология. «Слуги народа» сексизмом прикрыли скандал с США © РИА Новости, Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк

В целом все эти скандалы с собаками, детьми, соснами и всем остальным подталкивают, конечно, президента в направлении досрочных парламентских выборов, но такая вероятность сейчас очень низкая, подчеркнул Бортник.

Зеленскому нужно менять кадровую политику. Срочно

Те, кого социальные лифты после победы Зеленского унесли в Верховную Раду, в кресла депутатов, не понимают, что теперь стираются границы между частным и публичным, и всё, что они скажут, будет использовано против них. Об этом говорит Андрей Золотарёв.

«Возникает ситуация, что если взять Третьякову под защиту и сделать вид, что ничего не произошло, то это отвернет часть избирателей. А если снять её и отправить в отставку, то и другие пойдут следом. Здесь вопрос скорее профессионально-этической неподготовленности к политической деятельности», — пояснил политолог.

Он также считает, что Зеленский будет менять свою кадровую политику.

«Мы уже не будем слышать этот месседж про новую элиту, будет сделан акцент на профессионализм, на опыт. Сейчас уже готовится к демонтажу закон о люстрации. Зеленский уже признавался, что кадров не хватает, очевидно, что придется звать на помощь старых опытных профессионалов, если таковые найдутся», — заявил эксперт.

«Сосново-дубовая Рада»: соцсети о скандале с участием Арахамии и Корниенко © Facebook, Слуга Народу

«Что касается Третьяковой, то ничего нового она не сказала. Она из "Реанимационного пакета реформ», товарищей Сороса, которые проводят эту политику. И пока эта концепция будет, будет и Третьякова, и ей подобные после нее.

Тут нужно менять концепцию подхода к стратегическому выбору: надо возвращать государственный суверенитет Украины. В июле будет тридцать лет декларации независимости Украины: пора её воплощать в жизнь», — сказал политолог.