Население Украины из года в год стремительно сокращается. При этом опасная для страны динамика больше настораживает специалистов, чем представителей власти

В четверг, 18 июня, украинский экономист Алексей Блинов у себя в Facebook написал: «В связи с ковидом все смотрят на статистику смертности. А есть еще статистика рождаемости. Минус 7% год к году по итогам 4М20 (апреля. — ред). Для демографии это ОЧЕНЬ сильная цифра. И она запрограммирована. Признания демографической проблемы в программных документах до сих пор не вижу. А она задает потенциал роста экономики, состояние систем социального страхования. Интересно, сколько потенциальных украинцев за последние годы родились уже поляками или гражданами других стран». Исчезающий народ. Украина времен третьей мировой войны © Украина.ру

Позднее в комментариях к посту Блинов добавил, что надежда есть "только на школьников, там был небольшой всплеск рождаемости в конце 2000-х. Ну и иммигранты. Скорее всего, Украина через 20 лет будет или бедной, или мультикультурной".

Тезис о том, что точками роста украинской экономики и основными регуляторами платежного баланса являются трудовые мигранты, постепенно из грустного анекдота превращается в реальность. Если такая ситуация сохранится, очень скоро перекосы в экономике спровоцируют новый кризис — пенсионный. По этому поводу бьёт в набат Федерация работодателей Украины.

В начале июня на сайте Федерации было размещено открытое обращение к властям: «В Украине наблюдается демографический кризис. По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров и 10,6 млн работников. Такая ситуация негативно сказывается на пенсионном обеспечении наших граждан. Средний размер пенсий объективно недостаточен. При этом в 2019 году на финансирование пенсий было потрачено из Государственного бюджета 193 млрд гривен, что составляет 45% бюджета Пенсионного фонда. То есть экономика Украины не может позволить себе платить даже существующий мизерный уровень пенсий».

Дальше больше. Если к десятипроцентному ежегодному естественному сокращению населения добавить количество желающих уехать из страны навсегда, население потенциально может сократиться еще на треть. А это уже 27-28 миллионов человек. Эти прогнозы основаны на настроениях в обществе, зафиксированных с помощью социологического опроса Киевского международного института социологии, проведённого с 26 по 30 апреля 2020 года методом CATI.

По данным опроса, при условии предоставления украинцам гражданства США или ЕС 27,1% опрошенных уехали бы туда жить. В Россию уехало бы 6,3%. При выплате 100 тысяч долларов на обустройство в РФ уехали бы 11,2% опрошенных. Безработица становится украинской проблемой номер один © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

И если эти 30% — только потенциальные эмигранты, то армия реальных стала обозрима каждому украинцу именно во время карантина, когда целое Министерство иностранных дел занималось организацией коридора для проезда заробитчан в Финляндию, Польшу и так далее. Количество уехавших из Украины на заработки за последние 7 лет выросло почти в три раза. По данным Государственной миграционной службы Украины, в 2010-2012 годах за границей работали 1,2 миллиона украинцев. К 2019 году, по данным Министерства социальной политики, их число выросло до 3,2 миллиона. Примерно каждый седьмой работающий по найму в ЕС — украинец.

Однако при такой сложной демографической ситуации проблема не зафиксирована в правительственной программе восстановления экономики Украины.

При этом население Украины сокращается катастрофическими темпами. После 2001 года, когда в стране проводили последнюю перепись, украинцев стало на 11 миллионов меньше. По состоянию на январь 2020 году на Украине постоянно проживали немногим более 37 миллионов человек. Таков результат проведённой украинскими властями оценки численности населения.

Многие не верят официальным цифрам, отмечают, что реальное количество живущих на Украине гораздо ниже. Но даже официальный результат оценки поразителен: получается, за годы независимости убыль населения составила около 15 миллионов человек (в 1991 году в стране проживали более 52 миллионов человек). Украина пустеет. Смертность почти вдвое превышает рождаемость, а разрушение промышленного потенциала привело к тому, что миллионы украинцев вынуждены были выехать в поисках работы и лучшей жизни в другие страны.