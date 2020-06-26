«Наводнение» – действительно то слово, которое описывает прошедшую неделю на Украине. Тут и физическое наводнение на Западной Украине, и рост показателей заболеваемости коронавирусом, и «наводнение» альтернативно одарёнными гражданами МИДа и «Слуги народа». В общем – стихийное бедствие

Впрочем, как водится, всё это является исключительно «материалом» для украинской политической жизни, которая «питается» бедствиями просто потому, что питаться чем-то ещё не получается — особенных успехов за страной не замечено.

Эпидемия и карантин

Прошедшая неделя была рекордной для коронавируса — число вновь выявленных больных ежедневно росло, за 25 июня был поставлен новый абсолютный рекорд с начала эпидемии — 1109 человек.

На утро 26 июня в стране заразились коронавирусом 41 117 человек, недельный прирост составил 6133. На предыдущих неделях прирост составлял 5,9; 3,7; 3,6; 2,3; 2,8; 3,1; 3,4 и 2,2 тыс.

Умерли 1086 человек, недельный прирост составил 101 человек. В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял 131, 107, 93, 81 и 112 человек.

Вылечились 18 299 человек. Недельный прирост — 2266 человек (на прошлых неделях — 2892, 2099, 3377, 1410, 2112, 1767 и 1293).

Власть явно пребывает в растерянности. В МОЗ не намерены вводить более жёсткий карантин, что связано с целым рядом обстоятельств:

Европа выходит из пандемии: в отдельных регионах Германии, Испании и Португалии усилен карантин, в Британии ждут открытия пабов, Швеция становится «изгоем» © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

— невыполнимость норм более жёсткого карантина в летнее время;

— понимание того, что рост числа выявленных больных связан с ростом числа проведённых тестов.

Президент и правительство, напротив, настаивают на чрезвычайных мерах, что объясняется чисто политическими мотивами.

Президентская вертикаль сейчас сражается с региональными элитами. В её интересах заставить местные власти нести ответственность за эпидемию (отмена карантина началась ведь с выступления мэра Черкасс), а также и за возвращение карантина (принципиальная задача — вводить карантин не по всей стране, а по регионам). Это нужно исходя из не слишком хорошего электорального положения «Слуги народа» перед местными выборами. Ну а в случае чего можно просто отменить выборы.

МИД против парада Победы

Главным событием недели был, безусловно, отсроченный из-за карантина парад Победы 24 июня.

Украина, естественно, в этом мероприятии никакого участия не принимала, но, разумеется, не могла остаться в стороне.

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парадов в Крыму, ДНР и ЛНР, обвинив Москву в курсе на «дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях».

В сообщении о ноте, которую отправил МИД в связи с военными парадами, указывается, что «проведение во временно оккупированных Российской Федерацией Донецке и Луганске так называемых "военных парадов", во время которых были продемонстрированы 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ-21 "град", а также другая военная техника, в частности зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1 является грубым нарушением обязательств российской стороны как стороны Минских договоренностей и их подписанта в соответствии с пункта 2 "Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений" от 12.02.2015 и пунктом 2 "Дополнение к Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015" в части, касающейся отвода танков, а также артиллерийских орудий калибром до 100 мм и минометов калибром до 120 мм (включительно)».

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – трансляция © Скриншот из видео Украина.ру

Во-первых, МИДу стоит определиться: если Минские соглашения, тогда нет никакой «временно оккупированной территории». Если есть «временно оккупированная территория» — нет Минских соглашений. То и другое вместе может употребляться только в украинской альтернативной реальности.

Во-вторых, в пунктах, на которые ссылается МИД Украины, ничего об обязательствах России нет.

В-третьих, прежде чем выдвигать претензии ДНР и ЛНР по поводу отвода сил, следовало бы поинтересоваться, как обстоит с этим у ВСУ. Нарушения в этой сфере фиксируются постоянно…

В-четвёртых, удивительным образом для Украины статус Крыма и республик Донбасса — одинаковый. Между тем, Крым — часть России, а ДНР и ЛНР — независимые государства.

«Некачественные» дети и «качественные» «соросята»

Скандалом недели, легко затмившим некорректный обмен мнениями Александра Корниенко и Давида Арахамии в Николаеве, стало заявление депутата от «Слуги народа», главы парламентского комитета по социальной политике и представителя Украины в гуманитарной подгруппе Минской ТКГ Галины Третьяковой:

«Когда мы предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование и так далее, а рождают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, тогда мы получаем, я скажу жёстко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на общественные средства. Это Маргарет Тэтчер тоже говорила когда-то и Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра социальной политики, один лорд — он сказал, что тот, кто хочет получить какое-то социальное пособие, должен быть стерилизован. Ли Куан Ю кастрировал, стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Очень жестокими методами, я бы сказала даже, садистскими, выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами».

Разумеется, столь явное проявление социального расизма не могло остаться незамеченным. Оно и не осталось — возмущение высказал даже президент Зеленский, который обычно не спешит с выражением своей позиции, а иногда и просто не высказывает её.

Обратили на себя внимание два аспекта.

Во-первых, сама поднятая тема.

«Дети низкого качества»: Третьякова обвинила критиков в травле © Facebook, Александр Сенько

Борьба с этим явлением ведётся повсеместно, но особого эффекта от неё нет, просто потому, что резко сократилась потребность в рабочей силе.

Даже в СССР с его системой целенаправленного вытягивания людей с социального дна (за счёт дискриминации интеллигенции) результативность такой политики была не то чтобы уж очень высокой. Кстати, уроженка казахского села Третьякова — как раз продукт такой политики.

Следует, однако, отметить, что методы в духе социального расизма после Второй мировой войны считаются преступлением против человечества. Сингапурский эксперимент был всё же добровольным — женщинам без высшего образования с двумя детьми (или с высшим — и с тремя детьми), предлагалось добровольная стерилизация в обмен на жильё. Но тут надо иметь в виду проблему традиционной многодетности и перенаселённости небольшого островного государства.

Ещё один интересный аспект, на который мало кто обратил внимание: «выкорчевывание в нации элементов, которые не являются защитниками и кормильцами» напрямую отсылает нас к концепции «интегрального национализма» Дмитрия Донцова, который предлагал деление общества на две касты — «рыцарей» («защитников») и «гречкосеев» («кормильцев»).

Как отмечает украинский журналист Игорь Гужва, «в Европе (а в последнее время и в США) другой тренд — гарантирование определенного дохода гражданам вне зависимости от того имеют они работу или нет. Этот подход имеет вполне прагматическую составляющую:

— расходы на соцпомощь считается вполне приемлемой платой за нивелирование рисков, которые несет для основ государства обнищание населения (начиная от криминала и заканчивая угрозой бунта и революций),

— расходы на выплаты людям поддерживают потребительский спрос и создают емкий внутренний рынок для производителей товаров и услуг.

Можно спорить — насколько такой подход правильный или нет (с ним далеко не все согласны и на Западе), но пока тренд именно такой.

В то же время, Третьякова и подобные ей выходцы из грантовых структур проповедуют совсем другие теории. Нардеп от «Слуги народа» просто слишком откровенно выразилась. Многие другие «реформы» — например, медицинская или объединение районов имеют примерно ту же основу, замаскированную под разные красивые слова. А именно — минимизация социальных расходов.

И это не потому что Третьякова и прочие такие злые люди. А потому что это стратегия.

При сохранении нынешнего курса развития (определяемого Соглашением об ассоциации с ЕС и меморандумами с МВФ) не предполагается расцвет экономики, промышленный бум, создание массы новых рабочих мест. Эта стратегия исходит из того, что в Украине будет работать то, что и сейчас работает — аграрка, добыча полезных ископаемых, транзитная инфраструктура, отдельные промышленные производства, вписанные в международное и европейское разделение труда. Ну и плюс сфера услуг.

Но для такой структуры экономики количество нынешнего населения является избыточным. А потому логично побудить его куда-то уехать. Именно поэтому прежняя власть так боролась за безвиз, чтоб «лишнюю» рабочую силу «отправить на экспорт». И именно для этого и проводится курс на сокращение соцобязательств, чтоб безработные или просто бедные украинцы дома не засиживались.

Постепенно, через какое-то время (5-10-15 лет) численность населения будет сбалансирована с экономическим потенциалом страны. А доходы людей стабилизируются на уровне где-то чуть ниже Болгарии».

Отметим, что в действительности политика «гарантированного минимального дохода» сама по себе является распространением «ловушки нищеты» на «средний класс» и может работать только в условиях современного глобалистического капитализма, когда «золотой миллиард» живёт за счёт эксплуатации ресурсов всего земного шара.

Во-вторых, как правильно отметил Гужва, Третьякова — грантоедка.

Она руководитель общественной организации «Институт гражданских свобод», эксперт «Реанимационного пакета реформ» (это, кстати, своеобразный «знак антикачества» — именно представители этой структуры обычно выдают рецепты спасения бюджета путём уменьшения числа едоков), входила в различные общественные советы при министерствах.

Телеграм-канал «Резидент» делится слухами:

«Наш источник в ОП рассказал, что соросята не только включились в защиту Третьяковой, но начали выставлять ультиматум Офису президента. Депутаты-соросята начали собирать подписи в защиту нардепа. Никто из журналистов и экспертов не обратил внимание на один любопытный факт, что одним из первых кто опубликовал заявление Третьяковой, был ресурс соросят "Новое Время". Глава Офиса президента считает, что это целенаправленная кампания соросят по обвалу рейтинга партии "Слуга народа" и президента».

Самое интересное, что мнение главы Офиса президента Андрея Ермака может быть оправданным.

Конечно, соросята в принципе смогли попасть в Раду только вместе со «Слугой народа» и «Голосом». Соответственно, снижение рейтинга СН ударит в первую очередь по ним. Однако они не боятся.

Во-первых, представители грантовых структур как явление в целом достаточно глупы, чтобы не понимать причинно-следственных связей (может быть исключая связь между наступанием на грабли и ударом по голове).

Во-вторых, им незачем понимать эти связи — украинская политика слишком зависима от грантоедов и, в особенности, от грантодателей, чтобы эти люди каким-то образом могли остаться не при кормушке (достаточно вспомнить судьбу Лещенко и Найема).

Наводнение на Западной Украине

22-23 июня в нескольких районах Прикарпатья выпали рекордные осадки (70% месячной нормы), что привело к паводку. По состоянию на утро 25 июня в регионе затоплено 234 населенных пункта, 9157 жилых строений оказались под водой, 116 км дорог и 64 (по другим данным — даже 90) моста полностью разрушены, кроме того, пострадало множество объектов социальной инфраструктуры. Спасатели эвакуировали почти 300 человек. Три человека погибло. По оценке премьер-министра Шмыгаля, наводнение более сильное, чем в 2008 году.

Немедленно возобновилась типичная для Украины дискуссия о том, что же первично — яйцо или курица? В смысле — при чём тут вырубка леса?

Например, телеграм-канал «Резидент» пишет: «наш источник в ОП рассказал, что в Офисе президента прошло совещание по ситуации с катастрофой в Прикарпатье и на Буковине. Зеленского убеждали, что вырубка лесов не есть основной причиной, а сильные ливни спровоцировали наводнение, на что Зеленский попросил СБУ предоставить объективные данные по ситуации в регионе». В числе убеждающих был премьер Шмыгаль.

Рукотворная катастрофа. Страшное наводнение на Западной Украине © REUTERS, Ukrainian Interior Ministry Press Service/Handout

Во-первых, это проблема осадков, с которыми бороться, понятно, невозможно.

В то же время надо отметить, что более или менее масштабные подтопления случаются в Закарпатье и Прикарпатье по графику — дважды в год: во время осенних дождей и весеннего таяния снегов. В данном случае наводнение действительно было неожиданным — летом, как правило, не топит.

Во-вторых, это действительно проблема «облысения» Карпат, которая, надо заметить, была актуальна и 20 лет назад, во время катастрофических наводнений на Закарпатье в 1998 и 2000 годах, при том, что тогда масштаб хищнических вырубок был совсем другим.

Ситуация, при которой вырубки не влияют на ход наводнения в принципе невозможны — лес удерживает воду и замедляет потоки. Голый склон — нет. Человек, который утверждает противоположное — коррупционер или… евроинтегратор (та же икеевская мебель делается, в том числе, из карпатской древесины, а значит шведский мебельный гигант причастен к наводнениям).

Кстати, 25 июня на Украине вступил в силу закон об инвентаризации лесов. Ничего подобного не проводилось, начиная с 1996 года.

В-третьих, и об этом, почему-то редко говорится, речь должна идти об определённой инфраструктуре — противопаводковых дамбах, системе водохранилищ и т.п.

Такая система была в основном создана в советские времена (но не закончена). Она, естественно, требует финансирования для поддержания её в работоспособном состоянии, а с финансированием у нас известно как обстоит дело. Вся эта система обновлялась только в пожарном порядке после очередного наводнения, говорить же о её радикальной реконструкции просто несерьёзно.

P.S.: Найдено в "Фейсбуке" пользователя Светланы Соколовой из Киева:

«Было это году эдак в 2007 или в 2008-м. Очередное наводнение на Западной Украине. Наводнение в тех краях, нужно заметить, чуть ли не каждый год. Когда видела в новостях сюжеты, всё удивлялась: чего они дома в опасных зонах строят? Ведь знают, что может случиться.

Киев. Оболонь. Базар.

Жиночка лет шестидесяти торговала разными продуктами: овощи, фрукты, молочка. И бойко на весь базар обсуждалась ситуация с наводнением. А мадам эта и говорит, что в прошлом году на компенсацию за потопы в Западной купила она доце квартиру в Киеве, а в этом году и сыну купит…

Не хочу оговорить всех. У каждого своя история и жизненная ситуация. Но, как говорится, за что купила, за то и продала».